Netanyahu asegura desde Gaza que Israel no se retirará: “Queda trabajo por hacer y lo culminaremos”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este miércoles en una visita a la Franja de Gaza que Israel no se retirará de la zona, donde ha señalado que retiene el control sobre el 60% del enclave: “Queda trabajo por hacer y lo culminaremos”.

“Estamos en la Franja de Gaza con el jefe del Estado Mayor, el comandante en jefe y nuestros heroicos soldados. Controlamos esta zona”, ha señalado en un video publicado en sus redes sociales en el que, uniformado como un militar, asegura estar dentro de la Franja.

Netanyahu ha recalcado que Israel controla gran parte del territorio de Gaza. “No nos retiraremos. Nos quedaremos en esta línea. Controlamos el 60% de la Franja, y aún hay mucho por hacer porque estamos eliminando a los terroristas que nos amenazan”, ha afirmado.

De esta forma ha puesto de ejemplo la captura de Muein al Arabid, jefe del aparato de seguridad interior del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) cerca de su domicilio en la Franja de Gaza. “Estamos haciendo todo para alcanzar nuestro objetivo: desarmar a Hamás de sus armas y desmilitarizar Gaza”, ha incidido.

De esta forma ha recalcado que el enclave “no volverá a ser una amenaza para Israel”. “Este objetivo, en gran medida, ya se ha logrado, pero queda trabajo por hacer y lo culminaremos”, ha asegurado en la citada grabación.

Según ha informado su oficina, el primer ministro de Israel se ha visitado un puesto de las Fuerzas de Defensa de Israel cerca de la Línea Amarilla en la Franja de Gaza.

En esta zona recibió un informe de los comandantes en el terreno sobre las misiones operativas en el sector y sobre el esfuerzo para eliminar amenazas y mantener la seguridad de las fuerzas y los asentamientos.