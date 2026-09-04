Qué es el viento puelche, el fenómeno que afectará al centro-sur todo el fin de semana con rachas de hasta 100 km/h. Foto: Referencial.

Una vez más, el viento puelche afectará a las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos , con rachas que podrían alcanzar hasta 100 km/h, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Además, los meteorólogos advierten que habrá comunas particularmente impactadas. Entre ellas, Los Ángeles, Villarrica, Pucón, Futrono y Lago Ranco.

Según Meteochile, las fuertes rachas de viento comenzarían el próximo sábado 5 de septiembre, y podrían perdurar hasta el término del domingo 6 .

Pero, ¿qué es el viento puelche y cuáles son sus efectos?

Qué es el viento puelche en Chile

A diferencia de cualquier otro viento, el apodado como “puelche” tiene características particulares: suele ser cálido y seco.

En Chile, también es un fenómeno temido. Y es que facilita (no causa) la propagación del fuego, por lo que suele ser particularmente peligroso en épocas donde existan condiciones meteorológicas favorables para los incendios forestales.

Qué es el viento puelche, el fenómeno que afectará al centro-sur todo el fin de semana con rachas de hasta 100 km/h. Foto: SURDOC.

También es conocido como “viento de la cordillera” o “viento del este”, característico del centro y sur de Chile donde se percibe viento caliente.

Específicamente, el nombre “puelche” viene del mapudungun: significa “gente del este”. Se le llama así, porque es un viento que llega desde este punto cardinal.

Sopla desde la cordillera de los Andes hacia el valle central y la costa. En ese proceso, el aire se comprime y calienta, por lo que llega cálido y seco hacia el centro sur del país.

Científicamente, se le conoce como el efecto Foehn.

Los efectos del viento puelche en el centro-sur y sur del país

De acuerdo al pronóstico de Meteored, todo comenzaría durante la mañana del sábado 5, cuando el viento comience a soplar a 90 km/h en las comunas cordilleranas de Biobío y La Araucanía. esto se mantendría igual hasta el domingo 6.

Además, la DMC especifica que en Biobío, habrá viento entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h en el valle de la región. En precordillera, las rachas subirán a 80 km/h, mientras que en la cordillera podrían elevarse hasta 100 km/h.

Este mismo escenario se repetirá el domingo 6, jornada en que, durante la tarde, el viento puelche comenzaría a debilitarse lentamente, para cerrar la jornada con solo 50 km/h, según explicaron desde Meteored.