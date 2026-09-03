Comisión de RR.EE. del Senado chileno realiza visita oficial a Bolivia para reafirmar la cooperación entre ambos países

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado realizó una visita oficial a Bolivia, con el fin de reafirmar la cooperación y diálogo entre ambas naciones.

La delegación estuvo encabezada por el presidente de esa instancia legislativa, el senador Manuel José Ossandón, e integrada por Loreto Carvajal, Iván Moreira y Vlado Mirosevic.

El grupo fue recibido por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en una audiencia que estuvo enfocada en los desafíos de los países vecinos. Asimismo, se abordaron temas como el denominado caso “narcomaderas” -una investigación de cargamentos de madera de exportación provenientes de Bolivia que presuntamente contenían drogas-, el problema de los vehículos robados y la situación migratoria entre las dos naciones.

Con todo, el viaje que se concretó luego de 18 años desde la última visita oficial, fue calificado como Ossandón como “una reunión de cerca de 40 minutos, muy fructífera”.

“Planteamos que hoy existe un nuevo ambiente de cariño y acercamiento entre Chile y Bolivia, y que tenemos que trabajar para que en el futuro podamos volver a tener relaciones diplomáticas formales”, destacó el legislador.

“Tenemos una oportunidad para construir una relación distinta con Bolivia. Hay problemas concretos que afectan a nuestros ciudadanos y que podemos solucionar trabajando juntos. Este nuevo clima tiene que traducirse en resultados y en una relación de mayor confianza entre nuestros países”, concluyó Ossandón.