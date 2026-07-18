Alcalde de Nueva York evalúa ordenar arresto de Netanyahu durante visita a la ONU

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que su administración estudia si cuenta con facultades legales para ordenar la detención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una eventual visita a la ciudad para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre.

En una entrevista con el podcast The Interview, de The New York Times, Mamdani señaló que mantiene una “conversación activa” con el Departamento Legal de Nueva York para establecer si puede instruir al Departamento de Policía de la ciudad a ejecutar la orden de arresto emitida contra Netanyahu por la Corte Penal Internacional.

“Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya”, afirmó el alcalde, quien agregó que su administración actuará solamente dentro de las facultades contempladas por la legislación vigente.

Alcalde de Nueva York evalúa ordenar arresto de Netanyahu durante visita a la ONU. En la imagen, Benjamin Netanyahu. OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

“Lo que sea que la ley me permita hacer en Nueva York, eso es lo que haremos, pero no vamos a escribir nuestras propias leyes para ese fin”, sostuvo Mamdani, reconociendo que aún no está claro si posee la autoridad necesaria para ordenar el procedimiento.

La Corte Penal Internacional emitió el 21 de noviembre de 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad vinculados a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

El tribunal señaló que las acusaciones incluyen el presunto uso del hambre como método de guerra, además de homicidio, persecución y otros actos inhumanos. La existencia de la orden no constituye una condena, mientras Netanyahu e Israel han rechazado las acusaciones.

Mamdani había manifestado durante su campaña electoral que buscaría detener al primer ministro israelí si ingresaba a Nueva York. Sin embargo, ahora como alcalde ha precisado que cualquier decisión dependerá del análisis que realicen los abogados de la ciudad.

Alcalde de Nueva York evalúa ordenar arresto de Netanyahu durante visita a la ONU. En la imagen, ciudad de de Nueva York. la-tercera

Desde Israel, el cónsul general en Nueva York, Ofir Akunis, sostuvo que Mamdani no tiene autoridad para ordenar la captura y lo emplazó a concentrarse en la administración de la ciudad.

Por su parte, el embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, aseguró que la discusión no modificará los planes del primer ministro y afirmó que Netanyahu asistirá a la Asamblea General para intervenir ante los Estados miembros.

Hasta ahora, la Alcaldía de Nueva York no ha comunicado una resolución definitiva sobre las atribuciones de la autoridad municipal. El sitio oficial de la ciudad confirma que Mamdani ejerce como alcalde desde el 1 de enero de 2026.