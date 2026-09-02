Eduardo Ebensperger, CEO del Banco de Chile: “El mundo empresarial está con disposición a invertir, está con optimismo”

La economía no ha tenido un buen desempeño este año, pero el ánimo para invertir ha venido cambiando, y eso debería reflejarse en el crecimiento del próximo año.

Al menos esa es la expectativa que tiene el gerente general del Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, según comentó este miércoles en un punto de prensa posterior al lanzamiento oficial en Chile que hizo el banco una alianza que firmó con Chubb y La Liga española, la cual convierte a la entidad financiera en el banco oficial de La Liga de fútbol en el país.

Ebensperger calificó las cifras de crecimiento del primer semestre como “malas”, al igual que el Imacec de -1,5% en julio. “Pero encuentro que lo más duro es el desempleo, que salió nuevamente mal, un 9,5% de desempleo es muy malo para el país. Esa es la parte negativa y cifras reales. Pero creo que vamos por el camino correcto”, comentó.

Y profundizó sobre esto último: “Uno nota un ambiente, primero, con las diferencias legítimas que hay en los legisladores, que se aprobó el proyecto del gobierno de reconstrucción. Hay otras iniciativas que van cambiando el ánimo y las posibilidades de invertir”, dijo.

Agregó que “cuando uno ve las cuentas de acumulación de capital, de inversión, están creciendo. Yo creo que esperando un poco estos cambios. Si eso se da, yo creo, y nosotros esperamos, y las cifras y estimaciones que tenemos, es que en el segundo semestre va a haber un crecimiento que va a terminar a lo mejor el año en un 1%, pero el próximo año ya probablemente haya un crecimiento de un 3% o 3,2%”.

En ese sentido, dijo que si bien estas cifras de crecimiento no son “extremadamente grandes; es muy importante volver a esos niveles de crecimiento. Y eso ya vuelve el alma al cuerpo, porque se van a crear más empleos, y de alguna manera se empieza a controlar lo que es más duro, y las empresas empiezan a invertir. Creo que la minería va a volver a invertir. Se requieren inversiones mineras importantes, que se han pospuesto un poquito esperando este proyecto por la invariabilidad en el tiempo de las condiciones tributarias. Y eso lo acogió el proyecto. Yo creo que esas inversiones se van a dar”.

Enfatizó que “esa cuenta de acumulación de capital viene y, por lo tanto, hay señales esperanzadoras de que sea mejor el próximo año. No tengo duda de eso. Y el segundo semestre también. Pero hay que hacerlo. Creo que el mundo empresarial está con disposición a invertir, está con optimismo, y eso ayuda un poquitito a que más temprano se logren estas inversiones”.

Por otra parte, comentó: “No hay que desconocer también que nos han tocado dos problemas graves. Chile es un país muy dependiente del petróleo. La guerra se ha extendido mucho más de lo que todos pensábamos. Y Chile con un petróleo cercano a US$100 (el barril) es muy distinto, a Chile con un petróleo cercano a US$75, o US$80. Y eso nos ha golpeado muchísimo. No permitió que bajaran más las tasas, que hubiera un poquito más de inflación. Y eso de aquí a fin de año controlado, o mejorado, y que se debería dar, yo creo que va a mejorar las condiciones. Y, por lo tanto, vamos a tener un próximo año mejor”.

¿Y están en condiciones de acompañar ese mayor crecimiento futuro que proyecta, tanto para personas como para el crédito a las empresas? “El sistema financiero, que muchas veces no es bien visto, está muy sólido. Ha acompañado el crecimiento por años. Tiene una estructura de capital muy sólida. Hoy día hemos tenido un problema de demanda, no de oferta de crédito”, comentó.

Agregó que “el crecimiento y la recuperación del empleo es lo más importante. Y sí tenemos una responsabilidad las empresas y todos, en provocar ese crecimiento, y sobre todo los empresarios, en que cuando se cambien las condiciones, volver a invertir nuevamente y confiar en este país que yo creo que tiene todas las fortalezas para salir adelante”.

Reforma de capitales

Respecto de qué tanto optimismo hay en el sector con la reforma al mercado de capitales que el gobierno presentará la próxima semana, respondió: “Es muy grande y puede tener un impacto muy positivo. En los últimos años el mercado de capitales fue poco considerado, en términos de verse como un ente negativo. Y tengo la convicción, por lo menos en lo personal, que de las grandes cosas que tuvo el país en los años que creció muchísimo, fue un mercado de capitales muy potente, muy fuerte. No comparado con ningún país de Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque era bastante estable, se podían financiar hipotecarios a 20, 25 y 30 años, porque había acceso a ese funding. Y ese funding te lo da el mercado de capitales".

Agregó que “un mercado de capitales confiable, con riesgo país bajo, con crecimiento. Donde tanto afuera, como las AFP locales, como los grandes inversoras afuera, compraban los papeles que emitían los bancos y nosotros podíamos colocar eso. Si esto vuelve, en definitiva, a como está el proyecto de mercado de capitales, lo que conocemos hasta ahora, a reencantar y darle la validez que tiene, y no encarecerlo, creo que puede ser un impulso muy positivo”.

Y esto dijo que no solo sería para el sistema financiero y quienes operan dentro de él, “sino que claramente va a llegar a la gente. El mercado de capitales, y no lo hemos explicado nunca bien probablemente, y debemos ser todos culpables de aquello, permite el desarrollo de las personas mucho más fácil, en la medida que hay acceso al financiamiento, a mejores tasas y a mejores condiciones. Y eso provoca empleo finalmente”.

Hipotecarios

Este fin de semana la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó el “Documento de Política sobre Modernización del Mercado Financiero”, donde presentó un conjunto de propuestas para mejorar el desarrollo del mercado financiero chileno.

Respecto de este tema, y de la reforma al mercado de capitales del gobierno; Ebensperger comentó que “es muy positivo lo que pretende hacer el regulador, la CMF en este caso, y también el proyecto de mercado capitales que impulsa el gobierno”.

El gerente general del Chile detalló que “el principal problema que hemos tenido a la larga ha sido que, en definitiva, se ha alejado el dividendo en términos de los salarios reales de la gente en general. Y esa relación es muy importante. Y una forma de mejorar esa relación, es que la tasa de interés del hipotecario sea más baja, a efecto que el dividendo sea más bajo”.

En todo caso dijo que, todas las medidas que se propongan son muy bienvenidas, ya sea una “garantía del 90%, lo que se dé; pero finalmente lo que es bueno para el país, es que tenga mayor empleo y que, en definitiva”, la relación entre el salario de las personas y el dividendo, “se mantenga”.

Porque explicó que aunque los bancos pudieran prestar el 100% del valor de la vivienda, sin pie, lo importante es “que las personas puedan pagar su hipotecario (...) Lo relevante en esto es que la gente tenga la posibilidad de, con su ingreso, pagar un dividendo adecuado. Y eso se da con tasas más bajas, como antiguamente en los años virtuosos que tuvo Chile, con tasas de UF+2%, UF+2,5% en los créditos hipotecarios, que no hay en ninguna parte latinoamericana, porque el mercado capitales es muy sólido. Y eso se perdió en el tiempo. Se perdió por muchas cosas, porque las tasas subieron, la inflación, pandemia, etcétera”.

Por eso, respecto de medidas que puedan reducir el porcentaje de pie que se exige a las personas, comentó: “Todas estas medidas son muy bienvenidas en forma paliativa, pero el mercado funciona bien cuando hay crecimiento, cuando hay empleo, y cuando hay movilidad del empleador. Y creo que en el último tiempo además, encarecimos el empleo más allá de la cuenta. Serán razones muy positivas. Hicimos pesado el empleo a las medianas empresas, sobre todo, y a las pequeñas empresas. Por lo tanto, eso contrajo mucho el mercado”.

Insistió que “tú puedes financiar el 100% (de un hipotecario), o el 90%, en la medida que su dividendo sea pagable por su venta. No saco nada con financiar el 100%, y tendría que dar un dividendo más grande, si va a tener que comprometer todo su salario para pagar ese dividendo. Esa es la diferencia. Pero lo más relevante es que vuelva la actividad económica. No hay mejor recaudador de impuestos para que haya una asignación de los recursos, que un mayor crecimiento. Y segundo, la gente con más empleo, y los salarios crecen. Eso es lo principal, volver al crecimiento”.