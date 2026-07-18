SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Científicos desarrollan una vacuna contra tumores cerebrales que mostró resultados prometedores en un ensayo clínico

    El equipo creó una vacuna peptídica que entrena específicamente al sistema inmunitario para reconocer y combatir las células tumorales con una mutación. Aseguran que los primeros resultados son alentadores.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Científicos desarrollan una vacuna contra tumores cerebrales que mostró resultados prometedores en un ensayo clínico. Foto: referencial.

    Un equipo de científicos ha desarrollado una vacuna que, según aseguran, podría ayudar a mejorar el tratamiento de los pacientes con ciertos tumores cerebrales.

    El trabajo es liderado por investigadores del Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ, por su sigla en alemán), el Centro Médico Universitario de Mannheim y el Hospital Universitario de Heidelberg. También participan numerosas instituciones colaboradoras.

    Un estudio que publicaron a principios de julio en la revista Nature Cancer presentó resultados alentadores a largo plazo de un ensayo clínico, en el cual utilizaron una vacuna que activa el sistema inmunitario contra una mutación genética común en estos tumores.

    A través de un comunicado del DKFZ, los autores explicaron que los gliomas suelen ser tumores cerebrales incurables, difíciles de extirpar por completo mediante cirugía.

    La quimioterapia y la radioterapia también tienen una eficacia limitada.

    De acuerdo a los científicos, estos tumores tienden a compartir una característica clave: en la mayoría de los casos, las células cancerosas presentan una mutación genética común.

    “Un error genético idéntico provoca la sustitución de un aminoácido específico en la enzima IDH1 (isocitrato deshidrogenasa 1). Esto da lugar a una nueva estructura proteica, un neoepítopo. Lo que hace que esto sea especial es que, por un lado, el neoepítopo impulsa el crecimiento del tumor y, al mismo tiempo, es reconocido como extraño por el sistema inmunitario del paciente, lo que lo convierte en un objetivo ideal para las inmunoterapias”.

    Con dichas consideraciones, el equipo desarrolló una vacuna peptídica que entrena específicamente al sistema inmunitario para reconocer y combatir las células tumorales con esta mutación.

    La vacuna se probó en cuanto a seguridad y eficacia en un ensayo clínico de fase 1 con 33 pacientes con astrocitomas de alto grado recién diagnosticados, la forma más común de glioma.

    Los pacientes recibieron la vacuna además del tratamiento estándar, que consistía en cirugía, radioterapia y quimioterapia.

    Científicos desarrollan una vacuna contra tumores cerebrales que mostró resultados prometedores en un ensayo clínico. Foto: referencial.

    Qué se sabe de la vacuna contra tumores cerebrales que mostró resultados prometedores

    Los resultados tras hasta ocho años de seguimiento muestran que el 66% de los participantes del estudio seguían vivos después de ocho años.

    Asimismo, en el 42% de los casos, la enfermedad no progresó durante el periodo de observación.

    “Entre algunos pacientes cuyos tumores pudieron extirparse quirúrgicamente por completo, las tasas de supervivencia fueron incluso significativamente mayores. En comparación: en estudios anteriores, la mediana de supervivencia para los tipos de tumores más agresivos solía ser de tan solo 2,5 a 5 años. En el presente estudio, este umbral se superó significativamente en muchos pacientes”, aseguraron los científicos a través del comunicado.

    El primer autor del reciente trabajo y jefe de la Sección de Neurooncología del Centro Médico Universitario de Mannheim, Lukas Bunse, se refirió a la clave de estos primeros resultados de la vacuna.

    “La mutación del gen IDH1 es un importante factor determinante del desarrollo tumoral. Esta mutación aparece en las primeras etapas del desarrollo del tumor y, lo que es crucial, se mantiene estable incluso a medida que las células tumorales evolucionan”, dijo el también investigador del DKFZ.

    Según la mencionada institución, un hallazgo fundamental del estudio es la relación entre la respuesta inmunitaria y la progresión de la enfermedad, ya que los pacientes cuyos sistemas inmunitarios respondieron particularmente bien a la vacuna tuvieron pronósticos a largo plazo significativamente mejores.

    “La vacuna activa dos componentes clave del sistema inmunitario: las células T, que atacan directamente las células infectadas o malignas, y las células B, que producen anticuerpos contra el tumor. En particular, la respuesta de anticuerpos de larga duración se asoció con un resultado favorable de la enfermedad”, detallaron desde el Centro Alemán de Investigación del Cáncer.

    Los investigadores también demostraron que las células inmunitarias activadas por la vacuna migran al tumor. En muestras de tejido, se encontraron células T específicas solo en los participantes del estudio cuyos tumores estaban controlados, pero no en aquellos con una enfermedad de rápida progresión.

    Consideran que aquello es un indicio significativo de que la terapia no solo desencadena una respuesta inmunitaria en la sangre, sino que también actúa directamente dentro del tumor.

    De acuerdo a los autores, las observaciones iniciales sugieren que las dosis de refuerzo adicionales de la vacuna pueden revitalizar la respuesta inmunitaria incluso años después, sin causar efectos secundarios adicionales

    Presumen que esto podría contribuir a estabilizar el éxito de la terapia a largo plazo en el futuro.

    Bunse precisó: “El ensayo clínico de fase 1 examina principalmente la seguridad y la respuesta inmunitaria. Se recomienda cautela al extraer conclusiones sobre la eficacia, ya que el estudio carece de un grupo de control. No obstante, los resultados proporcionan una sólida evidencia de beneficio clínico”.

    “Con base en los datos recopilados, estamos planificando estudios adicionales para demostrar de forma concluyente la eficacia de la vacuna”, anticipó el investigador.

    El director del Departamento de Neurología del Centro Médico Universitario de Mannheim y jefe de departamento del DKFZ, Michael Platten, manifestó: “Aquí demostramos por primera vez que una estrategia de vacunación dirigida contra una mutación tumoral podría brindar beneficios de supervivencia a largo plazo en tumores cerebrales. Esto abre una nueva y prometedora vía para el tratamiento de cánceres que hasta ahora han sido difíciles de tratar”.

    “Nos complace poder ahora evaluar la eficacia de este prometedor enfoque terapéutico en un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y de fase 2, financiado por el Centro Nacional de Enfermedades Tumorales (Alemania)”.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaSaludTumores cerebralesCerebroTumorTumoresSalud cerebralCáncerEnfermedadesMedicinaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán ataca bases militares de EE.UU. en Kuwait y Baréin tras ofensiva estadounidense

    Reseña de libros: de Mary Beard a Elisabeth de Waal

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director

    Cuál es el truco mental que puede convencerte de hacer ejercicio, según un estudio

    Gobierno evalúa ir al TC por indicación aprobada en megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés

    Lo más leído

    1.
    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    2.
    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    3.
    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director

    4.
    Cuál es el truco mental que puede convencerte de hacer ejercicio, según un estudio

    Cuál es el truco mental que puede convencerte de hacer ejercicio, según un estudio

    5.
    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    6.
    ¿El terremoto de 7.4 en México podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿El terremoto de 7.4 en México podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Servicios

    Avance del sistema frontal en Atacama: declaran alerta roja en la Provincia de Huasco

    Avance del sistema frontal en Atacama: declaran alerta roja en la Provincia de Huasco

    Así funciona la red de Metro este sábado 18 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 18 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 18 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 18 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Avance del sistema frontal en Atacama: declaran alerta roja en la Provincia de Huasco
    Chile

    Avance del sistema frontal en Atacama: declaran alerta roja en la Provincia de Huasco

    Así funciona la red de Metro este sábado 18 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 18 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno evalúa ir al TC por indicación aprobada en megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés
    Negocios

    Gobierno evalúa ir al TC por indicación aprobada en megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés

    Los reparos de las AFP y de expertos al nuevo régimen de inversión propuesto para los fondos de pensiones

    Estudio del CEP: casinos online representan en Chile un 35% de los ingresos de toda la industria de juegos de azar

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director
    Tendencias

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director

    Científicos desarrollan una vacuna contra tumores cerebrales que mostró resultados prometedores en un ensayo clínico

    Cuál es el truco mental que puede convencerte de hacer ejercicio, según un estudio

    Francia e Inglaterra van por el tercer lugar del Mundial: Mbappé busca el premio de consuelo en la despedida de Deschamps
    El Deportivo

    Francia e Inglaterra van por el tercer lugar del Mundial: Mbappé busca el premio de consuelo en la despedida de Deschamps

    España vs. Argentina: radiografía a la final que paralizará el planeta

    Crisis en el tenis chileno: IND denuncia a Milovan Kegevic ante la Fiscalía por presunta falsificación de documentos

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)
    Tecnología

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Reseña de libros: de Mary Beard a Elisabeth de Waal
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Mary Beard a Elisabeth de Waal

    Rosalía trae Lux a Chile: cómo es el show más impactante y ambicioso de su carrera

    La Odisea: El Evento Homérico

    Irán ataca bases militares de EE.UU. en Kuwait y Baréin tras ofensiva estadounidense
    Mundo

    Irán ataca bases militares de EE.UU. en Kuwait y Baréin tras ofensiva estadounidense

    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    La historia de la espía del KGB que trabajó como niñera en Uruguay

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo
    Paula

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua