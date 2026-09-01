Trump abre la puerta a revisar postura de EE.UU. sobre la soberanía de las islas Malvinas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió este lunes la posibilidad de que Washington revise su postura respecto de la soberanía de Reino Unido sobre las islas Malvinas, territorio cuya soberanía es disputada por Londres y Argentina.

Durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario fue consultado directamente sobre si su administración estaba evaluando modificar la posición estadounidense respecto del archipiélago.

“Yo siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, respondió Trump.

Actualmente, el Departamento de Estado reconoce la administración británica de las islas, aunque sostiene que existe una disputa de soberanía entre Reino Unido y Argentina, cuestión que también ha sido reconocida por la Asamblea General de Naciones Unidas.

La posibilidad de un giro por parte de Washington ya había surgido en abril de este año, cuando Estados Unidos evaluaba modificar su posición en medio de las diferencias con el gobierno británico por su falta de respaldo a la Casa Blanca en la guerra contra Irán.

En ese momento, el canciller argentino, Pablo Quirno, llamó a “reanudar las negociaciones bilaterales con Reino Unido” para “encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial especial y particular en las que están inmersas” las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes.

El Presidente argentino, Javier Milei, también reaccionó entonces a la posibilidad de un cambio en la postura estadounidense y reafirmó el reclamo de Buenos Aires.

“Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”, sostuvo el mandatario en una publicación en redes sociales.