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    Nepal eleva a cerca de 1.000 los muertos por riada en la frontera con China y desaparecidos alcanzan los 3.900

    A estas cifras se suman al menos 16 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino.

    Por 
    Europa Press
    Consecuencias de las graves inundaciones en Nepal. Foto: @UN en X.

    Las autoridades de Nepal han elevado este martes a cerca un millar los muertos por las devastadoras inundaciones registradas la semana pasada cerca de la frontera con China, al tiempo que han rebajado a cerca de 3.900 los desaparecidos, entre los que figuran 583 extranjeros.

    La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que hasta ahora se han recuperado 987 cuerpos, incluidos 321 en Chitwan, 216 en Nawalparasi Este y 170 en Nawalparasi Oeste.

    Asimismo, ha especificado que 3.916 personas siguen desaparecidas, entre ellas 639 trabajadores de una central hidroeléctrica afectada por la riada, antes de agregar que los servicios de emergencia han logrado rescatar a 11.814 personas, incluidos 253 extranjeros.

    El organismo ha cifrado en 279 los heridos, incluidos 168 que ya han recibido el alta, al tiempo que ha manifestado que hay más de 21.000 agentes desplegados para las labores de búsqueda y rescate, al hilo de las cuales se está también entregando ayuda humanitaria a parte de los damnificados.

    A estas cifras se suman al menos 16 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino -entre ellos 261 ciudadanos extranjeros-, tal y como han señalado las autoridades del gigante asiático, así como tres cadáveres recuperados en India.

    Más sobre:NepalChinaCrecidaFronteraDesaparecidosFallecidos

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