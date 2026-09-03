Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

La inteligencia artificial vuelve a ocupar un lugar central entre las novedades presentadas en IFA 2026. En el marco del Lenovo Innovation World, realizado en Berlín, la compañía presentó una nueva generación de dispositivos Yoga orientados especialmente a creadores, desarrolladores y usuarios que necesitan ejecutar tareas exigentes directamente en sus equipos.

Las principales novedades que pudo conocer La Tercera son los Lenovo Yoga Pro 9n Gen 11 y Yoga 9n 2 en 1 Gen 11, ambos equipados con tecnología NVIDIA RTX Spark, además de las nuevas tablets Yoga Tab Plus Gen 2 y Yoga Tab Gen 2.

El ecosistema se complementa con Lenovo Qira, el sistema de inteligencia ambiental de la compañía, y Lenovo Smart Canvas Concept, una propuesta destinada a facilitar la continuidad del trabajo entre distintos dispositivos.

La apuesta responde a una tendencia cada vez más importante en la industria: trasladar una parte del procesamiento de inteligencia artificial desde la nube hacia los propios dispositivos, reduciendo la dependencia de servicios externos y acelerando determinados flujos de trabajo.

Lenovo Yoga Pro 9n: IA local y hasta 128 GB de memoria

Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

El modelo más potente de la nueva familia es el Lenovo Yoga Pro 9n Gen 11 de 15 pulgadas, un notebook pensado para creadores y desarrolladores que trabajan con inteligencia artificial , generación de contenido y aplicaciones profesionales.

El equipo incorpora NVIDIA RTX Spark y admite hasta 128 GB de memoria unificada , una configuración orientada a ejecutar cargas de trabajo intensivas directamente en el dispositivo.

Además de sus capacidades para aplicaciones creativas y de inteligencia artificial, el hardware gráfico permite ejecutar tareas relacionadas con renderizado y videojuegos, aprovechando las tecnologías de la plataforma RTX de NVIDIA.

“En primeras impresiones, la Lenovo Yoga Pro 9N Gen 11 me parece un equipo muy potente con especificaciones bastante elevadas a expensas de saber el precio, el cual considero será alto debido a todas las especificaciones que tiene el último chip, bueno el primer chip de Nvidia RTX Spark en su versión más alta”, comenta a La Tercera Jesús Guzmán, ingeniero de software y creador mexicano del sitio Brujería Tech.

“ Me gusta que estén volviendo a poner muchos puertos en una computadora profesional, me gusta bastante que sea tan versátil , por ejemplo, que puedas usar la pluma que es de la computadora en el trackpad para que así puedas tener mayor precisión, sobre todo si te dedicas a dibujo. La pantalla se ve bastante bien y la calidad de construcción también, a expensas de saber el precio creo que puede servir para prácticamente cualquier profesional y también me faltaría ver la compatibilidad del software con diferentes programas. Este es el primer chip de Nvidia de manera comercial para el usuario general, entonces yo me reservaría el hecho de saber qué tal se desempeña en trabajos del día a día”, añade.

“Tiene un formato gigante, no solo a nivel de tamaño porque llega a las 15 pulgadas, sino también a nivel de capacidad porque soporta hasta 2TB y tiene uno de los chips más apetecidos de la actualidad , que se trata del Nvidia RTX Spark. Una de esas GPUs que todos los creadores y desarrolladores de contenido quieren tener. Además, al ser una Yoga, es muy versátil, adopta una gran cantidad de posiciones y sirve para productividad sobre la marcha. Lo único que realmente me preocupa es el precio que puede llegar a tener en el mercado”, dice a La Tercera Felipe Lizcano, editor del sitio colombiano de tecnología TECHcetera.co.

Lenovo Yoga 9n 2 en 1 apuesta por el lápiz y una pantalla OLED

Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

Junto con el Yoga Pro 9n, Lenovo presentó el Yoga 9n 2 en 1 Gen 11 de 16 pulgadas, que combina altas prestaciones con un diseño convertible capaz de girar en 360 grados .

Una de sus características distintivas es la posibilidad de utilizar el lápiz sobre dos superficies distintas. El usuario puede escribir o dibujar directamente sobre la pantalla PureSight Pro OLED, pero también utilizar el Force Pad háptico como superficie de entrada.

La propuesta busca ampliar las posibilidades del equipo en tareas como dibujo, retoque, diseño y toma de notas sin obligar al usuario a trabajar exclusivamente sobre la pantalla.

Yoga Tab Plus Gen 2 y Yoga Tab Gen 2: las nuevas tablets de Lenovo

Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

La presentación también incluyó las nuevas Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 y Yoga Tab Gen 2, dos tablets diseñadas alrededor de distintas formas de interacción , incluyendo lápiz, voz, visión y controles táctiles.

La compañía busca que estos dispositivos funcionen como una extensión del proceso creativo que comienza o termina en un notebook.

Jun Ouyang, vicepresidente sénior del segmento de consumo de Lenovo Intelligent Devices Group, explicó que el trabajo creativo actual implica moverse constantemente entre diferentes dispositivos y formas de interacción. Las nuevas herramientas de la compañía apuntan precisamente a reducir esa fricción.

Lenovo Qira y Smart Canvas conectan el trabajo entre dispositivos

Una de las piezas centrales de este ecosistema es Lenovo Smart Canvas Concept, una experiencia diseñada para capturar una idea en un dispositivo y continuar desarrollándola -posteriormente- en otro equipo compatible .

A esto se suma Lenovo Qira, la plataforma de inteligencia ambiental de Lenovo.

A diferencia de un asistente convencional que funciona como una aplicación independiente, Qira busca conservar el contexto de determinadas tareas y acompañar al usuario mientras cambia entre computadores, tablets y otros dispositivos compatibles.

La idea es que documentos, proyectos e información relevante puedan mantenerse vinculados durante las distintas etapas de un flujo de trabajo, disminuyendo la necesidad de reconstruir manualmente el contexto cada vez que el usuario cambia de dispositivo.

Precio y disponibilidad de los nuevos Lenovo Yoga

Lenovo todavía no anunció los precios ni la fecha exacta de disponibilidad de los nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1.

En el caso de las tablets, la Yoga Tab Plus Gen 2 tendrá un precio estimado de 849 euros ($921.000 CLP), mientras que la Yoga Tab Gen 2 partirá en 649 euros ($704.000 CLP).

Ambos modelos tendrán disponibilidad prevista a partir de septiembre de 2026.