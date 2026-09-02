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    El día después de revelación de plan para matar a White: casa de seguridad, desfile de autoridades y refuerzo de medidas

    Luego de que se supiera que un detenido había organizado un plan para asesinar al alcalde de San Bernardo, este se mantuvo en reposo con licencia médica, pero volverá este jueves a ejercer su trabajo en medio de presiones familiares para dejar la política y a la espera de la visita del ministro de Seguridad, Martín Arrau.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El alcalde de San Bernardo, Christopher White. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Un verdadero desfile de alcaldes y autoridades han acudido hasta la casa en la que se encuentra el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), luego de haber sido alertado por la Fiscalía de que una banda criminal planeaba matarlo, lo que se dio a conocer tras la detención de Juan Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”.

    El jefe comunal entró en shock después de la advertencia del fiscal Marcos Pastén, por lo que la noche del martes la pasó fuera de su casa y fue trasladado hasta otra residencia en San Bernardo. Pero como esta nueva casa ya es conocida, se evalúa volver a cambiarlo de lugar.

    Y es que White se encuentra con licencia médica y volverá a trabajar este jueves a partir de las 06:30 horas, por lo que durante esta jornada aprovechó de descansar y recibir a una decena de autoridades que se apostaron para brindarle su apoyo. De hecho, para las 17 horas se espera que lo visite el ministro de Seguridad Ciudadana, Martín Arrau.

    "El Indio Juan" habría planeado asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White.

    Las visitas partieron temprano este miércoles con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias. También estuvieron los alcaldes de Renca, Claudio Castro; Quinta Normal, Karina Delfino; El Bosque, Manuel Zúñiga; y La Pintana, Claudia Pizarro, entre otros. Los apoyos fueron transversales a nivel político, pues también fueron otras autoridades como el diputado Raúl Leiva (PS) y también se esperaba que acudieran el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic; el senador Manuel José Ossandón (RN); e incluso la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien tuvo que postergar la visita por un viaje planificado a Concepción. También estará la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

    El alcalde de San Bernardo, Christopher White, y su par de Independencia, Agustín Iglesias.

    Quienes han conocido del estado en que se encuentra el alcalde, dicen que inicialmente quedó impactado, pero que de a poco ha mejorado su ánimo.

    El tema cobró relevancia luego de que se reuniera con el fiscal quien le transmitió formalmente que la amenaza iba más allá de una simple aseveración, sino que había planificación de por medio, en un atentado que se esperaba ocurriera antes del 18 de septiembre y en un acto público.

    El alcalde ha lamentado en privado -según aseguran en su entorno- que hasta el minuto no ha recibido una llamada de parte del Presidente José Antonio Kast. Pese a ello, el Mandatario reiteró desde Magallanes, donde se encuentra de gira, su disposición a juntarse con White y manifestarle apoyo por lo que vivió. Sobre se punto, el alcalde Iglesias criticó que “está molesto y decepcionado por la poca presencia del presidente Kast, ni siquiera lo ha llamado y yo comparto esa molestia, porque es una de las situaciones más graves que hemos vivido de una amenaza al Estado. José Antonio Kast debería estar presente junto al ministro Martín Arrau”.

    El alcalde de San Bernardo, Christopher White, y los alcaldes que acudieron a visitarlo.

    Otras fuentes agregan que el ministro Arrau llamó al alcalde la noche de este martes y este miércoles temprano, pero el jefe comunal no le contestó.

    Una complicación adicional para White ha sido el panorama familiar, por las reacciones que tuvo su núcleo íntimo tras conocerse la amenaza. Según pudo conocer La Tercera, durante las últimas horas incluso en su círculo íntimo le transmitieron a White que se planteara dejar la política. De hecho, el mismo alcalde, en sus primeras palabras tras ser internado, sostuvo que “son momentos difíciles para mí, para mi familia, para mi entorno. El crimen organizado no puede ganar. Vamos a seguir adelante con más fuerza”.

    Por estos días, además, se han estado implementado nuevas medidas de seguridad para el alcalde, considerando que ya ha recibido amenazas. Por un lado, hasta el minuto cuenta con el resguardo de dos inspectores municipales, pero ha trascendido que desde ahora tendrá escoltas policiales adicionales.

    Por el momento sigue en la casa de seguridad en la que se ha mantenido, lo que también ha provocado quejas de los vecinos, que sienten que han quedado expuestos tras conocerse dónde reside el alcalde.

    Hasta el cierre de esta edición el alcalde no había vuelto a referirse públicamente al episodio.

    Más sobre:Christopher WhiteSan BernardoCrimen OrganizadoIndio Juan

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