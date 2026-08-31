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    John Galliano: uno de los diseñadores más influyentes cancela su exposición en el Met tras dichos antisemitas

    El propio Galliano decidió no seguir adelante con la muestra que se inaugura con la mediática gala Met, para no involucrar al museo y luego de que en el pasado lanzara comentarios antisemitas y racistas.

    Por 
    Equipo de Culto
    John Galliano: uno de los diseñadores más influyentes cancela su exposición en el Met tras dichos antisemitas

    El mundo de la moda está en shock. El diseñador británico John Galliano renunció a la exposición que el Museo de Arte Metropolitano (Met) de Nueva York preparaba para celebrar sus cuatro décadas de trayectoria en 2027, luego de semanas de cuestionamientos por los comentarios antisemitas y racistas que protagonizó hace un tiempo.

    Su exposición sería en el Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York, la rama dedicada a la moda del gigantesco museo y que siempre se inaugura con la mediática gala Met el primer lunes de mayo.

    El hito buscaba recorrer la carrera de uno de los diseñadores más influyentes y exitosos de las últimas décadas, aunque también protagonista de explosivas polémicas. Sin embargo, el anuncio desató críticas, especialmente desde sectores de la comunidad judía, que cuestionaron que una institución como el Met rindiera homenaje a Galliano.

    Este lunes 31 de agosto, el propio modisto confirmó que el proyecto no seguirá adelante y explicó su decisión mediante una declaración pública subida a su cuenta de Instagram.

    “Después de mucha reflexión y conversación con todos los involucrados, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no se realice en este momento”, señaló Galliano.

    John Galliano también agradeció al Met y mencionó especialmente a su director, Max Hollein; al curador Andrew Bolton; y a Anna Wintour, una de las figuras que respaldaba el proyecto.

    A continuación, explica los motivos por los que ha decidido cancelar la exhibición prevista para el año que viene, que, según se anunció hace un mes, se iba a llamar John Galliano: Horizons (Horizontes). “Sigo asumiendo plenamente la responsabilidad por el dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular el daño que causé a las comunidades judía y asiática, y aún siento un profundo arrepentimiento. Entiendo que la expiación significativa no se logra mediante una exposición, el reconocimiento institucional o un único gesto público. Se trata de una responsabilidad continua, que se demuestra a través de la escucha, el aprendizaje y la propia conducta a lo largo del tiempo”.

    La polémica

    Otra de las razones que le han llevado a tomar esta decisión, asegura, es que no quiere “que el debate en torno a mi persona coloque al Met en una posición difícil ni que distraiga la atención del extraordinario trabajo del Costume Institute”.

    “También reconozco y respeto que una exposición en homenaje a mi obra resultaría dolorosa para algunas personas”, añade en un mensaje en el que también tiene palabras de agradecimiento para “todos aquellos que me han guiado, apoyado y acompañado a lo largo de estos quince años de sobriedad y recuperación del alcoholismo y la adicción”. “Vuestra sabiduría, paciencia y humanidad me han ayudado más de lo que jamás podré expresar adecuadamente. Sigo profundamente en deuda con ustedes por haberme dado, tal y como lo prometiste, una vida mejor de lo que jamás hubiera podido soñar”.

    La controversia se remonta a 2011, cuando Galliano perdió su puesto como director creativo de Christian Dior tras protagonizar serios altercados en París en los que realizó comentarios antisemitas y racistas que recibieron duras críticas. Ese mismo año, la justicia francesa lo declaró culpable por proferir insultos antisemitas y racistas.

    Quince años después, ese episodio volvió al centro del debate tras conocerse que el Met preparaba una exposición dedicada a su obra. De acuerdo con la información entregada, el museo incluso sostuvo conversaciones con rabinos antes de avanzar con el proyecto, aunque eso no evitó los cuestionamientos.

    Más sobre:Arte cultoArteJohn GallianoMetNueva York

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