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    Joyvio nombra a abogado colombiano en nuevo tribunal arbitral en disputa con Isidoro Quiroga

    Gigante china prevé presentar antes de fin de año una nueva demanda arbitral en contra del empresario chileno. El dictamen del arbitraje anterior, que ganó parcialmente, fue anulado por la Corte de Apelaciones.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Abogado Eduardo Zuleta. Foto: Silvia Mora/ Cámara de Comercio de Bogotá.

    El conflicto legal entre la empresa china Joyvio y el empresario chileno Isidoro Quiroga está lejos de llegar a su fin. En julio, la firma asiática volvió a recurrir al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago) para reactivar un nuevo arbitraje. Esta arremetida se produce luego de que la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago anulara el laudo arbitral que había ganado parcialmente.

    El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictado el 24 de junio, anuló el fallo del CAM de la Cámara de Comercio de Santiago del año pasado, el que obligaba al empresario Isidoro Quiroga a restituir US$217 millones, más intereses, a los chinos de Joyvio, por la venta de su salmonera Australis en 2019.

    Para el nuevo arbitraje, Joyvio designó la semana pasada al abogado colombiano Eduardo Zuleta como árbitro. La contraparte, cuya defensa es liderada por el abogado Cristóbal Eyzaguirre, ya había designado a Rodrigo Díaz de Valdés, socio de Baker McKenzie. Joyvio había designado primero a Sabina Saco, quien fue descartada tras ser objetada por la contraparte.

    Actualmente, el proceso se encuentra en fase de ratificación. La defensa de Quiroga solicitó una ampliación de antecedentes sobre Eduardo Zuleta para descartar eventuales conflictos de interés o relaciones previas con las partes y abogados involucrados. Tras la confirmación del árbitro, corre un plazo de 10 días para presentar objeciones formales, las cuales deben sustentarse en causales específicas. Una vez ratificados ambos árbitros, tendrán 15 días para consensuar el nombre del presidente del tribunal; de no lograr un acuerdo, la designación recaerá directamente en el CAM Santiago.

    Rodrigo Diaz de Valdes, abogado y árbitro.

    En paralelo, Joyvio ha reestructurado su frente de ataque. El equipo legal es coordinado por los abogados Alberto Eguiguren y Jorge Bofill, pero el juicio arbitral será liderado en la primera línea por Cristián Conejeros, socio principal del estudio Cuatrecasas. Conejeros, quien cuenta con experiencia en arbitrajes en Estados Unidos y Francia, es el último en sumarse al equipo tras la partida de Gabriel Zaliasnik, quien dejó la defensa para asumir como embajador de Chile en Israel.

    Con el tribunal aún por constituirse, la presentación formal de la demanda arbitral se proyecta para octubre o noviembre de este año, dicen fuentes ligadas al caso. La intención de la compañía asiática es proponer a la contraparte un proceso abreviado que reduzca los tiempos habituales a la mitad, pasando de 60 a 30 días para las contestaciones y limitando a 10 días el periodo de testigos, para evitar un juicio que se extienda por dos años.

    La renovada estrategia de Joyvio se sustenta en la lectura que hacen del fallo de la Corte de Apelaciones. Para la gigante asiática, la anulación del primer laudo se debió exclusivamente a un tema formal, por una incongruencia entre lo demandado y lo fallado, destacando que el tribunal de alzada no revisó el mérito, las pruebas, ni el fondo del asunto.

    Isidora Quiroga. MARIO TELLEZ

    Asimismo, el reinicio del juicio arbitral abre una ventana probatoria crucial para el conglomerado chino. Según conocedores del proceso, al haber cerrado el término probatorio del proceso anterior en junio de 2024, la empresa no pudo ingresar diversas evidencias descubiertas durante los últimos dos años. En esta nueva etapa, Joyvio planea incorporar todo ese material, incluyendo un registro audiovisual del exgerente Rubén Henriquez, pieza que consideran fundamental para consolidar y darle mayor solidez a su posición en el caso.

    Tras ganar la disputa en la Corte de Apelaciones, la defensa de Quiroga aplaudió los fundamentos del dictamen. “La resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago restablece el imperio del derecho, al anular una decisión que se apartó de lo pedido en la demanda y de lo debatido en el juicio, desconociendo principios esenciales del debido proceso y del respeto a los contratos”, dijeron entonces desde Asesorías e Inversiones Benjamin, el family office de Isidoro Quiroga.

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