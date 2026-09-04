SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 4 de septiembre: estación San José de la Estrella en L4 funciona como estación común

    Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.

    Por 
    Equipo Breaking News
    Así funciona la red de Metro este sábado 29 de agosto

    La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

    El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

    Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

    Estación San José de la Estrella en L4 funciona como estación común

    Según informó Metro a las 6:20 de la mañana de este viernes, la estación San José de la Estrella en Línea 4 se encuentra funcionando como estación común en dirección Plaza de Puente Alto.

    “Esto quiere decir que tanto trenes rojos como verdes se detendrán en la estación”, informaron.

    La red comienza sus operaciones sin novedades esta jornada

    Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 06:00 horas con la totalidad de la red disponible.

    Más sobre:MetroLíneas de MetroTransportesTransporte públicoMetro de SantiagoTransporteLínea 1Línea 2Línea 3Línea 4Línea 5Línea 6SubterráneoLa Tercera Estación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Los casi 60 años de militancia que transformaron a Escalona en un emblema del PS

    Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos

    Rescatan a dos personas con vida en Nepal diez días después de las riadas

    Rusia ataca Ucrania a horas de visita de emisarios de Trump: hay al menos cuatro muertos y cinco heridos

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 5 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 5 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    3.
    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    4.
    Se acerca el cambio de hora: ¿Cuándo y dónde se modifican los relojes?

    Se acerca el cambio de hora: ¿Cuándo y dónde se modifican los relojes?

    5.
    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    6.
    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Coventry City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Coventry City en TV y streaming

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 5 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 5 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Los casi 60 años de militancia que transformaron a Escalona en un emblema del PS
    Chile

    Los casi 60 años de militancia que transformaron a Escalona en un emblema del PS

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de emitir 1.482 licencias médicas falsas

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales
    Negocios

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales

    Presupuesto 2027: ¿Qué Estado quiere Kast?

    El empresario financiero y filántropo ambiental que está detrás del negocio turístico del año en Pucón

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Osorio entra al listado: la historia de los 20 chilenos que jugaron en la Premier League
    El Deportivo

    Osorio entra al listado: la historia de los 20 chilenos que jugaron en la Premier League

    “El que acertó fue Pellegrini”: la prensa española alucina con el triunfo del Betis sobre el Real Madrid de Mourinho

    Alexander Zverev, un verdugo que no convence: el alemán otra vez aparece en el camino de Alejandro Tabilo en el US Open

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”
    Cultura y entretención

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”

    Cynthia Rimsky, Premio Nacional de Literatura: “Hoy la cultura y las artes están en peligro, no sólo en Chile”

    Reseña de libros: de Liadan Ní Chuinn a Soledad Vallejos

    Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos
    Mundo

    Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos

    Rescatan a dos personas con vida en Nepal diez días después de las riadas

    Rusia ataca Ucrania a horas de visita de emisarios de Trump: hay al menos cuatro muertos y cinco heridos

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?