Clásicos de la balada de los 90: Ariztía fija show de grandes éxitos en el Teatro Oriente

El popular trío vocal Ariztía presentará el próximo 17 de octubre en el Teatro Oriente un nuevo espectáculo dedicado a sus éxitos. Un evento dotado de más de 20 canciones en vivo con el estilo de los hermanos Rosario, Soledad y José Ignacio Ariztía, incluyendo un bloque especial dedicado a los 30 años de su disco Cielos vacíos.

“Ariztía En Concierto” incluye más de 15 éxitos a nivel internacional, himnos románticos que han marcado a varias generaciones y que el grupo revisa respetando su legado. Su concierto es una karaoke con canciones como No te olvido, No es mi culpa y Finge, de su primer álbum Ariztía (1992); Para que no se muera este amor, Dile, Palabras de hombre y Donde estaba tu luz de su segundo álbum de estudio Sin Límite (1994), y las de corte más pop rock como A veces me parece y Tengo miedo de su también premiado tercer álbum Cielos Vacíos (1996) que cumple tres décadas.

Natalia Espina Lopez

El disco Cielos vacíos, producido en Estados Unidos, marcó un cambio de sonido, estética y temáticas en la propuesta del grupo, y del que destaca A veces me parece como su canción más popular en plataformas (más 37 millones de reproducciones en Youtube). Mismo trabajo que en 1999 fue seleccionado entre “Los mejores 25 discos chilenos” de la década noventa según una encuesta entre especialistas publicada por la revista Wikén.

Su próximo concierto, del 17 de octubre en el Teatro Oriente (con entradas a través de Ticketmaster), incluirá sorpresas y novedades revelando en vivo la evolución artística y musical de la banda que integran los hermanos Soledad, Rosario y José Ignacio Ariztía, que tras su reunión en el 2008 publicaron su cuarto disco (El rastro de los cinco sentidos) seguido por una serie de sencillos digitales.

“Buscamos con este nuevo espectáculo pensado para teatros por su intimidad, compartir un momento de conexión profunda y cercana con el aspecto más emocional de nuestras canciones e historias, que sabemos han acompañado a tantas personas”, dice Ariztía a través de un comunicado.