SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Paulina Urrutia y su regreso a la actuación en El Deshielo: “Fue un regalo que me hayan permitido trabajar enferma”

    La actriz interpreta a la abuela de la protagonista en la nueva película de Manuela Martelli, que fue seleccionada como la carta chilena para los Oscar y hoy llega a salas nacionales. En entrevista con Culto, aborda la experiencia de haber iniciado el rodaje mientras enfrentaba el cáncer y los recuerdos personales que afloraron mientras trabajaba en la cinta. “Fue muy emocionante”, indica.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Paulina Urrutia y El Deshielo: “Fue un regalo que me hayan permitido trabajar enferma”

    Paulina Urrutia actúa en El deshielo y juega un rol clave en tal vez la escena más significativa de la nueva película de Manuela Martelli. Pero, al recordar y retroceder en el tiempo unos años atrás, concluye que en un inicio no estaba contemplada como actriz de la cinta. O al menos nunca tuvo claro que la invitación inicial tuviera esas características.

    “Tuvimos la oportunidad de conocernos y luego leí el guión. Esa es la oportunidad que me dio la Manuela, conocer el guión, opinar respecto al guión, y yo pensé que hasta ahí llegaba nuestra relación”, asegura en conversación con Culto.

    Lo cierto es que Martelli identificó tempranamente que ella era la actriz correcta para encarnar a Techa, la dueña de un centro de esquí de la cordillera y abuela de Inés (Maya O’Rourke), la joven protagonista de la historia. En medio de un clima enrarecido por la llegada de unos esquiadores alemanes y la desaparición de una joven del grupo, su personaje es una mujer que tiene muy claro cómo actuar y qué decir y qué omitir dependiendo de la situación.

    “En mi caso fue un regalo, la verdad, porque fue volver a mi época”, afirma Urrutia, encantada con la experiencia de “volver a mi juventud siendo una abuela, siendo una mujer hecha y derecha. Eso fue increíble. Yo perdí a mi madre en esa misma época siendo muy joven, entonces me permitió repasar mi propia historia personal”.

    La directora se ha referido a El deshielo como un “pequeño Fitzcarraldo” filmado en la Cordillera de Los Andes, en referencia a la imposible trastienda de la película de Werner Herzog protagonizada por Klaus Kinski. Las dificultades de su segundo largometraje estuvieron asociadas principalmente a las hostiles condiciones del rodaje –cuando llegaron no había nieve– y a la presión de estar a cargo de un elenco compuesto de actores chilenos y extranjeros.

    Foto: Gentileza Ronda Cine

    La participación de Paulina Urrutia se cerró cuando el inicio de las filmaciones estaba cerca. El motivo principal es que la actriz seguía concentrada en su tratamiento contra un agresivo cáncer de mama que le detectaron a inicios de 2024, lo que limitó el número de compromisos profesionales en su agenda. Tras mantener varias conversaciones con la realizadora y su equipo, finalmente se unió a la producción, que comenzó en julio de 2025 en Antillanca, centro de esquí ubicado a cerca de 100 kilómetros de Osorno.

    “Fue muy emocionante”, reconoce la exministra. “Todavía estaba enferma y que me hayan permitido trabajar enferma fue como un regalo”.

    El filme también toca una fibra sensible debido a la estructura familiar que retrata. De acuerdo a lo que muestra la ficción, los padres de Inés se encuentran de viaje debido a que integran la delegación que traslada un iceberg a la Exposición Universal de Sevilla 1992, y su cuidado recae tanto en sus abuelos como en los trabajadores del hotel de la trama. Son ellos quienes le entregan cariño y quienes le aconsejan guardar silencio cuando se pierde el rastro de Hanna (Maia Rae Domagala), su nueva amiga proveniente de Alemania.

    “Yo siempre he dicho que quien realmente me crió, más que mi papá y mi mamá –aunque no tenía malas relaciones con ellos– fue mi nana Ida. Y mi abuela fue fundamental en mi formación, porque papá y mamá trabajaban. Eran la primera generación de profesionales. (La película) representa mucho a una época y a una construcción de una sociedad posdictadura”.

    La actriz también se pronuncia sobre la mirada de El deshielo en torno a la transición. “Yo creo que ese es el rol del presente, mirar hacia el pasado con una distancia crítica que nos permita fundamentalmente no volver a repetir aquello que no hicimos o aquello que hicimos mal. Pero lo más impresionante es revivir esa época y toda esa esperanza de construcción de futuro saliendo de la dictadura”, analiza.

    Hacia los Oscar

    Tras recibir el alta médica en febrero pasado, Paulina Urrutia suma nuevos proyectos y actividades (tuvo funciones de la obra Proyecto Villa en mayo en el GAM). En ese marco, ha podido estar muy involucrada en las actividades de promoción de El deshielo, incluyendo su avant premiere, celebrada este martes en el Cinépolis La Reina.

    Días antes, el miércoles pasado, recibió con entusiasmo la noticia de que la cinta de Manuela Martelli fue seleccionada para representar a Chile en la carrera por el Oscar a Mejor película internacional, que implica funciones especiales, conversatorios y otra clase de instancias pensadas para atraer a los votantes. Ella ya completó ese recorrido como protagonista de La memoria infinita (2023), el conmovedor filme de Maite Alberdi sobre su relación con el periodista Augusto Góngora, que logró la nominación al galardón a Mejor documental.

    El largometraje de Martelli tiene confirmada su presencia en el Festival San Sebastián –en la sección Horizontes Latinos, en septiembre– y en el Festival de Londres –en la sección Thrill, en octubre–, y ya planifica su campaña en Estados Unidos, donde cuenta con el respaldo de la distribuidora Kino Lorber.

    “Yo creo que la Paulina es la que nos va a enseñar más”, indica la cineasta con una sonrisa. “Además de la Paulina, hay socios que tienen un montón de experiencia y estamos muy agradecidos de que estén con nosotros”.

    En medio de ese agitado presente, la directora relata –con una dosis de humor– su versión de cómo Urrutia llegó al proyecto.

    Foto: Gentileza Ronda Cine

    “Más de un año antes de filmar, la Paulina leyó el guión y me dijo: me gustó mucho, pero esto, esto y esto es muy malo, es muy malo. Y fue muy bueno que lo haya leído con tanta anticipación, cuando yo todavía estaba desarrollando el proyecto”, sostiene.

    ¿Consideró esos comentarios en la versión final? “Obviamente que no. Después llegó a la película y dijo: ¡Pero están los mismos problemas!”. Urrutia, sentada a su lado, opta por simplemente reír.

    Lee también:

    Más sobre:CineLa Tercera PMPaulina UrrutiaEl DeshieloManuela MartelliMaya O’RourkeMauricio PešutićMaia Rae DomagalaSaskia RosendahlJakub GierszalRoberto FaríasPaula ZúñigaMarcela SalinasLautaro CantillanaDaniela PinoRonda CineAlejandra García1976Festival de CannesFestival de Cannes 2026Festival de San SebastiánFestival de San Sebastián 2026Festival de LondresFestival de Londres 2026Premios OscarOscar 2026Kino LorberCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”

    Cynthia Rimsky, Premio Nacional de Literatura: “Hoy la cultura y las artes están en peligro, no sólo en Chile”

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

    Violencia rural en Macrozona Sur continúa tendencia a la baja y disminuye 53% en un año

    Las advertencias que asoman con el giro del gobierno en la ley de IA

    Gobierno evita abordar declaraciones de Milei tras críticas de la oposición y Chile Vamos

    Lo más leído

    1.
    La última obsesión de O’Higgins: cómo Chile se apoderó del Estrecho de Magallanes con una pequeña goleta

    La última obsesión de O’Higgins: cómo Chile se apoderó del Estrecho de Magallanes con una pequeña goleta

    2.
    La Sonora Palacios, leyenda de la música nacional: “Cuando nació este grupo, nació también la cumbia chilena”

    La Sonora Palacios, leyenda de la música nacional: “Cuando nació este grupo, nació también la cumbia chilena”

    3.
    Cynthia Rimsky, Premio Nacional de Literatura: “Hoy la cultura y las artes están en peligro, no sólo en Chile”

    Cynthia Rimsky, Premio Nacional de Literatura: “Hoy la cultura y las artes están en peligro, no sólo en Chile”

    4.
    El último matinal de Felipe Camiroaga: su actitud retraída y las palabras finales

    El último matinal de Felipe Camiroaga: su actitud retraída y las palabras finales

    5.
    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Coventry City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Coventry City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Violencia rural en Macrozona Sur continúa tendencia a la baja y disminuye 53% en un año
    Chile

    Violencia rural en Macrozona Sur continúa tendencia a la baja y disminuye 53% en un año

    Las advertencias que asoman con el giro del gobierno en la ley de IA

    Gobierno evita abordar declaraciones de Milei tras críticas de la oposición y Chile Vamos

    Venta de autos usados llega a 736 mil unidades en enero-agosto, el segundo mejor registro de la historia
    Negocios

    Venta de autos usados llega a 736 mil unidades en enero-agosto, el segundo mejor registro de la historia

    Española Sacyr presenta la mejor oferta por la segunda concesión de la Ruta 57 y firma china se queda abajo del proceso

    Mas y expectativas para las bencinas previo a Fiestas Patrias: “Esperemos que el alza no sea tan relevante”

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?
    Tendencias

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Científicos desarrollan una herramienta para ayudar a diferenciar el “síndrome del corazón roto” de un infarto

    Alexander Zverev, un verdugo que no convence: el alemán otra vez aparece en el camino de Alejandro Tabilo en el US Open
    El Deportivo

    Alexander Zverev, un verdugo que no convence: el alemán otra vez aparece en el camino de Alejandro Tabilo en el US Open

    “El que acertó fue Pellegrini”: la prensa española alucina con el triunfo del Betis sobre el Real Madrid de Mourinho

    Solo Lionel Messi supera a Fernando Zampedri como el goleador más veterano del mundo

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”
    Cultura y entretención

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”

    Cynthia Rimsky, Premio Nacional de Literatura: “Hoy la cultura y las artes están en peligro, no sólo en Chile”

    Reseña de libros: de Liadan Ní Chuinn a Soledad Vallejos

    Qué fue de los rostros tras las icónicas fotos del 11-S
    Mundo

    Qué fue de los rostros tras las icónicas fotos del 11-S

    A 25 años del 11 de septiembre: el día en que cambió el mundo

    Al menos dos muertos y más de 50 heridos tras explosiones registradas en un cuartel en la ciudad boliviana de Viacha

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa