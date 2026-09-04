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    “Defendiendo el fútbol en Chile”: la FIFA resalta el decisivo aporte que ha realizado al balompié nacional

    A través de posteos en todas sus redes sociales, la entidad que dirige Gianni Infantino resalta la contribución para el complejo José Sulantay y otras iniciativas para potenciar el desarrollo de la actividad.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El Centro de Alto Rendimiento José Sulantay (Foto Pablo Vásquez R.) Pablo Vásquez R.

    La FIFA pone a Chile como ejemplo. La entidad que dirige Gianni Infantino reluce el legado que ha dejado en el balompié nacional, a través de millonarias inversiones con las que busca contribuir decisivamente a su desarrollo.

    Mediante sus redes sociales, por segunda vez en una semana, el ente rector del fútbol mundial resalta su cercanía con la gestión que encabeza Pablo Milad. Este miércoles, de hecho, había exhibido el agradecimiento del timonel de la ANFP al respaldo que Zúrich le ha brindado a emblemáticos proyectos.

    “Defendiendo el fútbol en Chile”: la FIFA resalta el decisivo aporte que ha realizado al balompié nacional

    “En los últimos años, el fútbol chileno ha experimentado un período de desarrollo e crecimiento institucional sin precedentes. Trabajando junto con la FIFA, la Federación de Fútbol de la Asociación de Fútbol de Chile (FFCh) ha consolidado programas que se han convertido en una pista de referencia para el desarrollo de futuras generaciones de talento”, resalta el organismo afincado en Suiza a modo de introducción.

    Luego, detalla las realizaciones. “En octubre de 2025, la FFCh presentó el Centro de Alto Rendimiento de José Sulantay Silva en el complejo de Quilín en la capital, Santiago. El proyecto involucró una inversión de 3,2 millones de dólares, con 3 millones de dólares que provinieron de las fases 2.0 y 3.0 del Programa Forward de la FIFA”, expone.

    Gianni Infantino, presidente de la FIFA (Foto: @fifamedia)

    La mención considera las comodidades que brinda el espacio. “El centro cuenta con una pista de césped artificial certificada por la FIFA, iluminación, un gimnasio de última generación, salas de cambio, instalaciones médicas y oficinas técnicas. El complejo sirvió como el principal lugar de entrenamiento para la Copa Mundial U-20 de la FIFA en Chile 2025, ganando al FFCh un Premio de Plata en los Premios Forward de la FIFA 2026 en las Américas”, agrega.

    El otro aporte

    No es lo único. “El apoyo de la FIFA también ayudó a traer de vuelta al Campeonato Nacional de Fútbol Juvenil (U-18 y U-21) tras el impacto de la pandemia de COVID-19, con 43 clubes profesionales y 2.150 futbolistas participando en todo el país”, añade, en relación al aporte en una etapa particularmente difícil.

    “Con más de 3.000 kilómetros separando a los clubes entre Arica y Puerto Montt, el Programa Forward, junto con la financiación del Plan de Alivio de la COVID-19 de la FIFA, asignó más de 3 millones de dólares para el transporte, el alojamiento, las comidas y los protocolos de salud y seguridad”, detalla.

    La FIFA recoge la valoración que Milad realiza de la contribución. “Gracias al apoyo estratégico de la FIFA, la Federación de Fútbol de la Asociación de Fútbol de Chile ha impulsado iniciativas transformadoras que han fortalecido la infraestructura y el desarrollo de talento, promovido la inclusión y ayudado a consolidar el crecimiento del fútbol en todo el país”, declaró el máximo dirigente del fútbol nacional en el reporte.

    Más sobre:FIFAANFPPablo MiladGianni InfantinoJosé SulantayFútbolFútbol Nacional

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