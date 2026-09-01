Así funciona la red de Metro este lunes 1 de septiembre: toda la red disponible tras normalización en L4

Así funciona la red de Metro este domingo 23 de agosto

La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

Metro normaliza servicio en la Línea 4

Metro informó pasadas las 19 horas que se restableció el servicio en las cinco estaciones de la Línea 4 que debieron cerrar por una emergencia médica.

19:04 hrs. 🚇 ¡Atención! Se normaliza el servicio en #L4.



Todas las estaciones de la línea se encuentran disponibles y el servicio estará retomando su frecuencia habitual de forma gradual. https://t.co/qk1r7D7TgX — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 1, 2026

Metro cierra 5 estaciones de la línea 4 por “emergencia médica”

Metro informó durante la hora punta tarde, que debió cerrar cinco estaciones de la línea 4, que une Puente Alto con Providencia, debido a una “emergencia médica”.

Las estaciones afectadas son Vicente Valdés, Rojas Magallanes, Los Quillayes, Trinidad y San José de la Estrella.

18:38 hrs. Las siguientes estaciones de #L4 se encuentran sin servicio por emergencia médica:



❌Vicente Valdés

❌Rojas Magallanes

❌Trinidad

❌Los Quillayes

❌San José de la Estrella https://t.co/qk1r7D7TgX — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 1, 2026

La red comienza sus operaciones sin novedades esta jornada

Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 0 6:0 0 horas con la totalidad de la red disponible.