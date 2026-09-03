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    Ministro de Seguridad Nacional de Israel presenta un plan para desplazar a 1,86 millones de palestinos de Gaza en siete años

    El ultraderechista Itamar Ben Gvir formuló la propuesta como parte de la campaña electoral de su partido, Otzma Yehudit.

    Por 
    Europa Press
    El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, interviene durante una convención, el 28 de enero de 2024. RONEN ZVULUN

    El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha presentado este jueves un plan para desplazar a 1,86 millones de palestinos de la Franja de Gaza en siete años como parte de la campaña electoral de su partido, Otzma Yehudit.

    El plan -llamado Desconexión 710, en alusión tanto a la retirada de Israel de Gaza en 2005 como a los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023- tiene previsto fomentar la “migración voluntaria” de 1,86 millones de gazatíes en siete años.

    Ben Gvir afirma que no se trata de una “expulsión forzosa” de la población, sino de una estrategia para ofrecer a los residentes del enclave palestino la opción de migrar a países receptores con estatus legal, apoyo económico y planes de integración.

    Para ello, plantea la creación de un ministerio dedicado exclusivamente a lo que ha calificado como una “emigración voluntaria”, que tendría su propio ministro, presupuestos y capacidad operativa para coordinar acuerdos con los países de destino.

    El documento propone la salida “voluntaria” de 250.000 gazatíes el primer año, 1,11 millones en el tercer año hasta hasta escalar a los 1,86 millones de personas en un periodo de siete años. La salida se haría bajo supuestos de reunificación familiar, empleo, educación o cuestiones médicas y humanitarias.

    El plan requeriría, asimismo, una inversión inicial de 10.000 millones de nuevos séqueles (alrededor de tres millones de euros) seguida de hasta 50.000 millones de nuevos séqueles en fondos de contrapartida, vinculados a la participación internacional, y pagos a los países de acogida en función del número de gazatíes que reciban.

    “Durante años se le dijo a los israelíes que no hay solución, que no hay opción y que hay que aprender a vivir junto a la amenaza. Me niego a aceptar esto. El papel de los líderes no es explicar a la sociedad por qué no se puede; su papel es fijar un objetivo, crear capacidades y cambiar la realidad”, ha defendido el ministro.

    La propuesta baraja medidas de integración para los solicitantes, con coberturas de vivienda, sistemas sanitarios, educación o empleo durante los dos primeros años. Asimismo, propone priorizar las salidas de familias y la creación de un defensor independiente sobre la voluntariedad del proceso, así como informes mensuales y auditorías externas.

    Ben Gvir ha defendido que la iniciativa “permitirá a los ciudadanos de Gaza llevar una vida lejos de las organizaciones terroristas, que afectan seriamente su calidad de vida”. “Ha llegado el momento de dejar de gestionar el problema. Ha llegado el momento de resolverlo”, ha dicho.

    “El éxito del plan no se medirá por el número de aviones que despeguen, sino por el número de personas que tengan una oportunidad real de una nueva vida en otro lugar y por el número de niños israelíes que puedan crecer sin la amenaza constante de masacres, cohetes y terrorismo”, ha argumentado.

    Más sobre:IsraelGazaItamar Ben GvirOtzma YehuditDesconexión 710Mundo

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