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    Ipom de septiembre: expertos prevén que BC fijará como techo un PIB de 1% e inflación cercana a 4% para 2026

    El Banco Central presentará su Informe de Política Monetaria (Ipom) de septiembre el próximo miércoles 9. Los economistas anticipan que su mensaje sobre política monetaria será de mantención prolongada.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La economía chilena atraviesa por un complejo momento. Ni el más pesimista de los analistas esperaba que la actividad del país estuviera el rendimiento que ha mostrado entre enero y julio con una contracción acumulada de 0,4%.

    Este bajo resultado llevó a que los economistas ajustaran a la baja sus expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año incluso a bajo 1%. Dada esta visión es que los expertos ahora esperan que en el Informe de Política Monetaria (Ipom) de septiembre, el Banco Central refrende el menor dinamismo que está mostrando la economía en su actualización del escenario macroeconómico.

    En junio, el ente rector fijó un rango entre 1%-1,75%. En este informe que se publicará el miércoles 9 de agosto, corresponde a que se acote el rango 0,5 puntos. Dada eso, es que los expertos ven como probable que la entidad la acoté a un rango entre 0,5% y 1%, aunque otros no descartan que se ubique entre 0,25% y 0,75%.

    Para 2027, la proyección actual del Banco Central es de entre 2% y 3%. Y dado que el 2026 será peor de lo esperado, los expertos anticipan una mejora en las proyecciones para el próximo año subiendo a un rango entre 2,25%-3,25% o entre 2,5% y 3,5%.

    Viviana Véjar, economista, docente investigadora de Faro UDD ve un ajuste al rango entre 0,5% y 1%. “El desempeño del segundo trimestre y la caída del Imacec de julio muestran que la economía perdió fuerza y que alcanzar la parte alta del rango anterior se ha vuelto bastante más difícil. El problema, además, no se concentra solamente en la minería, sino que también aparecen señales de debilidad en la demanda interna”.

    Misma visión entregan los economistas Felipe Alarcón, de Euroamerica y Vittorio Peretti de Itaú y Juan Ortiz del OCEC-UDP.

    Un poco más abajo en las previsiones está Samuel Carrasco, economista jefe de Credicorp Capital Chile, quien dice que el BC dejará un rango entre 0,25% y 0,75%. “Los últimos datos de actividad sugieren que los eventos climáticos tuvieron efectos negativos mayores a los esperados sobre la minería, la industria, la educación y, posiblemente, el comercio. Si bien se trata de un shock transitorio que debería revertirse, este se suma al shock de oferta del primer trimestre del 2026 (minería) y al shock de demanda del segundo trimestre (bencinazo), que ya habían debilitado la economía”, añade.

    Valparaiso, 17 de junio 2026 La presidenta del Banco Central de Chile Rosanna Costa, en la sesion de la Comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Las variables de demanda

    Junto con el ajuste en PIB, los economistas prevén también que existan menores perspectivas para las variables de demanda interna, consumo e inversión.

    Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP sostiene que “se espera un ajuste a la baja en el dinamismo de la demanda interna, producto de una menor expansión del consumo privado, ubicándose en torno a 1,5% (2,2% en el Ipom anterior)”. Para la inversión prevé que se mantenga en 2,2%.

    Carrasco menciona que “tanto el consumo como la inversión mostraron en el segundo trimestre señales de una debilidad algo mayor a la esperada. Los fundamentos del consumo se han deteriorado en el margen: el empleo sigue siendo la variable más débil del ciclo, la masa salarial se desacelera y la confianza de los consumidores continúa rezagada”.

    Francisco Ormazábal, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la U. Andrés Bello, plantea que “esperaría un ajuste a la baja principalmente en la inversión. Más allá de factores coyunturales, el elemento clave es la confianza empresarial, que depende en gran medida de las expectativas de crecimiento futuro, la estabilidad regulatoria y la percepción sobre la rentabilidad de nuevos proyectos”.

    Inflación

    En el Ipom de junio el Banco Central proyectó que la inflación cerrará el año 4,2%. En ese momento, el mensaje principal que envió el ente rector era que existía bastante volatilidad considerando el escenario externo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

    Si bien ese conflicto se ha mantenido con vaivenes, las expectativas para los años mantienen en torno a 4%. Por lo mismo, los expertos afirman que la proyección para el año debería o mantenerse o bajar levemente.

    “No prevemos cambios importantes en las proyecciones de inflación para este Ipom, con una convergencia a la meta del 3% probablemente en el segundo trimestre del 2027”, indicó Peretti. Ortiz asevera que “estimamos un promedio de 3,6% y una inflación anual a diciembre del 3,8%”.

    Y Ormazábal sostiene que “mi impresión es que la proyección para este año debiera ubicarse levemente por encima del límite superior del rango de tolerancia del Banco Central, es decir, algo sobre 4%. Sin embargo, sigo pensando que la convergencia hacia la meta de 3% a mediados de 2027 es un escenario razonable”.

    Levemente más arriba de las expectativas se sitúa Carrasco, quien tiene cree que la dejará en 4,3%.

    17 JUNIO 2026 PRESIDENTA BANCO CENTRAL, ROSANNA COSTA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Y la Tasa de interés

    Al igual que la visión que entregó la Encuesta de Operadores Financieros, los economista consultados también ven como probable que se mantenga por un buen tiempo en 4,5%.

    En este aspecto, Carrasco afirma que “la economía se ha debilitado, pero la inflación continúa por encima de la meta y los riesgos inflacionarios aún requieren cautela. Esperaría que el Banco Central mantenga el enfoque de evaluación “reunión a reunión”, reconociendo un escenario de elevada incertidumbre para la inflación. No anticiparía señales de rebajas inminentes de la TPM ni un sesgo claramente expansivo".

    Véjar apunta que “el mensaje para la política monetaria debería continuar siendo de prudencia. La debilidad de la actividad abre espacio para futuras reducciones de la tasa de interés, pero sería prematuro acelerar ese proceso mientras la inflación todavía no haya regresado de manera sostenida a la meta”. Por los mismo, indica que “la prioridad debe ser consolidar la estabilidad de precios, porque una inflación controlada reduce la incertidumbre y permite que hogares y empresas puedan tomar mejores decisiones de ahorro, consumo e inversión”.

    Ormazábal menciona que “el mensaje para la política monetaria debiera seguir siendo de cautela, con el foco puesto en la trayectoria futura de la inflación más que en el crecimiento económico”.

    Más sobre:IpomBanco CentralTasa de Política MonetariaTPM

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