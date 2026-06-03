CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Desde la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2017, Corporación Humanas ha monitoreado su implementación. Su último informe concluye que el acceso a este derecho sigue siendo desigual y depende en gran medida de la disponibilidad de equipos médicos no objetores, una realidad especialmente compleja en algunas zonas del país. De hecho, 4 de cada 10 médicos obstetras del sistema público se declaran objetores de conciencia en la causal de violación.

    Constanza PalmaPor 
    Constanza Palma

    A casi ocho años de la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.030, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales, el acceso efectivo a este derecho continúa enfrentando importantes obstáculos en Chile. Así lo concluye el Informe Objeción de Conciencia en Chile 2025, elaborado por Corporación Humanas.

    La investigación, desarrollada a partir de solicitudes de acceso a la información pública realizadas al Ministerio de Salud, Servicios de Salud y hospitales públicos de todo el país, además de entrevistas a organizaciones y especialistas en derechos sexuales y reproductivos, analiza el impacto que tiene la objeción de conciencia en el acceso a las prestaciones garantizadas por la ley.

    Aunque la legislación vigente desde 2017 permite interrumpir un embarazo cuando existe riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal o cuando el embarazo es consecuencia de una violación, el estudio concluye que el acceso sigue siendo desigual y depende en gran medida del territorio y de las capacidades de cada establecimiento de salud.

    “La ley existe, pero el acceso sigue siendo profundamente desigual. Hoy las posibilidades de acceder efectivamente a una prestación garantizada por ley continúan dependiendo del lugar donde vive una persona, del hospital donde se atiende y de la disponibilidad de equipos médicos no objetores”, señala Jennifer Alfaro Montecinos, coordinadora de Estudios y Litigio Estratégico de Corporación Humanas.

    Causal de violación concentra la mayor objeción de conciencia

    Entre junio de 2024 y junio de 2025 se realizaron 1.065 procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo bajo el marco de la Ley IVE. De ellos, 388 correspondieron a la causal de violación, convirtiéndose en la principal vía de acceso a la prestación.

    Las cifras son particularmente preocupantes en menores de edad. El 100% de las niñas menores de 14 años que accedieron a la ley lo hizo por causal violación. En el caso de las adolescentes entre 14 y 17 años, el porcentaje alcanzó el 77%.

    Según datos del Ministerio de Salud actualizados a octubre de 2025, el 40,4% de los médicos y médicas obstetras del sistema público se declara objetor de conciencia en esta causal. La cifra disminuye al 20% en casos de inviabilidad fetal y al 13,7% cuando está en riesgo la vida de la mujer. En el caso de los anestesistas, el 18,8% se declara objetor en causal violación, mientras que entre técnicos y técnicas paramédicas la cifra alcanza el 11%.

    La investigación también recoge testimonios que dan cuenta de prácticas revictimizantes, discursos paternalistas y cuestionamientos hacia los relatos de mujeres y niñas que solicitan acceder a la interrupción del embarazo.

    Para Corporación Humanas, esta concentración de objeción en los casos de violencia sexual evidencia la persistencia de estigmas y cuestionamientos hacia quienes solicitan acceder a estas prestaciones, especialmente niñas, adolescentes y víctimas de agresiones sexuales.

    Diferencias territoriales en el acceso

    El Servicio de Salud Araucanía Norte registra el porcentaje más alto de médicos obstetras objetores en causal violación, con un 82,4%. Le siguen el Servicio de Salud del Maule, con un 63,5%, y el Servicio de Salud O’Higgins, con un 63,3%.

    A nivel hospitalario, 34 establecimientos públicos presentan niveles de objeción iguales o superiores al 40% en la causal violación. Entre los casos más críticos figuran el Hospital de Cauquenes, donde el 100% de los médicos obstetras son objetores; el Hospital Sótero del Río, con un 89,3%; el Hospital de Victoria, con un 88,9%; el Hospital de Santa Cruz, con un 85,7%; el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz, con un 83,3%; y el Hospital El Pino, con un 80%.

    El caso de Cauquenes destaca especialmente porque la totalidad de su personal médico obstetra y anestesista se declara objetor en las tres causales. Aunque el establecimiento deriva estos casos a centros de mayor complejidad, el informe advierte que no cuenta con protocolos específicos de reasignación y derivación.

    “Detrás de estas cifras existen trayectorias de atención marcadas por retrasos, derivaciones, desinformación y obstáculos institucionales que afectan especialmente a quienes ya se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad”, agrega Alfaro.

    Falta de información y protocolos

    El informe identifica además importantes déficits en materia de transparencia e información hacia las pacientes. En ese sentido, solo el 32,4% de los hospitales públicos reportó contar con información visible para usuarios y usuarias sobre los derechos contemplados en la Ley IVE.

    Asimismo, apenas el 23% de los establecimientos que respondieron a las solicitudes de información señaló disponer de protocolos específicos de reasignación y derivación de pacientes, mientras que un 71% indicó no contar con estos instrumentos.

    Corporación Humanas advierte que la falta de información clara y de mecanismos adecuados de derivación puede transformarse en una forma de obstaculización del acceso a derechos e incluso derivar en situaciones de violencia institucional.

    Entre los casos documentados por la investigación se encuentra el de una mujer que solicitó acceder a la causal de riesgo de vida debido a ideación suicida y que, según el informe, terminó siendo esposada a una camilla tras la intervención de Carabineros.

    Nuevas exigencias y monitoreo ciudadano

    Como parte de su trabajo de seguimiento a la implementación de la ley, Corporación Humanas desarrolló una plataforma interactiva que permite acceder a información sobre objeción de conciencia en el sistema público de salud.

    El informe también analiza las modificaciones al Reglamento de Objeción de Conciencia aprobadas en mayo de 2025, las que incorporan nuevas obligaciones para establecimientos públicos y privados, incluyendo deberes de información, protocolos de derivación y medidas para asegurar la disponibilidad de personal no objetor.

    Desde la organización sostienen que los actuales niveles de objeción de conciencia refuerzan la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y garantizar que mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes puedan ejercer los derechos que la ley les reconoce sin enfrentar barreras ni discriminación.

    Más sobre:SaludAbortoTres causalesLey IVEObjeción de conciencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras un exitoso inicio, el CEP continúa su ciclo dedicado a Stanley Kubrick

    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    “Voy a pasar mi cuenta para que me pase $3 millones”: los mensajes extorsivos de los secuestradores a la familia del empresario Jorge Vera

    ¿Está el líder supremo de Irán involucrado en las negociaciones con EE.UU.?: Los fracasos en las treguas de Medio Oriente

    La hoja de ruta del gobierno para ampliar la infraestructura penitenciaria y construir cárceles en menor tiempo

    Libertarios inician coqueteo con diputados opositores para sumar apoyo a acusación a Grau

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas
    Chile

    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    “Voy a pasar mi cuenta para que me pase $3 millones”: los mensajes extorsivos de los secuestradores a la familia del empresario Jorge Vera

    La hoja de ruta del gobierno para ampliar la infraestructura penitenciaria y construir cárceles en menor tiempo

    “No es correcto”: Bancos refutan a las fintech y aseguran que la implementación del SFA tardó más en otros países
    Negocios

    “No es correcto”: Bancos refutan a las fintech y aseguran que la implementación del SFA tardó más en otros países

    Parque Arauco concluye su primera etapa de aumento de capital con una recaudación de $241 millones

    Estados Unidos propone un arancel de castigo contra Chile y gobierno de Kast busca acuerdo vía trabajo en conjunto

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección
    Tendencias

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    Ministra Duco le baja las expectativas al sueño del estadio azul: “El anuncio no es un traje a la medida de la U”
    El Deportivo

    Ministra Duco le baja las expectativas al sueño del estadio azul: “El anuncio no es un traje a la medida de la U”

    Sigue la alegría internacional: la UC consigue el paso a la final de la Copa Tru Mitad del Mundo

    Flavio Cobolli derriba a Felix Auger-Aliassime y asegura a un finalista italiano en Roland Garros

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Tras un exitoso inicio, el CEP continúa su ciclo dedicado a Stanley Kubrick
    Cultura y entretención

    Tras un exitoso inicio, el CEP continúa su ciclo dedicado a Stanley Kubrick

    Antonio Díaz Oliva: “En la academia gringa exacerban el cliché latino para insertarse laboralmente”

    Valeria Sarmiento y la película con la que se despide del cine: “Fue un parto difícil”

    ¿Está el líder supremo de Irán involucrado en las negociaciones con EE.UU.?: Los fracasos en las treguas de Medio Oriente
    Mundo

    ¿Está el líder supremo de Irán involucrado en las negociaciones con EE.UU.?: Los fracasos en las treguas de Medio Oriente

    “No puedo respirar”: La mentira racista que terminó con la vida de un estudiante y encendió un debate político en Reino Unido

    De la Espriella agradece a Trump su apoyo y Petro acusa a presidente de EE.UU. de “traicionar” su acuerdo de no intervenir en Colombia

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia
    Paula

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco

    Cuidar la piel en invierno