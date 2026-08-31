Primer casete de La ley revive en inédito concierto en GAM

La Ley, uno de los grupos más trascendentales del rock latinoamericano de fines de los ochenta, volverá a escena para revisitar de manera íntegra y novedosa los éxitos de su primer casete, llamado 1988.

“La Ley en Stratocaster & Cuerdas”, es una instancia musical que revivirá de forma poco convencional el disco con que La Ley se dio a conocer en la escena musical nacional, convirtiendo las seis canciones que incluía el álbum en piezas únicas.

Se trata de un concierto histórico, que juntará después de años a Shía Arbulú, voz original de la banda y quien regresa a Chile para este evento, con dos de los integrantes fundamentales de aquella primera etapa: el tecladista Rodrigo “Coti” Aboitiz y el bajista y guitarrista Luciano Rojas.

Será un reencuentro cargado de simbolismo, pues además contará con tres guitarras Fender Stratocaster, incluyendo dos instrumentos que pertenecieron a Andrés Bobe, recordado mentor y figura esencial en la historia de la agrupación. Su presencia convertirá el espectáculo en un encuentro con parte del patrimonio material y sonoro que dio forma al grupo en sus primeros años.

Los nuevos arreglos estarán a cargo del músico nacional Sokio, quien trabajará sobre el repertorio original para expandirlo hacia una dimensión orquestal y contemporánea, haciendo dialogar instrumentos acústicos, cuerdas y vientos.

“Reimaginamos el sonido original de La Ley 1988, fusionando el pop rock fundacional con cuerdas y vientos. Esta versión orquestal no solo preserva la esencia, sino que la eleva: los arreglos de Sokio dialogan con lo electrónico y lo digital, creando una atmósfera donde lo orgánico y lo sintético se potencian mutuamente para una experiencia sonora envolvente”, adelanta Germán Bobe, director del proyecto.

El resultado será una experiencia sonora y visual de carácter envolvente y cinematográfica, concebida para conectar la memoria de una época con nuevas formas de escuchar y experimentar ese repertorio.

La propuesta promete conmover tanto a los fanáticos históricos como a los amantes de la vanguardia musical a través de una fusión novedosa.

Como asegura Bobe, “el público vivirá una experiencia inmersiva donde la música y la imagen son inseparables. Verán una proyección audiovisual única, una película creada específicamente para acompañar cada nota, que dialoga en tiempo real con los instrumentos acústicos. Desde la grandiosidad de las guitarras Fender originales hasta la de los arreglos sinfónicos, todo se une para crear una atmósfera intensa, contemporánea y profundamente emocional que rinde homenaje a la historia de 1988”.

El show, inserto dentro de las actividades de la plataforma de preservación cultural Volver a La Ley, incluirá también un conversatorio íntimo conducido por la destacada periodista musical Marisol García.

La presentación marcará además el lanzamiento de Reconfiguración, nuevo disco de remezclas inspirado en la reedición en vinilo del registro del 88. De manera extraordinaria Shía Arbulú incluirá dentro de su visita una masterclass de escritura creativa los días 1, 2 y 4 de septiembre en GAM.

Sábado 5 de septiembre

19.00 h

Entradas en gam.cl