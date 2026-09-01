Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio. Foto: referencial.

Un estudio realizado por un equipo de científicos en Japón concluyó que 10 minutos de trote muy lento, a un ritmo apenas superior al de caminar, puede modificar casi de inmediato la actividad cerebral de las personas. Esto puede llevar a que mejoren sus habilidades cognitivas y su estado de ánimo .

Los hallazgos fueron publicados a principios de agosto en Imaging Neuroscience.

El profesor emérito de bioquímica del ejercicio y neuroendocrinología en la Universidad de Tsukuba, Hideaki Soya, supervisó la investigación.

En una entrevista con el Washington Post, el académico aseguró que los resultados del estudio sostienen que “correr no tiene por qué ser difícil para ser bueno para el cerebro” .

Múltiples investigaciones previas han concluido que la actividad física tiene numerosos beneficios tanto en la salud física como mental.

Entre los hallazgos anteriores, se ha encontrado que las personas que hacen ejercicio regularmente tienden a tener menor riesgo de demencia y son menos propensas a tener depresión o ansiedad, en comparación a quienes mantienen una rutina sedentaria.

Sin embargo, dijo Soya, la mayoría de esos trabajos no han abordado qué tan mínima puede ser la actividad física para que siga beneficiando al cerebro de forma inmediata.

Para uno de sus primeros estudios, el cual fue publicado en 2007 en la revista Biochemical and Biophysical Research Communications, hizo que algunos ratones permanecieran sentados en pequeñas cintas de correr mientras otros corrían a su velocidad más lenta posible.

Posteriormente, Soya y sus colegas analizaron sus cerebros en busca de marcadores de expresión génica y respuesta al estrés.

Observaron que los ratones inactivos no mostraron cambios significativos. En contraposición, los cerebros de los que corrían despacio estaban repletos de marcadores de mayor actividad neuronal en áreas relacionadas con la memoria y el pensamiento.

También vieron que las partes de sus cerebros que controlan las reacciones al estrés permanecieron inactivas. Este es un punto relevante, comentó Soya, ya que un estrés elevado podría socavar los cambios cerebrales deseables.

En un estudio posterior, el cual fue publicado en 2021 en Scientific Reports, pidieron a 26 adultos sanos que corrieran en cintas de correr durante 10 minutos a un ritmo constante y moderado, lo suficientemente rápido como para que les costara respirar y apenas pudieran hablar.

Tras el experimento, vieron que los participantes se sentían más animados, que su pensamiento se había agudizado y que las áreas cerebrales relacionadas con la cognición mostraron mayor actividad .

Para su reciente investigación, los científicos se preguntaron si correr a un ritmo más suave podría tener efectos similares.

Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio. Foto: referencial.

Cómo 10 minutos de trote lento pueden beneficiar al cerebro y mejorar el ánimo

El equipo liderado por Soya invitó a 24 hombres y mujeres sanos al laboratorio, para que completaran cuestionarios sobre el estado de ánimo y una prueba cognitiva. Les colocaron gorros con sensores que registraban su activación cerebral.

Luego, los participantes estuvieron en cintas de correr durante 10 minutos. Y, en otro día, corrieron lo más despacio que pudieron durante la misma cantidad de tiempo.

El profesor de la Universidad de Tsukuba explicó que, técnicamente, correr se diferencia de caminar en que implica un movimiento parcialmente aéreo.

Lo anterior se debe a que, al caminar, uno de los pies siempre está en el suelo. Por otro lado, al correr, ambos pies se separan del suelo en algún momento.

Los participantes del reciente estudio corrieron a ritmos suaves, de entre 17 a 21 minutos por milla. Una milla equivale a alrededor de 1,609 kilómetros .

De acuerdo a los científicos, “estas son velocidades que también permiten caminar”. Sin embargo, los voluntarios estaban corriendo. Pudieron determinarlo porque colocaron sensores en la parte superior de sus cráneos, para así medir cuánto se elevaban sus cabezas con cada paso.

Tras realizar el ejercicio, los participantes repitieron las pruebas de estado de ánimo y pensamiento, también mientras usaban los gorros de escaneo cerebral.

Cuando los científicos compararon el antes y el después, vieron que casi todos los participantes obtuvieron mejores resultados en la prueba cognitiva y reportaron sentirse más animados luego del trote lento .

Asimismo, ciertas áreas cerebrales asociadas con la toma de decisiones mostraron mucha más actividad que antes.

Según Soya: “Nuestros hallazgos son buenas noticias. Correr al ritmo más suave posible, durante solo 10 minutos, es suficiente para mejorar el estado de ánimo y agudizar la función prefrontal” .

Pese a lo anterior, el trabajo tuvo ciertas limitaciones. Entre estas figura que el número de participantes fue acotado, que el estudio fue de corta duración y que solo incluyó a adultos sanos en Japón.

Los autores tienen previsto realizar nuevas investigaciones, centradas especialmente en los efectos de la aceleración de la cabeza en la salud cerebral.

“Consideramos nuestros hallazgos actuales como un punto de partida”, afirmó Soya.