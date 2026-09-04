Fernando Gago aborda su relación con el plantel de la U: “No tengo por qué aclarar cosas”

Universidad de Chile enfrenta un comento complicado en la temporada. Las últimas derrotas a manos de Colo Colo y Universidad de Concepción hicieron que el equipo azul cediera importantes puntos en la lucha por recortar la distancia con el Cacique, actual sólido líder de la clasificación. Tras las caídas, los universitarios quedaron 16 unidades de los albos.

A pesar de aquello, Fernando Gago no pierde la esperanza de seguir luchando por el campeonato. “Mientras haya chances matemáticas, tenemos que pelear el campeonato. Cuando no haya más chances sí cambiaremos los objetivos. Es una distancia muy larga, pero hay chances y yo voy a intentar hacer algo. No sabemos lo que puede pasar con el rival y no sabemos que podemos hacer nosotros”, señaló este jueves en conferencia de prensa.

En la misma ocasión, también abordó los líos internos tras las caídas. Según informó El Deportivo hace algunos días, los referentes están disconformes con su conducción. Otro factor que le juega en contra al DT ha sido la incapacidad de encontrar un esquema sólido tras la salida de Lucas Assadi al AIK de Suecia, lo que ha generado incomodidad en el plantel.

Sobre aquello, el adiestrador argentino indicó que “la relación es espectacular. Es una relación magnifica de diálogo constante, con entrenamientos buenos. No tengo por qué aclarar cosas”, indicó de entrada.

“La formación la quieren saber ustedes o el equipo. Hay un montón de cosas donde se busca el conflicto, hace dos semanas entrenábamos igual. Hace años entreno igual y en Europa me enseñaron así. Buscar conflicto después de derrotas es fácil, entrenamos todo, las distintas situaciones de juego, donde nos pueden dañar. Cada uno tiene su forma”, profundizó.

También esbozó una autocrítica sobre las últimas semanas. “Hemos cometido errores en lo colectivo y en lo individual, entendemos que el partido del sábado será distinto, intentar dominar el rival, saber donde podemos dañarlo, es un equipo trabajado y será un lindo partido de fútbol... Sólo perdimos dos partidos. Se jugó mal, ya está”, narró, ya pensando en el duelo contra Coquimbo Unido.

Un esperado regreso

El punto positivo de la semana tiene que ver con el ataque. Gago reveló que Octavio Rivero ya está en condiciones de sumar minutos después de que sufriera una sinovitis en la rodilla izquierda que lo obligó a pasar por el quirófano a inicios de abril.

De hecho, por la larga ausencia, el DT calificó la disponibilidad del delantero uruguayo como si se tratara de un refuerzo.

“Veremos mañana (viernes) si está en consideración. Todo el proceso de lesión lo lleva el jugador y lo hace su manera. Obvio que cuando se acerca la fecha de regreso, se generan las ansias de jugar”, introdujo.

“Octavio está muy bien. Se encuentra tranquilo. Trabajando bien. Veremos cuándo va a hacer el mejor momento para que esté y comparto 100% que es un jugador que nos va a dar algo y creo que es un ‘refuerzo’, porque es un jugador que no había podido entrenar y queremos tenerlo luego en cancha”, aseguró.

El partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido está programado para este sábado 5 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, en el Estadio Nacional.