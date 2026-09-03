Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

Recientemente se informó sobre la extensión del uso obligatorio de mascarilla en urgencias y determinadas áreas de los establecimientos de atención sanitaria.

Así lo informó recientemente el Ministerio de Salud (Minsal), ante la norma que está vigente desde el pasado 1 de abril.

Hasta cuándo se debe usar mascarilla

El uso obligatorio de mascarilla se extenderá hasta el miércoles 30 de septiembre en servicios de urgencia, unidades de diálisis y servicios de oncohematología de la red pública y privada del país.

Desde el Minsal se comunicó que dicha medida fue determinada ante el actual escenario epidemiológico, donde se ha registrado una alta circulación de virus respiratorios.

Según el último reporte de la Campaña de Invierno, entre el 16 y el 22 de agosto se registró una positividad de muestras de un 56,1%, el registro más alto de 2026.

La cartera informó que entre los virus detectados destaca el rinovirus con un 32,3%, el virus respiratorio sincicial con 26,6% y la influenza B con 14,3% de resultados.

Ante el anuncio, la subsecretaria de Salud Pública, Dra. Alejandra Pizarro, indicó que la extensión de la obligatoriedad del cubrebocas en los espacios indicados busca reforzar la protección de personas que presentan mayor riesgo ante infecciones respiratorias.

“Es una medida de cuidado, especialmente, para quienes están en tratamiento médico y para nuestros grupos más vulnerables, como los niños y las personas mayores de 60 años. En estos espacios necesitamos reducir las posibilidades de contagio y proteger, tanto a los pacientes, como a los equipos de salud”, explicó.

Desde el Minsal también se recomienda utilizar mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios, además de emplear medidas como ventilación de espacios y un adecuado lavado de manos.