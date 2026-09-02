Patio Comercial reporta mejoras en el desempeño operacional en medio de la incorporación de activos a su balance

Patio Comercial, filial del grupo del mismo nombre que agrupa los activos en operación de Grupo Patio (comercial, industrial y oficinas), dejó atrás los números rojos que reportó en el segundo trimestre del año anterior y en la segunda parte de este 2026 informó ganancias.

El periodo estuvo marcado por “un mejor desempeño operacional de sus activos y mayores consolidaciones de propiedad en activos (outlets, centros comerciales vecinales y bodegas industriales), junto al efecto de mayor valor en revaluación de sus propiedades de inversión y ganancias generadas por ventas de activos no relacionados con su negocio principal”, dijo la empresa.

La firma reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por $7.024 millones durante el segundo trimestre. En el mismo periodo del año pasado, Grupo Patio reportó pérdidas por $6.733 millones.

Los mejores resultados de la empresa se explicaron en el contexto de un aumento de los ingresos. Según informó a la CMF, se registraron ingresos ordinarios por $18.327 millones en el segundo trimestre, un avance de un 146% respecto al mismo periodo del año anterior.

La firma explicó estos ingresos por “las consolidaciones por $ 10.344 millones de las sociedades Rentas X SpA, Estructuras Marfil SpA y Rentas Patio IV SpA”.

La firma también comentó “como efecto no recurrente”, que “disminuyen por los ingresos no percibidos en el 2026 del activo La Calera por el traspaso del activo a la inmobiliaria Pie Andino SpA, sociedad que consolida en Grupo Patio por ser un activo en desarrollo”.

“Por otro lado, se perciben mayores ingresos principalmente en Rentas Patio I SpA debido al efecto de la linealización”, agregó.

Respecto a la operación, que consideran tanto Chile como Perú, la firma destacó que no dependen de ningún arrendatario, ya que ninguno representa más del 13% de los ingresos y que la ocupación de su Superficie Bruta Alquilable (GLA, por sus siglas en inglés) llegó a un 97% y contratos con una duración promedio de nueve años.

“Esta estructura garantiza que el 89% de nuestros ingresos sean fijos, proporcionando predictibilidad absoluta frente a ciclos económicos”, dijo la firma en su análisis razonado.

En tanto, el Ebitda durante el segundo trimestre fue de 8.209 millones, un avance de un 138% respecto al mismo periodo del año anterior. En tanto, el margen de eficiencia operativa (Ebitda) fue de un 51%, un avance de tres puntos porcentuales en doce meses.

“En un escenario macroeconómico que exige prudencia, nuestra prioridad ha sido focalizarnos nuevamente en proyectos de crecimiento comercial e industrial, junto con fortalecer la estructura financiera de la compañía. La consolidación de nuevos activos, sumada a una gestión disciplinada de nuestra deuda y la mejora en nuestros indicadores de liquidez, nos permite enfrentar este periodo con una base sólida y una cartera de ingresos altamente predecible y de largo plazo”, señaló el gerente de Administración y Finanzas de Grupo Patio, Pablo Cortés, en un comunicado.

Respecto a sus proyectos en desarrollo, la firma destacó dos obras de ampliación en Patio Outlet La Fábrica (comuna de San Joaquín, Región Metropolitana) y Patio Outlet La Calera (Región de Valparaíso).

Sobre la iniciativa en la capital, la firma comentó que “la ampliación llamada etapa II ya cuenta con negocios cerrados con cadenas de gran importancia en el país”. Mientras que para el centro comercial en la comuna de La Calera, Patio Comercial dijo: “Esta ampliación representará un cambio en el formato para comenzar a ser parte de nuestra cartera de outlets”.

Se espera que ambas inicien sus operaciones en el último trimestre de este año.

Resultados semestreales

Durante el primer semestre, las ganancias de la firma llegaron a $8.863 millones. En el mismo periodo del año pasado, Patio Comercial informó pérdidas por $4.462 millones.

En tanto, los ingresos ordinarios se ubicaron en $34.848 millones, una subida de 203% versus lo reportado en el primer semestre del año anterior.

“Lo que se explica principalmente por la consolidación de cinco outlets, seis centros comerciales en Perú y la toma de control de la sociedad Estructuras Marfil SpA dedicada al arriendo de bodegas de estructuras modulares, en línea con la estrategia de crecimiento e integración de activos comerciales e industriales de la compañía”, dijo la empresa en un comunicado.

Sobre el resultado operacional, el Ebitda alcanzó los $16.447 millones, un avance de un 195,3% versus el mismo periodo del año anterior.

“En la base de activos comparables (Same Store Rent), el EBITDA se mantuvo estable (+0,3%), con un margen superior al 50%, reflejando la resiliencia operacional del portafolio existente en un entorno de consumo más exigente”, agregó la empresa.

Mientras que el margen Ebitda fue de un 51,5%, una mejora de 2,9 puntos porcentuales.