SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Fernando Gago aborda su relación con el plantel de la U: “No tengo por qué aclarar cosas”

    El técnico de Universidad de Chile se refirió al distanciamiento con los referentes quienes se han manifestado disconformes con su manejo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile enfrenta un comento complicado en la temporada. Las últimas derrotas a manos de Colo Colo y Universidad de Concepción hicieron que el equipo azul cediera importantes puntos en la lucha por recortar la distancia con el Cacique, actual sólido líder de la clasificación. Tras las caídas, los universitarios quedaron 16 unidades de los albos.

    A pesar de aquello, Fernando Gago no pierde la esperanza de seguir luchando por el campeonato. “Mientras haya chances matemáticas, tenemos que pelear el campeonato. Cuando no haya más chances sí cambiaremos los objetivos. Es una distancia muy larga, pero hay chances y yo voy a intentar hacer algo. No sabemos lo que puede pasar con el rival y no sabemos que podemos hacer nosotros”, señaló este jueves en conferencia de prensa.

    En la misma ocasión, también abordó los líos internos tras las caídas. Según informó El Deportivo hace algunos días, los referentes están disconformes con su conducción. Otro factor que le juega en contra al DT ha sido la incapacidad de encontrar un esquema sólido tras la salida de Lucas Assadi al AIK de Suecia, lo que ha generado incomodidad en el plantel.

    Sobre aquello, el adiestrador argentino indicó que “la relación es espectacular. Es una relación magnifica de diálogo constante, con entrenamientos buenos. No tengo por qué aclarar cosas”, indicó de entrada.

    “La formación la quieren saber ustedes o el equipo. Hay un montón de cosas donde se busca el conflicto, hace dos semanas entrenábamos igual. Hace años entreno igual y en Europa me enseñaron así. Buscar conflicto después de derrotas es fácil, entrenamos todo, las distintas situaciones de juego, donde nos pueden dañar. Cada uno tiene su forma”, profundizó.

    También esbozó una autocrítica sobre las últimas semanas. “Hemos cometido errores en lo colectivo y en lo individual, entendemos que el partido del sábado será distinto, intentar dominar el rival, saber donde podemos dañarlo, es un equipo trabajado y será un lindo partido de fútbol... Sólo perdimos dos partidos. Se jugó mal, ya está”, narró, ya pensando en el duelo contra Coquimbo Unido.

    Un esperado regreso

    El punto positivo de la semana tiene que ver con el ataque. Gago reveló que Octavio Rivero ya está en condiciones de sumar minutos después de que sufriera una sinovitis en la rodilla izquierda que lo obligó a pasar por el quirófano a inicios de abril.

    De hecho, por la larga ausencia, el DT calificó la disponibilidad del delantero uruguayo como si se tratara de un refuerzo.

    Veremos mañana (viernes) si está en consideración. Todo el proceso de lesión lo lleva el jugador y lo hace su manera. Obvio que cuando se acerca la fecha de regreso, se generan las ansias de jugar”, introdujo.

    Octavio está muy bien. Se encuentra tranquilo. Trabajando bien. Veremos cuándo va a hacer el mejor momento para que esté y comparto 100% que es un jugador que nos va a dar algo y creo que es un ‘refuerzo’, porque es un jugador que no había podido entrenar y queremos tenerlo luego en cancha”, aseguró.

    El partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido está programado para este sábado 5 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, en el Estadio Nacional.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileLa UFernando Gago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Los casi 60 años de militancia que transformaron a Escalona en un emblema del PS

    Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos

    Rescatan a dos personas con vida en Nepal diez días después de las riadas

    Rusia ataca Ucrania a horas de visita de emisarios de Trump: hay al menos cuatro muertos y cinco heridos

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Lo más leído

    1.
    Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open

    Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open

    2.
    Alexander Zverev, un verdugo que no convence: el alemán otra vez aparece en el camino de Alejandro Tabilo en el US Open

    Alexander Zverev, un verdugo que no convence: el alemán otra vez aparece en el camino de Alejandro Tabilo en el US Open

    3.
    Iván Zamorano: “Pude ir a la Premier, al Blackburn Rovers; hubiera hecho más goles de cabeza”

    Iván Zamorano: “Pude ir a la Premier, al Blackburn Rovers; hubiera hecho más goles de cabeza”

    4.
    Osorio entra al listado: la historia de los 20 chilenos que jugaron en la Premier League

    Osorio entra al listado: la historia de los 20 chilenos que jugaron en la Premier League

    5.
    Jefe formativo de la U: “Los cadetes del club ven a Darío Osorio como un referente”

    Jefe formativo de la U: “Los cadetes del club ven a Darío Osorio como un referente”

    6.
    José Miguel Insulza, director de Azul Azul: “El club está plenamente sano; el problema es que hay que empezar a ganar”

    José Miguel Insulza, director de Azul Azul: “El club está plenamente sano; el problema es que hay que empezar a ganar”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 5 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 5 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Los casi 60 años de militancia que transformaron a Escalona en un emblema del PS

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales
    Negocios

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales

    Presupuesto 2027: ¿Qué Estado quiere Kast?

    El empresario financiero y filántropo ambiental que está detrás del negocio turístico del año en Pucón

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Osorio entra al listado: la historia de los 20 chilenos que jugaron en la Premier League
    El Deportivo

    Osorio entra al listado: la historia de los 20 chilenos que jugaron en la Premier League

    “El que acertó fue Pellegrini”: la prensa española alucina con el triunfo del Betis sobre el Real Madrid de Mourinho

    Alexander Zverev, un verdugo que no convence: el alemán otra vez aparece en el camino de Alejandro Tabilo en el US Open

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”
    Cultura y entretención

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”

    Cynthia Rimsky, Premio Nacional de Literatura: “Hoy la cultura y las artes están en peligro, no sólo en Chile”

    Reseña de libros: de Liadan Ní Chuinn a Soledad Vallejos

    Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos
    Mundo

    Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos

    Rescatan a dos personas con vida en Nepal diez días después de las riadas

    Rusia ataca Ucrania a horas de visita de emisarios de Trump: hay al menos cuatro muertos y cinco heridos

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?