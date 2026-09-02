Alcalde White sale de recinto asistencial tras conocer plan para matarlo: “El crimen organizado no puede ganar”

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), salió esta tarde del recinto asistencial donde recibió atención médica luego de sufrir una descompensación, tras conocer la existencia de un plan para asesinarlo. Al abandonar el lugar, el jefe comunal reafirmó que continuará ejerciendo sus funciones y sostuvo que “el crimen organizado no puede ganar”.

Los antecedentes sobre la amenaza surgieron en el marco de las diligencias posteriores a la detención de Juan Abdón Flores Valenzuela, alias el “Indio Juan”, quien permanecía prófugo desde que escapó de la ex Penitenciaría de Santiago en febrero pasado.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, Flores buscaba atentar contra la vida del alcalde antes de Fiestas Patrias, en medio de sus intenciones de controlar dos sectores de San Bernardo para actividades vinculadas al narcotráfico.

En un video publicado en X junto al senador socialista Juan Luis Castro, White, visiblemente afectado, señaló que “son momentos difíciles para mí, para mi familia, para mi entorno”.

“El crimen organizado no puede ganar, vamos a seguir adelante con más fuerza y convicción. Hemos recibido múltiples apoyos porque somos una mayoría los que queremos que a Chile le vaya mejor”, afirmó el alcalde, quien agradeció las muestras de respaldo recibidas.

Posteriormente, White entregó una nueva actualización sobre su estado de salud. “Agradezco profundamente cada mensaje de cariño y preocupación que me han hecho llegar en este momento tan complejo. Ya me encuentro mejor y recuperando energías junto a mi familia”, escribió.

“Pese a todo, mi compromiso sigue intacto y seguiré cumpliendo con la labor de alcalde con más convicción que nunca. Un abrazo grande”, añadió.

El reclamo de Castro

En el registro junto a White, Castro cuestionó que el alcalde se haya enterado de la amenaza a través del Ministerio Público y no del gobierno, además de plantear reparos respecto de las medidas destinadas a resguardar su seguridad.

“Ha luchado contra el crimen organizado y hoy es víctima de la amenaza certera que le quieren hacer. No puede ser que se entere en último de todos, ayer por la noche y nadie del gobierno le haya comunicado (la amenaza en su contra), solo el fiscal, y él no tiene la protección suficiente”, afirmó.

El senador advirtió que “Chile no puede ceder ahora, porque si no hay un antes y un después. No podemos parecernos a otros países, donde (el crimen organizado) avanzó tanto, que las autoridades viven amedrentadas y tienen que tener guardias personales”.

Castro exigió al Ejecutivo adoptar las “máximas medidas de seguridad” para White y su familia.

“Si no frenamos esto ahora, podemos cruzar un límite muy peligroso: el crimen organizado no puede ganar”, concluyó.