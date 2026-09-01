SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio

    De acuerdo a los investigadores, los resultados de su reciente trabajo sostienen que la actividad física “no tiene por qué ser difícil” para presentar beneficios para el cerebro.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio. Foto: referencial.

    Un estudio realizado por un equipo de científicos en Japón concluyó que 10 minutos de trote muy lento, a un ritmo apenas superior al de caminar, puede modificar casi de inmediato la actividad cerebral de las personas. Esto puede llevar a que mejoren sus habilidades cognitivas y su estado de ánimo.

    Los hallazgos fueron publicados a principios de agosto en Imaging Neuroscience.

    El profesor emérito de bioquímica del ejercicio y neuroendocrinología en la Universidad de Tsukuba, Hideaki Soya, supervisó la investigación.

    En una entrevista con el Washington Post, el académico aseguró que los resultados del estudio sostienen que “correr no tiene por qué ser difícil para ser bueno para el cerebro”.

    Múltiples investigaciones previas han concluido que la actividad física tiene numerosos beneficios tanto en la salud física como mental.

    Entre los hallazgos anteriores, se ha encontrado que las personas que hacen ejercicio regularmente tienden a tener menor riesgo de demencia y son menos propensas a tener depresión o ansiedad, en comparación a quienes mantienen una rutina sedentaria.

    Sin embargo, dijo Soya, la mayoría de esos trabajos no han abordado qué tan mínima puede ser la actividad física para que siga beneficiando al cerebro de forma inmediata.

    Para uno de sus primeros estudios, el cual fue publicado en 2007 en la revista Biochemical and Biophysical Research Communications, hizo que algunos ratones permanecieran sentados en pequeñas cintas de correr mientras otros corrían a su velocidad más lenta posible.

    Posteriormente, Soya y sus colegas analizaron sus cerebros en busca de marcadores de expresión génica y respuesta al estrés.

    Observaron que los ratones inactivos no mostraron cambios significativos. En contraposición, los cerebros de los que corrían despacio estaban repletos de marcadores de mayor actividad neuronal en áreas relacionadas con la memoria y el pensamiento.

    También vieron que las partes de sus cerebros que controlan las reacciones al estrés permanecieron inactivas. Este es un punto relevante, comentó Soya, ya que un estrés elevado podría socavar los cambios cerebrales deseables.

    En un estudio posterior, el cual fue publicado en 2021 en Scientific Reports, pidieron a 26 adultos sanos que corrieran en cintas de correr durante 10 minutos a un ritmo constante y moderado, lo suficientemente rápido como para que les costara respirar y apenas pudieran hablar.

    Tras el experimento, vieron que los participantes se sentían más animados, que su pensamiento se había agudizado y que las áreas cerebrales relacionadas con la cognición mostraron mayor actividad.

    Para su reciente investigación, los científicos se preguntaron si correr a un ritmo más suave podría tener efectos similares.

    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio. Foto: referencial.

    Cómo 10 minutos de trote lento pueden beneficiar al cerebro y mejorar el ánimo

    El equipo liderado por Soya invitó a 24 hombres y mujeres sanos al laboratorio, para que completaran cuestionarios sobre el estado de ánimo y una prueba cognitiva. Les colocaron gorros con sensores que registraban su activación cerebral.

    Luego, los participantes estuvieron en cintas de correr durante 10 minutos. Y, en otro día, corrieron lo más despacio que pudieron durante la misma cantidad de tiempo.

    El profesor de la Universidad de Tsukuba explicó que, técnicamente, correr se diferencia de caminar en que implica un movimiento parcialmente aéreo.

    Lo anterior se debe a que, al caminar, uno de los pies siempre está en el suelo. Por otro lado, al correr, ambos pies se separan del suelo en algún momento.

    Los participantes del reciente estudio corrieron a ritmos suaves, de entre 17 a 21 minutos por milla. Una milla equivale a alrededor de 1,609 kilómetros.

    De acuerdo a los científicos, “estas son velocidades que también permiten caminar”. Sin embargo, los voluntarios estaban corriendo. Pudieron determinarlo porque colocaron sensores en la parte superior de sus cráneos, para así medir cuánto se elevaban sus cabezas con cada paso.

    Tras realizar el ejercicio, los participantes repitieron las pruebas de estado de ánimo y pensamiento, también mientras usaban los gorros de escaneo cerebral.

    Cuando los científicos compararon el antes y el después, vieron que casi todos los participantes obtuvieron mejores resultados en la prueba cognitiva y reportaron sentirse más animados luego del trote lento.

    Asimismo, ciertas áreas cerebrales asociadas con la toma de decisiones mostraron mucha más actividad que antes.

    Según Soya: “Nuestros hallazgos son buenas noticias. Correr al ritmo más suave posible, durante solo 10 minutos, es suficiente para mejorar el estado de ánimo y agudizar la función prefrontal”.

    Pese a lo anterior, el trabajo tuvo ciertas limitaciones. Entre estas figura que el número de participantes fue acotado, que el estudio fue de corta duración y que solo incluyó a adultos sanos en Japón.

    Los autores tienen previsto realizar nuevas investigaciones, centradas especialmente en los efectos de la aceleración de la cabeza en la salud cerebral.

    “Consideramos nuestros hallazgos actuales como un punto de partida”, afirmó Soya.

    Agregó que los resultados publicados en Imaging Neuroscience son alentadores y prácticos, ya que sugieren que “un trote lento de 10 minutos antes de una presentación o una tarea mental exigente” puede tener beneficios de manera inmediata.

    Lee también:

    Más sobre:Salud TendenciasCienciaSaludEjercicioActividad físicaCorrerTrotarCerebroSalud mentalBienestarÁnimoSalud cerebralNeurocienciaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La última obsesión de O’Higgins: cómo Chile se apoderó del Estrecho de Magallanes con una pequeña goleta

    Mejora la calidad del aire en Santiago: ciudad registra su tercer mejor invierno desde que existe el Plan de Descontaminación

    Cuestionado expresidente del Banco Master habría pedido a juez de la Corte Suprema de Brasil que frenara investigaciones en su contra

    Volatilidad: petróleo modera avances tras superar los US$ 96 luego de los nuevos ataques de EE.UU. a Irán

    Aumentan a más de 1.100 los muertos por las inundaciones en Nepal, con más de 3.900 desaparecidos

    La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que dos buques fueron alcanzados por minas en el estrecho de Ormuz

    Lo más leído

    1.
    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos

    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos

    2.
    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico

    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico

    3.
    5 beneficios del té para la salud, según investigaciones científicas

    5 beneficios del té para la salud, según investigaciones científicas

    4.
    Cuál es el gran beneficio de estar soltero, según un reciente estudio

    Cuál es el gran beneficio de estar soltero, según un reciente estudio

    5.
    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 2 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 2 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, miércoles 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Mejora la calidad del aire en Santiago: ciudad registra su tercer mejor invierno desde que existe el Plan de Descontaminación
    Chile

    Mejora la calidad del aire en Santiago: ciudad registra su tercer mejor invierno desde que existe el Plan de Descontaminación

    Así funciona la red de Metro este miércoles 2 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, miércoles 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Volatilidad: petróleo modera avances tras superar los US$ 96 luego de los nuevos ataques de EE.UU. a Irán
    Negocios

    Volatilidad: petróleo modera avances tras superar los US$ 96 luego de los nuevos ataques de EE.UU. a Irán

    Contribuyentes han presentado casi 1.600 reclamos entre 2022 y 2025 por reavalúos fiscales

    Tras Imacec de -1,5% en julio el tercer trimestre podría volver a ser negativo y expectativas para 2026 se ajustan bajo 1%

    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos
    Tendencias

    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos

    5 beneficios del té para la salud, según investigaciones científicas

    Cuál es el gran beneficio de estar soltero, según un reciente estudio

    Presidente de Crystal Palace se rinde ante Darío Osorio: “Es un jugador con un enorme potencial”
    El Deportivo

    Presidente de Crystal Palace se rinde ante Darío Osorio: “Es un jugador con un enorme potencial”

    Scottie Scheffler supera récord de ganancias en el golf de Tiger Woods y el puesto histórico que ocupa Joaquín Niemann

    Mourinho, el estandarte de los cambios en las bancas para la temporada 2026-2027 en Europa

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    La última obsesión de O’Higgins: cómo Chile se apoderó del Estrecho de Magallanes con una pequeña goleta
    Cultura y entretención

    La última obsesión de O’Higgins: cómo Chile se apoderó del Estrecho de Magallanes con una pequeña goleta

    Camiroaga rock: cuando los caminos del animador se cruzaron con los íconos de la música chilena

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026

    Cuestionado expresidente del Banco Master habría pedido a juez de la Corte Suprema de Brasil que frenara investigaciones en su contra
    Mundo

    Cuestionado expresidente del Banco Master habría pedido a juez de la Corte Suprema de Brasil que frenara investigaciones en su contra

    Aumentan a más de 1.100 los muertos por las inundaciones en Nepal, con más de 3.900 desaparecidos

    La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que dos buques fueron alcanzados por minas en el estrecho de Ormuz

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena
    Paula

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”