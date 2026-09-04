Foro Madrid: Milei hace duras críticas a la izquierda y medios de comunicación, y Kast apuesta por tono más republicano

Con una bandera chilena proyectada a sus espaldas, el Presidente José Antonio Kast subió al escenario del Foro de Madrid la tarde de este jueves. Lo hizo para cerrar la jornada que convocó a la ultraderecha internacional en el centro de eventos San Carlos de Apoquindo con un discurso de casi 27 minutos, en que hizo un repaso de su llegada a La Moneda y la proyección del sector.

Entre los asistentes más destacados del foro estuvieron el presidente Javier Milei, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga; el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, Kevin Robert, María Antonieta Mejía y Hermann Tertsch. La cumbre, además, convocó a varios dirigentes y parlamentarios de las colectividades chilenas que adhieren a las ideas del foro: el Partido Republicano y el Nacional Libertario.

Al margen quedó Chile Vamos, que institucionalmente no participó, aunque sí estuvieron presentes algunos de sus militantes, como los diputados Francisco Orrego (RN), Ricardo Neumann (UDI) y el exsenador Carlos Larraín (RN).

En esta coalición existió nerviosismo por la participación del Mandatario en este foro, que, en ediciones anteriores, se ha caracterizado por las intervenciones estridentes y confrontacionales de sus asistentes.

Sin embargo, el Mandatario procuró mantener un tono republicano, sí hizo gestos para dejar satisfechos a los oyentes. “Vamos a volver a liderar con las ideas de la libertad (…). No estamos condenados al narcotráfico, a la violencia, al estancamiento económico, a la mediocridad. Y ahí también nos comprometimos a tener mínimos comunes: el Estado de derecho, el imperio de la ley, la separación de los poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada”, dijo.

También tuvo palabras de agradecimiento para el Partido Republicano, que él fundó y que hoy es el corazón de su gobierno. Lo hizo, en particular, porque, según él, la colectividad ha destacado por no exigir cupos, como ha sido habitual en distintas administraciones. Un gesto hacia la colectividad fue que ingresó al foro acompañado por el secretario general de los republicanos, Vicente Bruna.

En su discurso, Kast destacó su triunfo en diciembre frente a Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista. “Derrotar a la izquierda no era imposible. Y lo demostramos en las urnas, con una mayoría abrumadora. Y eso nadie lo puede negar: 7,2 millones de votos contra 5,2 millones de votos”, remarcó.

Sin embargo, el Mandatario destacó que “ganar una elección es un tremendo logro, pero no es un fin en sí mismo”. Él puntualizó que su objetivo es combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y que ese es el adversario que él sector debe enfrentar, más que a la izquierda.

“Nuestro adversario es mucho más grande que la izquierda. Nuestro adversario son las urgencias sociales”, concluyó. Eso sí, proyectó que, si el sector hace las cosas bien, algún día se podrá recuperar Managua y La Habana, en referencia a que Nicaragua y Cuba son gobernadas por la izquierda autoritaria.

De esa forma, Kast se distanció del tono que tuvo Milei, quien fue el encargado de abrir el evento. El mandatario transandino aportó varios de los momentos más polémicos de la jornada: calificó como comunista a Salvador Allende- e hizo un repaso crítico de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, hasta llegar al estallido social y la administración de Gabriel Boric. Además, dejó claro que para él el principal adversario es la izquierda.

“Chile es un lugar emblemático. Con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural. Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años (…). A pesar de haber conocido los frutos de la libertad, cayó en la farsa del socialismo del siglo XXI como el resto la región”, dijo.

“Cada una de nuestras naciones debe contribuir ordenándose puertas adentro, quitando el cáncer de la izquierda de nuestras instituciones (…). El mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos negadores de la realidad son los datos”, agregó.

Otra diferencia entre ambos mandatarios fue que Milei se mostró crítico de los medios de comunicación. “Las ideas de la libertad ganaron en la práctica, pero quedó libre el camino para que desde los medios, las universidades, se los socavara y vilipendiara. Y cuando ellos ganan en el terreno del bien y del mal, terminan ganando políticamente”, planteó. Kast, en cambio, agradeció su trabajo y defendió la prensa libre.

Las declaraciones de Milei, sin sorpresas, enfurecieron a la oposición. Sobre todo al Partido Socialista (PS), cuyo principal líder es el expresidente Allende.

“Venir a Chile a reivindicar el derrocamiento de Allende y tratar a la izquierda como un ‘cáncer’ y a quienes piensan distinto como ‘zurdos mugrosos’ cruza todos los límites. Es una falta de respeto a nuestra historia democrática y también a millones de chilenos. De un presidente extranjero esperamos respeto por Chile, no provocaciones ni descalificaciones”, dijo el senador Juan Luis Castro (PS).

Las palabras de Milei también molestaron a sectores más afines al oficialismo, como al senador independiente Matías Walker. “El foro demostró su peor cara: la de la intolerancia, el desprecio por los principios básicos de la democracia y el diálogo racional. Tanto el gobierno como todos los demócratas debemos rechazar el grosero discurso de Javier Milei en nuestro territorio”, escribió en X el legislador.

En republicanos valoraron la presencia de Milei en el encuentro. Tanto así, que ovacionaron al mandatario, a pesar de la controversia que estalló entre Chile y Argentina por el cuestionamiento del general de la Fuerza Aérea trasandina sobre la soberanía del estrecho de Magallanes.

“Hemos visto en las últimas elecciones el giro a la derecha que ha tenido Latinoamérica. Es una oportunidad de trabajo en equipo por el desarrollo de nuestro países. Principalmente la alianza que tenemos que tener con Argentina. Después de los comentarios que hubo por parte de un general argentino por el estrecho de Magallanes, queda como anillo al dedo este encuentro bilateral de los presidentes”, dijo la diputada Chiara Barchiesi, quien pudo tomarse una foto con el mandatario argentino.

Panel de dirigentes

El foro incluyó un panel de líderes nacionales de la derecha, que fue moderado por el director ejecutivo de Ideas Republicanas, José Ignacio Palma, y contó con la participación de los diputados Orrego, Neumann, Benjamín Moreno y Cristián Araya (ambos republicanos), además del exministro Julio Isamit y el secretario general del Partido Nacional Libertario (PNL), Juan Antonio Urzúa.

Para tranquilidad de Chile Vamos, en el evento no se condenó a la “derecha cobarde”, como se ha hecho en otras conferencias en que participa Vox. Sin embargo, el diputado Orrego se encargó de hacer un llamado de atención a su coalición. “Nos tocó ver a una derecha, que lamentablemente, se entregó en el Congreso un proceso de reforma constitucional y no supo defender la Constitución de 1980, que fue la base del desarrollo de nuestro país los últimos 40 años”, afirmó.

Y el director ejecutivo de Acción Republicana, Ignacio Dulger, aprovechó de repasar a Evelyn Matthei, la exabanderada de Chile Vamos. “Dijeron que (Kast) no se iba a presentar nuevamente a presidente, que iba a ser imposible, que la candidatura estaba entre la izquierda y la candidata Evelyn Matthei. La candidata Matthei, que fue favorita por tres años en las encuestas, terminó quinta y terminó ganando José Antonio Kast por una victoria contundente”, aseveró.

En el marco del cuarto aniversario del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022, que se conmemora este viernes, la instancia dio pie a llamados a la unidad de la derecha nacional, pese a que Chile Vamos no participó.

“Necesitamos demostrar unidad (como sector), pero no unidad en objetivos tácticos, chiquititos, electorales, sino en las ideas. Nos falta juntarnos a conversar en qué ideas convergemos. Nos falta una instancia y creo que podríamos empezar pronto”, comentó el diputado libertario Hans Marowski, quien tuvo la oportunidad de conversar con Hermann Tertsch (Vox) durante el foro.

El vicepresidente de los libertarios, además, destacó que este viernes se realizará una conmemoración por el 4 de septiembre que convoca a las distintas fuerzas de derecha, centroderecha y centroizquierda que estuvieron por el “Rechazo”, organizada por el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI).

Además de los expositores, el evento estuvo marcado por algunas visitas destacadas. Entre ellas, el exasesor parlamentario Ítalo Omegna (quien renunció a ese cargo luego de que se difundiera un polémico video protagonizado por él) y la exdirectora ejecutiva de Ideas Republicanas, Carmen Soza. También el economista Nicolás Ibáñez.