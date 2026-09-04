“Yo no soy quién para criticar las formas de Milei”: Orrego (RN) defiende declaraciones del presidente argentino en el Foro Madrid

El diputado de Renovación Nacional (RN), Francisco Orrego, defendió el contenido del discurso entregado por el presidente de Argentina, Javier Milei, durante la jornada inaugural del Foro de Madrid, llevada a cabo este jueves, donde criticó a la izquierda y habló del derrocamiento de Salvador Allende.

Fue en entrevista con CNN Chile donde Orrego abordó su concurrencia a la instancia, señalando que, pese a militar en RN y representarla en la institucionalidad, en la práctica para este evento fue de manera particular, y precisó que, pese a los cuestionamientos de su asistencia, no renunciaría al partido.

En ese contexto, el parlamentario fue consultado por el discurso y las formas de expresarse de Milei, dado que, durante su alocución en el evento, trató de “zurdos mugrosos” a los adherentes de izquierda, además de referirse a otros episodios políticos y sociales del país.

Al respecto, el diputado Orrego señaló que “a mí me gusta Milei” y que “todos sabemos cuál es el formato comunicacional de Javier Milei y el tono de la política en Argentina”

“Esto es el estilo Javier Milei”, defendió Orrego al mandatario transandino.

“Yo no soy quién para criticar las formas de Milei”, sostuvo Orrego respecto al discurso que despertó críticas desde la oposición.

Con todo, Orrego reconoció que sí corresponde a un insulto el trato de “zurdos mugrosos”, aunque defendió que “yo estoy acostumbrado a la forma de Milei y me gusta ese discurso confrontacional (...)”.

Respecto de la reivindicación que hizo Milei del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, Orrego complementó que “lógicamennte el quiebre de la democracia el cualquier país del mundo, es una cuestión de que todos los políticos debemos tender a evitar por todos los medios, pero hay que entender que la democracia en Chile venía resquebrajandose hace bastante tiempo”.

Críticas a Evópóli

Por otra parte, Orrego cargó contra Evópoli y el senador Luciano Cruz-Coke -presidente de dicha colectividad-, quien en la antesala pidió al Presidente Kast restarse de participar en el Foro de Madrid.

Durante su ingreso al comité ampliado de este lunes en La Moneda, Cruz-Coke planteó que “considero innecesaria su participación” y agregó que “yo preferiría que no asistiera, pero que mande un saludo, un video, qué sé yo. Hay distintas formas de hacerlo”.

Ante esto, Orrego afirmó que “le digo a todos aquellos que manifestaron reparos de la asistencia, entre ellos, militantes de Evópoli que se opusieron públicamente a esta materia (...) no se pautea al Presidente a través de los medios de comunicación”.

Asimismo, descartó que la asistencia de Kast al encuentro tensionara la relación entre los partidos que apoyan al gobierno.

“¿Tensiona? No. Es una polémica inflada, artificial. A mí lo que sí me gustaría que cuando le quisieran mandar mensajes al Presidente de la República, no le envíen mensajes por los medios de comunicación, intentando pautear lo que son las definiciones propias del Presidente que tiene plena libertad de asistir a un foro que el fundó”, lanzó Orrego.