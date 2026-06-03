“No puedo respirar”: La mentira racista que terminó con la vida de un estudiante y encendió un debate político en Reino Unido

En diciembre de 2025, Henry Nowak, un estudiante de 18 años de ascendencia polaca, fue apuñalado por Vickrum Digwa, un británico de 23 años de origen sij, tras un breve encuentro entre ambos en Southampton, ciudad ubicada a unos 130 km al suroeste de Londres.

Este lunes, según información del diario The Times, fue dictada la sentencia del caso. Digwa habría apuñalado a Nowak con un cuchillo religioso sij que portaba, fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua, con una pena mínima de 21 años.

Respecto al crimen, Digwa mintió repetidamente a la policía, alegando falsamente haber sido víctima de un ataque racista. Los agentes policiales detuvieron y esposaron a Nowak durante aproximadamente un minuto antes de percatarse de la gravedad de sus heridas y comenzar a prestarle primeros auxilios.

Las imágenes de la cámara corporal de la policía, difundidas tras la sentencia, muestran al Nowak tendido en el suelo, diciendo “no puedo respirar” y repitiendo a los agentes la frase “me han apuñalado”.

Ante la información del estudiante, se oye a un agente decir: “No lo creo, amigo”. La Oficina Independiente de Conducta Policial, que examina las denuncias de mala praxis de las fuerzas de seguridad, confirmó que está investigando las acciones de los agentes.

In his final moments, Henry Nowak told police officers nine times “I can’t breathe” and four times that he had been stabbed.



In response police officer dragged him across the gravel, handcuffed and read him his rights.



It was the last thing Henry heard before he died. pic.twitter.com/nIPoPEgOWa — Visegrád 24 (@visegrad24) June 1, 2026

En la sentencia de Digwa, el juez del caso, William Mousley, dijo que Nowak era “un joven muy querido, amable, trabajador y ambicioso”. Describió cómo el estudiante universitario se cruzó con Digwa por casualidad mientras este regresaba a casa después de una noche de fiesta el 3 de diciembre.

El juez señaló que Nowak “quizás hizo un comentario insolente”, preguntando si Digwa era “un hombre malo” -probablemente en respuesta a ver el cuchillo del Digwa, que portaba a la vista- mientras grababa con su teléfono.

Digwa se habría acercado a Nowak, y le dijo: “Soy un hombre malo” y le arrebató el teléfono. El juez afirmó que lo que sucedió después no estaba claro, pero sugirió que pudo haber habido un forcejeo físico cuando el estudiante intentó recuperar su dispositivo. El magistrado indicó que era posible que el turbante de Digwa hubiera sido golpeado, tirado o incluso arrancado de un puñetazo.

Acto seguido, Digwa sacó su cuchillo y apuñaló a Nowak.

El juez señaló que, si bien es un requisito religioso estricto para los sijs portar un cuchillo ceremonial -llamado kirpan- en todo momento, Digwa estaba portando una segunda daga, con una hoja de 21 centímetros, a diferencia de los cuchillos pequeños que suelen llevar colgados del cuello.

The family of Vickrum Digwa - who has been jailed for murdering 18-year-old student Henry Nowak - say they are deeply sorry for the pain and suffering caused to Mr Nowak's family.



Police bodycam footage released after the sentence shows officers handcuffing Mr Nowak moments… pic.twitter.com/gtvAX42D8V — Channel 4 News (@Channel4News) June 2, 2026

Según explicó el padre del joven asesinado, Mark Nowak, su hijo llegó a repetir nueve veces que no podía respirar.

La familia de la víctima ha reclamado una investigación “completa, valiente y transparente”. Tras conocerse la condena, Mark Nowak compareció ante los medios para recordar los últimos minutos de vida de su hijo. “En lugar de ser tratado como una víctima moribunda, la Policía arrestó formalmente a Henry y le leyó sus derechos. Eso fue lo último que escuchó”, afirmó. “Henry no murió con dignidad. No murió con el cuidado que merecía”.

La madre del condenado, Kiran Kaur, fue declarada culpable de ayudar a su hijo a llevarse el cuchillo utilizado en el asesinato al domicilio familiar. Su sentencia está prevista para julio.

El jefe adjunto de la policía de Hampshire, Robert France, había presentado sus disculpas el viernes, asegurando que los agentes habían sido “engañados” por las “mentiras” de Vickrum Digwa.

Los dardos de Farage

El caso se ha politizado cada vez más en internet. El diputado populista de extrema derecha Nigel Farage, líder del partido Reform UK, afirmó que la respuesta inicial de la policía es una prueba de “prejuicio anti-blanco”.

“Vivimos en un país a dos velocidades, donde los derechos y privilegios de los blancos cuentan menos que los de las minorías étnicas”, denunció el martes en un video el líder del partido antiinmigración. “Creo que deberíamos reaccionar a esto con frialdad”, añadió, prometiendo escribir al Fiscal General para pedirle que revise la pena del asesino.

También, el martes, Farage animó a sus seguidores en redes sociales a “responder con pura y fría rabia”, a pesar de la solicitud expresa del padre de la víctima de no politizar el caso.

El activista de extrema derecha Tommy Robinson denunció en X “prácticas policiales racistas que apuntan a los blancos”.

Henry Nowak was 18 - a kind and hard-working student with his life ahead of him. His murder – at the hands of Vickrum Digwa - was a horrifying and evil act. Digwa murdered Henry and then lied about him, as he lay dying - falsely accusing him of racism.



The Nowak family deserve… pic.twitter.com/K0T77CBYQy — Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) June 2, 2026

Shabana Mahmood, la ministra del Interior de Reino Unido, cuyo ministerio supervisa las fuerzas del orden, declaró ante el Parlamento que el asesinato fue un “crimen vil y violento” y que la familia del Nowak merecía respuestas “sobre lo ocurrido esa terrible noche y las acciones de los agentes que llegaron al lugar”. Describió las imágenes de la cámara corporal como “perturbadoras y trágicas”.

Pero también advirtió que “la desinformación y los comentarios incendiarios están empeorando una situación terrible”. Lo anterior, después de que una agente de policía, ajeno al caso, fuera identificada erróneamente en internet y recibiera amenazas de muerte, razón por la cual tuvo que ser reubicada por su seguridad.

“No podemos permitir que este asesinato enfrente a las comunidades entre sí”, dijo Mahmood. Luego, añadió: “Debemos condenar a quienes buscan obtener rédito político personal de la tragedia”.

The fear of being called racist was greater than dealing with Henry Nowak’s murder.



We should respond to this with pure cold rage.



Britain’s historic way of life is being thrown away. pic.twitter.com/4N6vL76q1F — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) June 2, 2026

Farage comparó las imágenes del caso de Nowak con el video del asesinato de George Floyd, el ciudadano afroamericano cuya muerte en mayo de 2020, en Minneapolis, Minnesota, provocó indignación internacional e impulsó el movimiento Black Lives Matter.

“¿Qué dice? ‘No puedo respirar’. ¿Les suena familiar? Recuerden al delincuente habitual George Floyd, quien murió en circunstancias terribles en el medio oeste de Estados Unidos”, dijo Farage. Luego, se quejó de que menos políticos británicos habían condenado el trato policial a Nowak que los que se habían pronunciado sobre George Floyd.

La respuesta de Starmer

Ante las críticas de Farage, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, acusó al líder de extrema derecha de explotar políticamente el asesinato de Henry Nowak para generar resentimiento y división.

Según The Times, Starmer afirmó que era “imperdonable” que Farage desobedeciera la petición del padre de Nowak de que su asesinato no se utilizara para generar más odio, división o tensión.

Sin embargo, el primer ministro declaró que había “cuestiones serias que deben abordarse” sobre la respuesta policial al apuñalamiento de Nowak y si las decisiones de los agentes se vieron influenciadas por “acusaciones de racismo”.

La aparente negligencia policial del caso provocó una protesta violenta de al menos 2.000 manifestantes en Southampton. Sobre esto, el líder de Reform UK afirmó que la violencia y los disturbios ocurridos en la ciudad fueron causados ​​por la pérdida de confianza de la ciudadanía ante la imparcialidad policial y emplazó a Starmer para que “pusiera fin a esta práctica divisiva de doble imposición policial”, durante un enfrentamiento entre ambos en la sesión de preguntas al primer ministro.

Farage añadió que la indignación pública corría el riesgo de agravarse considerablemente.

Starmer -apuntó el medio británico- rechazó la afirmación de que existe un sistema policial de dos niveles y condenó las escenas de violencia “vergonzosas e inaceptables” que estallaron después de que un grupo de personas atacara a agentes de policía cerca del lugar donde Nowak fue asesinado.

E insinuó culpar a Farage de incitar a la ira, diciendo que “este es un momento para el trabajo serio, no para la rabia” y que “no hay justificación para más violencia y desorden”.

Sir Keir Starmer has condemned Nigel Farage’s “unforgivable” response to the murder of Henry Nowak.



The Prime Minister accused Farage of creating "grievance and division" after the Reform UK leader said the murder of Nowak was proof of two-tier policing.



Follow the latest ⬇️… pic.twitter.com/RzQpcIwkTl — The Telegraph (@Telegraph) June 3, 2026

El primer ministro laborista declaró: “No creo que exista un sistema policial de dos niveles en este país. Me sorprende enormemente que finja respetar a la familia de Henry y luego actúe de esta manera”, ene alusión a Farage.

“La familia, sumida en el dolor, nos ha pedido que no respondamos como lo ha hecho el líder del Partido Reform UK. Han perdido a su hijo en las circunstancias más terribles. Nos hacen una simple súplica como seres humanos: por favor, no nos aprovechemos de su situación. Esa es su súplica”, prosiguió Starmer.

También, acusó directamente a Farage de intentar capitalizar políticamente el caso, señalando: “Esa es su respuesta a un padre que ha perdido a su hijo y que suplicó que esto no sucediera. Explotar esta tragedia para generar resentimiento y división sería incorrecto en cualquier circunstancia, pero hacerlo cuando la familia pide expresamente que no lo hagan es imperdonable. Esto demuestra quién es él”.

En contraste, Starmer acogió el “enfoque y el tono” de la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, quien el martes acusó a Farage de “avivar” la ira y la división, y pidió “valentía, coraje y serenidad”.

Starmer añadió: “Es importante en un caso como este… que reflexionemos sobre nuestro propio papel como líderes políticos. Es nuestro deber unir a la gente en momentos como este, no buscar dividirla. Es nuestro deber, en particular, escuchar lo que la familia devastada nos pide como líderes políticos”.

La protesta

Alrededor de 2.000 de personas se congregaron el martes frente a la comisaría central de Southampton, donde Tommy Robinson -activista político ultranacionalista- y Laurence Fox -actor y líder del Partido Reclaim- se dirigieron a la multitud, consignó el Times.

Se produjeron escenas de violencia después de que un numeroso grupo marchó por la ciudad hasta Portswood, cerca de donde Nowak fue asesinado. Los manifestantes coreaban “Henry, Henry” mientras lanzaban ladrillos contra la línea policial.

Se arrojaron sillas, botellas y bengalas contra la policía antidisturbios, lo que obligó a los agentes y a tres furgones policiales a retroceder. La policía de Hampshire informó que 11 agentes y un perro policía resultaron heridos.

Yes, the officers in the bodycam footage from the Henry Nowak murder have been publicly identified as PC Christi Hill and PC Tristan Parsons (Hampshire Police). The photo you shared appears to be older images of them from prior recognition for bravery.



Key facts on the Dec 2025… — Grok (@grok) June 2, 2026

La exagente de la policía, Christi Hill, ha sido víctima de una persecución en redes sociales y se ha visto obligada a “proteger su reputación” después de que su nombre y fotografía circularan falsamente en internet acusándola de ser una “asesina”. Hill fue agente en Portsmouth durante 12 años antes de dejar el cuerpo en abril de 2024, unos 20 meses antes de que ocurriera el asesinato de Nowak.

Christi Hill ha criticado las redes sociales y las plataformas de inteligencia artificial, incluido Grok de Elon Musk, por difundir la afirmación falsa de que ella fue una de los oficiales que arrestaron a Nowak mientras agonizaba después de ser apuñalado por Vickrum Digwa.

Según The Guardian, Musk ha mostrado interés en el caso, publicando en su plataforma X durante el juicio que estaba dispuesto a financiar una acción judicial privada contra los agentes involucrados.