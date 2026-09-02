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    Tras incidentes en las tribunas: Senado aplaza en una semana discusión de Sala Cuna Universal

    Presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, informó que el proyecto se continuará discutiendo el próximo martes 8 de septiembre, esta vez sin público en las graderías.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Roberto Martínez
    Dedvi Missene

    La tarde de este martes, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, decidió suspender la discusión y votación del proyecto de Sala Cuna Universal, luego de que representantes de distintos gremios protagonizaran manifestaciones en las tribunas del hemiciclo, las que impidieron el normal desarrollo de la sesión.

    Todo se registró cuando intervenía el senador independiente Enrique Lee, quien apeló a quienes se manifestaban en contra del financiamiento de la iniciativa.

    Cabe recordar que, de acuerdo con el proyecto del gobierno, esta será vía cotización de 0,35% a cargo del empleador, lo que será compensado por una reducción de 0,2% de la tasa de cotización de cargo del empleador destinada a las cuentas individuales de cesantía (CIC), y una reducción de 0,15% de la tasa de cotización al Fondo de Cesantía Solidario (FCS).

    Ante los reclamos, el senador Lee advirtió: “La pregunta que yo le hago a la gradería es de dónde financiamos más y mejores derechos sociales, en un país que está en una crisis laboral, que tiene un crecimiento y desarrollo económico deplorable, producto de malos gobiernos anteriores”.

    “Los que hoy alegan son personas, son sindicatos, son gremios que tienen trabajo (...) Las pifias vienen de quienes tienen trabajo, pero piensen en los cesantes, en las personas que están sufriendo por falta de trabajo”, sostuvo.

    Esto generó airadas intervenciones desde las tribunas, incluyendo a reprensentantes de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji), que interrumpieron el debate parlamentario con gritos y consignas.

    “Vamos a llegar hasta acá”, señaló tras esto la senadora Núñez. “Vamos a dar por terminada la discusión del proyecto de ley”, agregó, tras lo cual se dirigió al senador Lee: “Le voy a permitir senador, que el próximo martes haga uso de la palabra usted mismo”, tras lo cual suspendió la sesión por cinco minutos.

    Al regreso, la presidenta del Senado informó que en la reunión de comités del próximo jueves 3 de septiembre “voy a señalar que el día martes, cuando continúe este proyecto, ustedes comprenderán que es imposible abrir las tribunas para legislarlo como corresponde. Es una decisión mía, yo tengo atribución para hacerlo”.

    Reacciones de los ministros presentes

    Tras los incidentes, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, lamentó que se suspendiera la discusión del proyecto, pero defendió la fórmula de financiamiento del Ejecutivo.

    “Es legítimo tener discrepancias en términos de cómo se financia un proyecto de ley o distintas materias en particular. Lo que no corresponde, a nuestro modo de ver, es la estridencia, los gritos. Nosotros somos dialogantes, hemos propuesto un método de financiamiento sostenible. Tenemos un déficit fiscal estructural de 3,7% heredado. Esos son 13.000 millones de dólares”, indicó el secretario de Estado.

    “Este es un proyecto con dosis de realidad que es sostenible, que es capaz de ampliar el beneficio y la cobertura de sala cuna a todo hijo, a toda hija de un trabajador o de una trabajadora. Entonces, yo pido que, por favor, nos centremos en las cosas que nos unen, en la voluntad de avanzar”, agregó.

    Por su parte, la titular de la Mujer, Judith Marín, hizo un llamado a avanzar en el trámite parlamentario. Tras afirmar que desde el gobierno “estamos abiertos siempre al diálogo”, recordó que el proyecto aun debe ser vistó en un segundo trámite en la Cámara de Diputados.

    “Hago un llamado también a que no dilatemos más esta discusión, sino que podamos traer una solución de manera pronta para las mujeres de nuestro país”, relevó.

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