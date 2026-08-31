“Estoy pensando en cuánto tiempo más puedo seguir así”: Novak Djokovic se despide llorando del US Open en la primera ronda

Novak Djokovic (5° del ranking ATP) no pudo avanzar de ronda en el US Open después de caer en su estreno contra el argentino Mariano Navone (49°) con parciales de 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

El tenista serbio sufrió con las condiciones del tiempo y su físico, lo que le impidió desarrollar el juego que esperaba sobre la cancha.

Durante buena parte del encuentro, que se extendió por cuatro horas y 40 minutos, Nole sufrió problemas de salud, llegando incluso a vomitar. También debió recibir asistencia por malestares musculares en la espalda y el hombro.

De hecho, en el último set hubo un momento que llamó especialmente la atención. Una vez que logró asegurar su saque en el cuarto juego del quinto set, no solo se limpió el sudor de la cara, sino que con el gesto también buscaba esconder las lágrimas provocadas, en parte, por las dolencias físicas, así como por la emoción tras recibir una ovación en el estadio.

HISTÓRICO: ¡¡DJOKOVIC LLORANDO!! Con serios problemas físicos y dando lo máximo de sí, Nole le ganó un game a Navone en el 5° set de la Primera Ronda del #USOpen y se emocionó hasta las lágrimas... ¡ovacionado por el Arthur Ashe!



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Cabe señalar además que Djokovic no perdía en el debut en un Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2006, cuando cayó contra el estadounidense Paul Goldstein.

Las palabras de Djokivic

Una vez finalizado el encuentro, Novak Djokovic tomó la palabra para explicar las situaciones que vivió en el partido.

“Creo que era obvio que me sentía fatal en la cancha. Desafortunadamente, tuve problemas con eso en casi todos los partidos de este año. Vomito... es un problema grave. Después de eso, todo mi cuerpo empieza a fallar, calambres, dolores. Al final, mi espalda cedió, al igual que mi hombro”, señaló de entrada ante los presentes.

“Tuve un quiebre en el cuarto set, pero me costó desde el cuarto juego del partido. No quiero restarle mérito (a Navone), luchó, es un buen tipo, un luchador, pero no lo disfruté”, prosiguió el serbio.

Luego, consultado sobre su futuro en el tenis, indicó que “no puedo entrar en tantos detalles ahora mismo. Estoy pensando en lo que está pasando y cuánto tiempo más podré seguir así”.

“Pensé en rendirme, pero luego gané el segundo set, e incluso el tercero. Pensé que quizás había una oportunidad. Después, en el cuarto y el quinto set, no quise abandonar, quise terminar”, confesó.

Navone: “Un sueño hecho realidad”

Por su parte, el ganador, Mariano Navone, mostró su satisfacción por haber conseguido el pase a la segunda ronda a costa de Djokovic.

“Es lo mejor que he sentido en una cancha. Esta cancha increíble, el escenario más grande, es increíble. La forma en la que jugamos, cinco sets contra el GOAT. No es algo de todos los días. Estoy muy feliz, no sé qué decir. Significa mucho para mí, es un sueño hecho realidad”, confesó el tenista en la cancha.

“Arranqué 3-0 abajo, un poco nervioso, respetando a la figura que tenía adelante. Ya desde la entrada al partido es difícil jugar con Novak. Un ídolo, difícil bajarlo del póster. Después ya me puse un poco más desafiante, un primer set que duró una hora y cuarto”, prosiguió más adelante en diálogo con ESPN.

“No se lo vio nunca muy cómodo con los golpes ni con la parte física. Eso es real, en el quinto set estaba un poco tocado. Pero bueno, me tuve que concentrar en lo mío”, agregó.