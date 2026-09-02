Paso Los Libertadores vuelve a cerrar para todo tipo de vehículos

La Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior informó la tarde de este miércoles que como medida preventiva se acordó suspender la circulación de camiones de carga por Los Libertadores.

La repartición difundió un comunicado del Equipo de Coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores - Sistema Integrado Cristo Redentor, de la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, en las que detallan las decisiones adoptadas tras una reunión de coordinación con representantes trasandinos.

Estas medidas responden a los “reportes técnicos entregados por ambas vialidades, debido a las inestabilidades climáticas anunciadas para la alta cordillera, situación que afectaría una transitabilidad segura para los usuarios”.

De esta forma, se informó que “se suspende de forma preventiva, el tránsito internacional para todo tipo de vehículos”.

El cierre de las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina, se hará efectivo desde las 15.00 horas de este miércoles (16.00 horas en el país vecino).

El túnel internacional cerrará a las 17.00 horas de Chile y 18.00 horas de Argentina.

“Esta medida y decisión obedece a las condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña (nevadas, bajas temperaturas, formación de hielo y ráfagas de viento), en ambos sectores que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad lo que se mantendrá para este jueves 03 de septiembre evaluando su permanencia en reunión del Comité Binacional de Coordinación Chilena y Argentina que será sostenida en el día de mañana”, señala el comunicado.

El paso de vehículos, solo para transporte de carga, había sido reabierto el lunes.