Así funciona la red de Metro este viernes 4 de septiembre: estación San José de la Estrella en L4 funciona como estación común

Así funciona la red de Metro este sábado 29 de agosto

La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

Estación San José de la Estrella en L4 funciona como estación común

Según informó Metro a las 6:20 de la mañana de este viernes, la estación San José de la Estrella en Línea 4 se encuentra funcionando como estación común en dirección Plaza de Puente Alto.

“Esto quiere decir que tanto trenes rojos como verdes se detendrán en la estación”, informaron.

Desde este momento, San José de la Estrella #L4 funcionará como estación común solo en dirección Plaza de Puente Alto 🔴🟢



📌 Esto quiere decir que tanto trenes rojos como verdes se detendrán en la estación.



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La red comienza sus operaciones sin novedades esta jornada

Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 0 6:00 horas con la totalidad de la red disponible.