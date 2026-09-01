Así funciona la red de Metro este lunes 1 de septiembre: toda la red disponible tras normalización en L4
Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.
La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.
El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.
Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.
Metro normaliza servicio en la Línea 4
Metro informó pasadas las 19 horas que se restableció el servicio en las cinco estaciones de la Línea 4 que debieron cerrar por una emergencia médica.
Metro cierra 5 estaciones de la línea 4 por “emergencia médica”
Metro informó durante la hora punta tarde, que debió cerrar cinco estaciones de la línea 4, que une Puente Alto con Providencia, debido a una “emergencia médica”.
Las estaciones afectadas son Vicente Valdés, Rojas Magallanes, Los Quillayes, Trinidad y San José de la Estrella.
La red comienza sus operaciones sin novedades esta jornada
Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 06:00 horas con la totalidad de la red disponible.
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