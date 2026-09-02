El último matinal de Felipe Camiroaga: su actitud retraída y las palabras finales

En Santiago la temperatura eran unos fríos 8 grados, recordatorio de que se vivían los últimos estertores del siempre porfiado invierno. Por eso, Felipe Camiroaga vestía un sweater azul Polo Ralph Lauren sin mangas (además de una camisa blanca a cuadros rojos y una camiseta negra). Ese día, viernes 2 de septiembre de 2011, conducía el matinal Buenos días a todos, de Televisión Nacional de Chile (TVN). Tenía 44 años y su coconductora era Carolina de Moras.

El lunes de esa semana, 29 de agosto, había regresado de sus vacaciones y se estaba reincorporando. Su agenda decía que al terminar el matinal, en la tarde, se subiría a un avión rumbo al archipiélago de Juan Fernández junto con parte del equipo de programa.

El programa se inició recibiendo la visita de Nick Vujicick, un orador motivacional australiano que daría una charla al día siguiente en el Movistar Arena. El profesional había nacido sin extremidades debido a una condición congénita llamada síndrome de tetraamelia, pero que se había convertido en un ejemplo de superación. Camiroaga le preguntó cómo hacía para vivir su vida cotidiana, corriente, y el australiano se mostraba sonriente y convencido: “Es fácil culpar a los otros, pero todo lo que hagas, hazlo con amor”.

El animador se mostraba interesado en la vida del australiano. Se sorprendió de saber que con su pequeño pie el hombre escribía, comía, nadaba, pescaba e incluso jugaba al golf. “Perdón, ¿pero cómo toma un palo de golf?“, y el invitado le explicó cómo lo hacía. Incluso hacía surf y hasta comentó que le gustaba el fútbol. Rápido, Camiroaga hizo que le pasaran un balón e intercambió pases con el invitado. Emocionado, el ”Halcón" lo besó en la frente. La historia le había llegado en lo profundo.

El programa siguió su ritmo habitual, y antes de concluir, el animador anunció el viaje en pantalla. “Voy a ir a mi querida isla Juan Fernández”. “Ay qué entretenido”, le respondió De Moras. “Así que les mando muchos cariños, vamos a ver cómo va esa reconstrucción”, dijo Camiroaga que se notaba algo taciturno.

“Felipe estaba muy emocionado (por esa entrevista) -recordó después Carolina de Moras-. Recuerdo cómo tenía sus ojos, con lágrimas, estaba muy emocionado, estaba rojito. Ese día andaba muy cariñoso, andaba tocando mucho, abrazando mucho. Ese día rompió la rutina, me acerqué a él, me contó de su viaje a la isla de Juan Fernández que él adoraba, y rompió la rutina. Me abrazó, me dio un beso, me dijo ‘Carola que tengai un súper buen fin de semana’”.

Y eso no fue todo. Al terminar el programa, el animador le comentó a De Moras que lo de Nick Vujicic lo había tocado. “Me dijo: ‘Yo soy completamente feliz. Tengo todo, vivo súper bien, vivo como quiero vivir. Lo tengo todo para estar en una vida que siempre soñé. Estoy en la plenitud y no necesito nada más, ¿sabes cuál es el trabajo que me queda? Lo que todos deberíamos aprender es a vivir el día a día’. Me abrazó y me dijo ‘Carolita nosotros tenemos que aprovecharnos, estar juntos, estar unidos, porque mañana no sabemos. Yo ahora me voy a Juan Fernández pero mañana no sé que va a pasar’. Yo creo que Felipe estaba viviendo su día".

El mensaje de Vujicic le había calado tan hondo que incluso siguió comentándolo al salir del canal. El locutor Patricio Frez lo recordó así. “Íbamos caminando al estacionamiento, antes de despedirlo. Íbamos comentando una frase que a él le había quedado en su retina, cuando Nick dijo que era muy avaro, Felipe le preguntó por qué, y él le respondió que no se conformaba con 90 años de vida, quiero vivir una eternidad. Eso lo íbamos comentando antes de subirse a su auto para viajar a la isla Juan Fernández”.

Felipe Camiroaga

Antes de abandonar las dependencias del canal, y haberse cambiado de ropa a una tenida más sport, se dio el tiempo de conversar con unas escolares, quienes le pidieron una entrevista. El animador les dijo que sí y a ellas les dijo las que fueron sus últimas palabras conocidas de las que se tenga registro, que sonaron como una despedida. Un resumen del camino recorrido. “Estoy muy orgulloso, muy contento con todo lo que he logrado, que nunca pensé que podía lograr, así que estoy feliz. Me siento 100% realizado, así que me acomoda mucho mi trabajo”.

Cuando una de las colegialas le preguntó cuál era el logro más importante de su vida, él apuntó: “Ser una persona totalmente realizada, y en términos profesionales haber alcanzado un buen lugar en mi trabajo”.

“Andaba retraído”

Años después, Carolina de Moras recordó a su amigo en declaraciones a Chilevisión. “Pasó que Felipe andaba particularmente retraído ese día, pasó que Roberto Bruce andaba retraído, andaban los dos entre una sensación de recogimiento e incomodidad, como con pena, con nostalgia. Raro a como usualmente eran. Tanto así que miré a Felipe a los ojos y le dije ‘¿qué te pasa?, ¿por qué no estás aquí’?“.

Camiroaga le respondió que estaba cansado. “Yo le decía, bueno pero vai a este viaje a Juan Fernández, que te encanta. Sí, me dijo, eso me tiene súper feliz”.

El objetivo del viaje, recordó posteriormente el director Mauricio Correa, era conocer cómo estaba la reconstrucción de la isla tras los efectos del terremoto y maremoto del 27-F del 2010. “Estábamos con el Desafío Levantemos Chile, con la reconstrucción. Ya habíamos ido a Juan Fernández, y ahora íbamos a ver cómo estaba culminando la reconstrucción, con Felipe Cubillos, la isla estaba saliendo adelante...Felipe (Camiroaga) tenía un profundo lazo con la isla porque cuando chico veraneó muchas veces ahí, entonces lo tomó como un desafío personal”.

El resto es sabido. A las 14.00 horas de ese 2 de septiembre abordó el avión CASA C-212 Aviocar de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que nunca pudo aterrizar en el archipiélago estrellándose en el mar, lo que causó la muerte instantánea de todos los pasajeros y tripulación. El 12 de septiembre sus restos fueron cremados en una ceremonia íntima. El “Halcón” había partido.