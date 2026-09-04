Detienen en Lampa a mujer que profirió amenazas contra el Presidente Kast en redes sociales

La usuaria @rosopopino fue ubicada y detenida en la comuna de Lampa por amenazas contra el Presidente Kast.

Una mujer chilena, de 32 años, fue detenida este jueves por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) por el delito de amenaza y atentado contra la autoridad, luego de que en redes sociales incitara a atentar contra la vida del Presidente José Antonio Kast.

La imputada, a través de su perfil de Instagram, comentó una publicación en el perfil oficial del mandatario, escribiendo que a Kast deberían “hacerle un Charlie Kirk”, en referencia al activista político de ultraderecha de Estados Unidos, asesinado a tiros. En otra publicación, le deseó al jefe de Estado un destino similar al del asesinado senador Jaime Guzmán.

Amenazas contra el Presidente Kast.

Tras esto, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte inició una investigación, que terminó con detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (Bipe) de la PDI Valdivia, deteniendo en la comuna de Lampa a una mujer chilena de 32 años.

Allí, la policía civil ejecutó una orden de entrada, registro, incautación y detención, logrando aprehender a la imputada en su domicilio. En el procedimiento fueron incautados dos teléfonos celulares, los que serán sometidos a diligencias periciales, en el marco de la investigación.

El comisario Gonzalo Montecinos, jefe de la Bipe Antisecuestros Valdivia, señaló que “dicha mujer mantenía una orden de detención por el delito de amenazas simples, por cuanto incitó por medios digitales para atentar contra el Presidente de la República”.

“Esta persona fue detenida y trasladada hasta el Tribunal de Garantía correspondiente”, agregó Montecinos.

En tanto, el fiscal Gonzalo Álvarez, fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, afirmó que la detención fue controlada en el Juzgado de Garantía de Colina.

La mujer “fue formalizada por el delito de amenaza de atentados contra la autoridad”, dijo el fiscal Álvarez, y, además, se fijaron medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercamiento a la víctima, así como la prohibición de efectuar comunicaciones digitales con el Presidente Kast.

Se estableció un plazo de investigación de 30 días.