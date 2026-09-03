Tras renuncias en el PPD: expresidente de los empresarios nocturnos asume vicepresidencia del partido

El secretario general del PPD, Sebastián Vergara; los nuevos vicepresidentes Fernando Bórquez, Paula Campos y el presidente del partido, Raúl Soto,

Luego que el pasado 21 de agosto se conociera la renuncia de los vicepresidentes nacionales del PPD, Cristóbal Barra y Bárbara Sepúlveda, además del presidente de las juventudes del partido, Lukas Soto y otros militantes, este jueves asumieron oficialmente las funciones las nuevas autoridades partidistas.

Así las vicepresidencias vacantes fueron ocupadas por las dos primeras mayorías personales no electas -de la “Lista de Todos”- en la pasadas elecciones internas: Patricia Campos y Fernando Bórquez Uribe.

Bórquez, hasta ahora, se desempeñaba como presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos de Chile (Anetur).

Tras asumir sostuvo que: “Espero ayudar a transformar al PPD en el gran partido de centroizquierda de Chile, con una mirada ciudadana enfocada en el bienestar de las chilenas y los chilenos”, señaló.

En esa línea, el nuevo vicepresidente del PPD destacó la necesidad de superar la polarización política y recuperar la capacidad de generar acuerdos. “Chile ya probó recetas de extrema izquierda y ahora estamos viendo el fracaso de la extrema derecha. La conclusión es que el país necesita mirar al centro, a los acuerdos y a los consensos, que son el camino que nos ha permitido progresar en el pasado”, afirmó.

Los nuevos vicepresidentes ya habían participado de reuniones internas e incluso este jueves visitaron al secretario general del PS, Camilo Escalona, en la Clínica Indisa.

Cabe recordar que tras renunciar al partido, los ahora exmilitantes del PPD acusaron al Tribunal Supremo de la colectividad de actuar “con un mecanismo que se saltó la democracia interna” y anunciaron un nuevo movimiento “Firmes por Chile”.

Desde el partido en tanto acusaron que “era algo esperable tras su derrota en las internas”.