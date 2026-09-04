Así funciona la red de Metro este viernes 4 de septiembre: estación San José de la Estrella en L4 funciona como estación común
Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.
La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.
El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.
Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.
Estación San José de la Estrella en L4 funciona como estación común
Según informó Metro a las 6:20 de la mañana de este viernes, la estación San José de la Estrella en Línea 4 se encuentra funcionando como estación común en dirección Plaza de Puente Alto.
“Esto quiere decir que tanto trenes rojos como verdes se detendrán en la estación”, informaron.
La red comienza sus operaciones sin novedades esta jornada
Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 06:00 horas con la totalidad de la red disponible.
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