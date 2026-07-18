Un sismo de magnitud 5.7 se registró durante la tarde de este sábado al este de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva, en el Territorio Chileno Antártico.

De acuerdo con el reporte actualizado del Centro Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 15.50 horas y su epicentro se ubicó a 443 kilómetros al este de Base Frei, con una profundidad de 30 kilómetros.

Previamente, Senapred había informado parámetros preliminares de magnitud 5,6 y una localización a 458 kilómetros al este de la base antártica.

Sismo de magnitud 5,7 se registra al este de Base Frei: SHOA descarta riesgo de tsunami. En la image, Base Frei en territorio antártico chileno.

Tras evaluar las características del evento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada indicó que el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Hasta el momento, no se han informado daños ni personas afectadas a raíz del movimiento telúrico.