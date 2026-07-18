Científicos desarrollan una vacuna contra tumores cerebrales que mostró resultados prometedores en un ensayo clínico. Foto: referencial.

Un equipo de científicos ha desarrollado una vacuna que, según aseguran, podría ayudar a mejorar el tratamiento de los pacientes con ciertos tumores cerebrales.

El trabajo es liderado por investigadores del Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ, por su sigla en alemán), el Centro Médico Universitario de Mannheim y el Hospital Universitario de Heidelberg. También participan numerosas instituciones colaboradoras.

Un estudio que publicaron a principios de julio en la revista Nature Cancer presentó resultados alentadores a largo plazo de un ensayo clínico, en el cual utilizaron una vacuna que activa el sistema inmunitario contra una mutación genética común en estos tumores .

A través de un comunicado del DKFZ, los autores explicaron que los gliomas suelen ser tumores cerebrales incurables, difíciles de extirpar por completo mediante cirugía.

La quimioterapia y la radioterapia también tienen una eficacia limitada.

De acuerdo a los científicos, estos tumores tienden a compartir una característica clave: en la mayoría de los casos, las células cancerosas presentan una mutación genética común .

“Un error genético idéntico provoca la sustitución de un aminoácido específico en la enzima IDH1 (isocitrato deshidrogenasa 1). Esto da lugar a una nueva estructura proteica, un neoepítopo. Lo que hace que esto sea especial es que, por un lado, el neoepítopo impulsa el crecimiento del tumor y, al mismo tiempo, es reconocido como extraño por el sistema inmunitario del paciente, lo que lo convierte en un objetivo ideal para las inmunoterapias”.

Con dichas consideraciones, el equipo desarrolló una vacuna peptídica que entrena específicamente al sistema inmunitario para reconocer y combatir las células tumorales con esta mutación .

La vacuna se probó en cuanto a seguridad y eficacia en un ensayo clínico de fase 1 con 33 pacientes con astrocitomas de alto grado recién diagnosticados, la forma más común de glioma.

Los pacientes recibieron la vacuna además del tratamiento estándar , que consistía en cirugía, radioterapia y quimioterapia.

Científicos desarrollan una vacuna contra tumores cerebrales que mostró resultados prometedores en un ensayo clínico. Foto: referencial.

Qué se sabe de la vacuna contra tumores cerebrales que mostró resultados prometedores

Los resultados tras hasta ocho años de seguimiento muestran que el 66% de los participantes del estudio seguían vivos después de ocho años .

Asimismo, en el 42% de los casos, la enfermedad no progresó durante el periodo de observación .

“Entre algunos pacientes cuyos tumores pudieron extirparse quirúrgicamente por completo, las tasas de supervivencia fueron incluso significativamente mayores. En comparación: en estudios anteriores, la mediana de supervivencia para los tipos de tumores más agresivos solía ser de tan solo 2,5 a 5 años. En el presente estudio, este umbral se superó significativamente en muchos pacientes”, aseguraron los científicos a través del comunicado.

El primer autor del reciente trabajo y jefe de la Sección de Neurooncología del Centro Médico Universitario de Mannheim, Lukas Bunse, se refirió a la clave de estos primeros resultados de la vacuna.

“La mutación del gen IDH1 es un importante factor determinante del desarrollo tumoral. Esta mutación aparece en las primeras etapas del desarrollo del tumor y, lo que es crucial, se mantiene estable incluso a medida que las células tumorales evolucionan”, dijo el también investigador del DKFZ.

Según la mencionada institución, un hallazgo fundamental del estudio es la relación entre la respuesta inmunitaria y la progresión de la enfermedad, ya que los pacientes cuyos sistemas inmunitarios respondieron particularmente bien a la vacuna tuvieron pronósticos a largo plazo significativamente mejores.

“La vacuna activa dos componentes clave del sistema inmunitario: las células T, que atacan directamente las células infectadas o malignas, y las células B, que producen anticuerpos contra el tumor. En particular, la respuesta de anticuerpos de larga duración se asoció con un resultado favorable de la enfermedad” , detallaron desde el Centro Alemán de Investigación del Cáncer.

Los investigadores también demostraron que las células inmunitarias activadas por la vacuna migran al tumor. En muestras de tejido, se encontraron células T específicas solo en los participantes del estudio cuyos tumores estaban controlados, pero no en aquellos con una enfermedad de rápida progresión.

Consideran que aquello es un indicio significativo de que la terapia no solo desencadena una respuesta inmunitaria en la sangre, sino que también actúa directamente dentro del tumor.

De acuerdo a los autores, las observaciones iniciales sugieren que las dosis de refuerzo adicionales de la vacuna pueden revitalizar la respuesta inmunitaria incluso años después, sin causar efectos secundarios adicionales

Presumen que esto podría contribuir a estabilizar el éxito de la terapia a largo plazo en el futuro.

Bunse precisó: “El ensayo clínico de fase 1 examina principalmente la seguridad y la respuesta inmunitaria. Se recomienda cautela al extraer conclusiones sobre la eficacia, ya que el estudio carece de un grupo de control. No obstante, los resultados proporcionan una sólida evidencia de beneficio clínico” .

“Con base en los datos recopilados, estamos planificando estudios adicionales para demostrar de forma concluyente la eficacia de la vacuna” , anticipó el investigador.

El director del Departamento de Neurología del Centro Médico Universitario de Mannheim y jefe de departamento del DKFZ, Michael Platten, manifestó: “Aquí demostramos por primera vez que una estrategia de vacunación dirigida contra una mutación tumoral podría brindar beneficios de supervivencia a largo plazo en tumores cerebrales. Esto abre una nueva y prometedora vía para el tratamiento de cánceres que hasta ahora han sido difíciles de tratar ”.

“Nos complace poder ahora evaluar la eficacia de este prometedor enfoque terapéutico en un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y de fase 2, financiado por el Centro Nacional de Enfermedades Tumorales (Alemania)”.