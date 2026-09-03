Paulina Urrutia y su regreso a la actuación en El Deshielo: “Fue un regalo que me hayan permitido trabajar enferma”

Paulina Urrutia actúa en El deshielo y juega un rol clave en tal vez la escena más significativa de la nueva película de Manuela Martelli. Pero, al recordar y retroceder en el tiempo unos años atrás, concluye que en un inicio no estaba contemplada como actriz de la cinta. O al menos nunca tuvo claro que la invitación inicial tuviera esas características.

“Tuvimos la oportunidad de conocernos y luego leí el guión. Esa es la oportunidad que me dio la Manuela, conocer el guión, opinar respecto al guión, y yo pensé que hasta ahí llegaba nuestra relación”, asegura en conversación con Culto.

Lo cierto es que Martelli identificó tempranamente que ella era la actriz correcta para encarnar a Techa, la dueña de un centro de esquí de la cordillera y abuela de Inés (Maya O’Rourke), la joven protagonista de la historia. En medio de un clima enrarecido por la llegada de unos esquiadores alemanes y la desaparición de una joven del grupo, su personaje es una mujer que tiene muy claro cómo actuar y qué decir y qué omitir dependiendo de la situación.

“En mi caso fue un regalo, la verdad, porque fue volver a mi época”, afirma Urrutia, encantada con la experiencia de “volver a mi juventud siendo una abuela, siendo una mujer hecha y derecha. Eso fue increíble. Yo perdí a mi madre en esa misma época siendo muy joven, entonces me permitió repasar mi propia historia personal”.

La directora se ha referido a El deshielo como un “pequeño Fitzcarraldo” filmado en la Cordillera de Los Andes, en referencia a la imposible trastienda de la película de Werner Herzog protagonizada por Klaus Kinski. Las dificultades de su segundo largometraje estuvieron asociadas principalmente a las hostiles condiciones del rodaje –cuando llegaron no había nieve– y a la presión de estar a cargo de un elenco compuesto de actores chilenos y extranjeros.

Foto: Gentileza Ronda Cine

La participación de Paulina Urrutia se cerró cuando el inicio de las filmaciones estaba cerca. El motivo principal es que la actriz seguía concentrada en su tratamiento contra un agresivo cáncer de mama que le detectaron a inicios de 2024, lo que limitó el número de compromisos profesionales en su agenda. Tras mantener varias conversaciones con la realizadora y su equipo, finalmente se unió a la producción, que comenzó en julio de 2025 en Antillanca, centro de esquí ubicado a cerca de 100 kilómetros de Osorno.

“Fue muy emocionante”, reconoce la exministra. “Todavía estaba enferma y que me hayan permitido trabajar enferma fue como un regalo”.

El filme también toca una fibra sensible debido a la estructura familiar que retrata. De acuerdo a lo que muestra la ficción, los padres de Inés se encuentran de viaje debido a que integran la delegación que traslada un iceberg a la Exposición Universal de Sevilla 1992, y su cuidado recae tanto en sus abuelos como en los trabajadores del hotel de la trama. Son ellos quienes le entregan cariño y quienes le aconsejan guardar silencio cuando se pierde el rastro de Hanna (Maia Rae Domagala), su nueva amiga proveniente de Alemania.

“Yo siempre he dicho que quien realmente me crió, más que mi papá y mi mamá –aunque no tenía malas relaciones con ellos– fue mi nana Ida. Y mi abuela fue fundamental en mi formación, porque papá y mamá trabajaban. Eran la primera generación de profesionales. (La película) representa mucho a una época y a una construcción de una sociedad posdictadura”.

La actriz también se pronuncia sobre la mirada de El deshielo en torno a la transición. “Yo creo que ese es el rol del presente, mirar hacia el pasado con una distancia crítica que nos permita fundamentalmente no volver a repetir aquello que no hicimos o aquello que hicimos mal. Pero lo más impresionante es revivir esa época y toda esa esperanza de construcción de futuro saliendo de la dictadura”, analiza.

Hacia los Oscar

Tras recibir el alta médica en febrero pasado, Paulina Urrutia suma nuevos proyectos y actividades (tuvo funciones de la obra Proyecto Villa en mayo en el GAM). En ese marco, ha podido estar muy involucrada en las actividades de promoción de El deshielo, incluyendo su avant premiere, celebrada este martes en el Cinépolis La Reina.

Días antes, el miércoles pasado, recibió con entusiasmo la noticia de que la cinta de Manuela Martelli fue seleccionada para representar a Chile en la carrera por el Oscar a Mejor película internacional, que implica funciones especiales, conversatorios y otra clase de instancias pensadas para atraer a los votantes. Ella ya completó ese recorrido como protagonista de La memoria infinita (2023), el conmovedor filme de Maite Alberdi sobre su relación con el periodista Augusto Góngora, que logró la nominación al galardón a Mejor documental.

El largometraje de Martelli tiene confirmada su presencia en el Festival San Sebastián –en la sección Horizontes Latinos, en septiembre– y en el Festival de Londres –en la sección Thrill, en octubre–, y ya planifica su campaña en Estados Unidos, donde cuenta con el respaldo de la distribuidora Kino Lorber.

“Yo creo que la Paulina es la que nos va a enseñar más”, indica la cineasta con una sonrisa. “Además de la Paulina, hay socios que tienen un montón de experiencia y estamos muy agradecidos de que estén con nosotros”.

En medio de ese agitado presente, la directora relata –con una dosis de humor– su versión de cómo Urrutia llegó al proyecto.

Foto: Gentileza Ronda Cine

“Más de un año antes de filmar, la Paulina leyó el guión y me dijo: me gustó mucho, pero esto, esto y esto es muy malo, es muy malo. Y fue muy bueno que lo haya leído con tanta anticipación, cuando yo todavía estaba desarrollando el proyecto”, sostiene.

¿Consideró esos comentarios en la versión final? “Obviamente que no. Después llegó a la película y dijo: ¡Pero están los mismos problemas!”. Urrutia, sentada a su lado, opta por simplemente reír.