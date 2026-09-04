Carlos Palacios saca pecho por su penal decisivo con Boca Juniors: “En Colo Colo lo hacía mucho; cruzado no fallo”

Carlos Palacios vivió su primera alegría tras meses de incertidumbre en Boca Juniors. El chileno ingresó en el cierre del empate ante Vélez Sarsfield y fue protagonista al hacerse cargo de uno de los penales de la tanda. La anotación de la Joya fue clave en la clasificación del Xeneize a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Tras el encuentro, el mediapunta nacional habló unas breves palabras en El Canal de Boca, cuenta digital del club bonaerense. Ahí se refirió a las complicaciones que ha tenido en su retorno a las canchas.

“Feliz por el grupo. Creo que hicimos un gran partido y merecíamos la victoria. Feliz por conseguirla y el paso a cuartos”, comenzó señalando.

“Por entrar en el partido, muy feliz. La verdad, no jugaba hace mucho tiempo. Después de la lesión me costó un poco volver al ritmo, a sentirme cómodo, a no sentir dolores. Así que nada, feliz por eso. A Leo (Flores), le intenté dar la confianza. Comparto con él, todo. Le dije que nos juntáramos ahí para ver si podíamos hacer un gol”, añadió.

También valoró el apoyo que ha recibido y realizó una autocrítica debido a su larga ausencia en las canchas: “Agradecer. Ha habido mucha gente que me ha mandado mensajes, que ha estado conmigo después de la lesión. La verdad es que nunca había tenido tantas lesiones en mi carrera ni mucho menos tanto tiempo. Agradecerles por el apoyo, por el cariño. Sé que capaz estoy un poco en deuda por el tema de las lesiones, pero estoy trabajando súper bien”, dijo.

Finalmente, fue consultado sobre el lanzamiento en la tanda. El chileno anotó con un ajustado derechazo cruzado, antecedido de su característica lenta carrera: “Y el penal, lo pedí. Me siento cómodo en esa faceta. En Colo Colo lo hacía mucho, acá no me había tocado patear ningún penal, pero feliz”, indicó.

“Iba a ver si el arquero se movía un pasito, a ver si podía elegir un palo. Pero se quedó esperando hasta el último y cruzado no fallo, así que fui ahí”, cerró.

“Cruzado no fallo” ⚽🔥



La palabra de Carlos Palacios luego del triunfo por penales ante Vélez en Córdoba. El volante chileno habló en exclusiva con El Canal de Boca sobre su regreso al equipo tras la lesión y la felicidad por aportar su gol en la definición para sellar la… pic.twitter.com/rTTMEWeADD — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) September 3, 2026

Los elogios de Arruabarrena

La actuación de Palacios fue destacada el técnico Rodolfo Arruabarrena: “Son partidos mata-mata. Te quedas afuera de la Copa. No sé si es fecha FIFA o no, pero podré darles un par de días a los chicos que vienen cargados. Vamos pasando, este partido es historia. No tenemos tiempo, debo tratar de poner lo mejor. A los tres o cuatro días tenemos Sao Paulo. Me pone bien que Charly entró después de mucho tiempo. Va entrando y lo hace bien”, expresó en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Después, incluyó a Palacios en una reflexión respecto de su eficiencia en los lanzamientos desde los 12 pasos y la responsabilidad para asumir su ejecución. “Kevin y Charly son jugadores que en cuanto a los penales, asumen la responsabilidad y lo demostraron. Los cambios fueron físicos, siempre pensando en no tratar de disminuir el rendimiento y tener a Vélez más cerca de su arco”, sentenció.