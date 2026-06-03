De la Espriella agradece a Trump su apoyo y Petro acusa a presidente de EE.UU. de “traicionar” su acuerdo de no intervenir en Colombia

Abelardo de la Espriella habla durante la convención del movimiento político "Defensores de la Patria" en el Movistar Arena, en Bogotá, el 3 de noviembre de 2025.

El candidato a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha agradecido este miércoles el apoyo que le ha concedido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha prometido que después de la segunda vuelta de las elecciones llegará “la plena normalización de las relaciones” entre ambos países.

“Con la frente en alto y el corazón palpitante de gratitud patriótica, recibo sus palabras y su firme apoyo. ¡Gracias, señor presidente!”, se ha expresado De la Espriella, quien se hace llamar “El Tigre” y no ha dudado en deshacerse en elogios hacia el mandatario estadounidense.

“En usted reconozco a un líder de temple, que no se doblega ante las modas ideológicas ni ante los enemigos de la libertad. Usted ha abierto la senda para derrotar a los poderes de siempre en alianza con el pueblo”, ha adulado.

Dear President Donald J. Trump, @realDonaldTrump



With my head held high and a heart full of patriotic gratitude, I receive your words and your steadfast support. Thank you, Mr. President!



In you, I see a leader of true strength and conviction—one who refuses to yield to… pic.twitter.com/S5tjXdL8uv — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 3, 2026

De la Espriella ha afirmado que Estados Unidos y Colombia “son naciones hermanas” a las que une “la sangre de héroes” y un “destino común de defender la civilización occidental” en las Américas. “Juntos somos indestructibles”, ha expresado el candidato de extrema derecha.

“Hacemos un frente común contra el comunismo que pretende envenenar nuestras repúblicas e integraremos la Alianza del Escudo de las Américas para que la estrella de la libertad nunca se apague en este hemisferio”, ha añadido, en alusión al consorcio promovido por Washington para reunir a los gobiernos conservadores de la región.

“Debe dejar al pueblo colombiano libre para votar”

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado sentirse “traicionado” por su homólogo estadounidense, Donald Trump, que le prometió no intervenir en los asuntos internos del país, al apoyar al candidato de la oposición, Abelardo de la Espriella. “Debe dejar al pueblo colombiano libre para votar”, ha dicho.

“Traiciona el acuerdo que hizo conmigo en mi conversación personal, que no era intervenir en Colombia”, ha contado el presidente colombiano en una entrevista en la televisión pública de sus país, en la que ha sugerido que se perdería soberanía si gana De la Espriella en segunda vuelta.

Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad.



Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie.



Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para… https://t.co/aCviv6UwCj — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2026

Petro ha cuestionado que el presidente de Estados Unidos haya estado amenazando con bombardear, “de estar humillando a los pueblos”, y de querer acabar con el Derecho Internacional. “La bandera de Colombia (...) no se la entregué al señor Trump (...) yo me quedo con esta bandera, y la defiendo, y a muerte”, ha enfatizado.

“Si Colombia quiere cambiar esta bandera, pues no puedo oponerme. Pero yo creo que la mayoría de los colombianos no cambia esta bandera por otra. Yo no la voy a cambiar”, ha remarcado el presidente.