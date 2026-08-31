SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Estoy pensando en cuánto tiempo más puedo seguir así”: Novak Djokovic se despide llorando del US Open en la primera ronda

    El tenista serbio presentó varias dificultades físicas en la derrota contra el argentino Mariano Navone por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Novak Djokovic (5° del ranking ATP) no pudo avanzar de ronda en el US Open después de caer en su estreno contra el argentino Mariano Navone (49°) con parciales de 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

    El tenista serbio sufrió con las condiciones del tiempo y su físico, lo que le impidió desarrollar el juego que esperaba sobre la cancha.

    Durante buena parte del encuentro, que se extendió por cuatro horas y 40 minutos, Nole sufrió problemas de salud, llegando incluso a vomitar. También debió recibir asistencia por malestares musculares en la espalda y el hombro.

    De hecho, en el último set hubo un momento que llamó especialmente la atención. Una vez que logró asegurar su saque en el cuarto juego del quinto set, no solo se limpió el sudor de la cara, sino que con el gesto también buscaba esconder las lágrimas provocadas, en parte, por las dolencias físicas, así como por la emoción tras recibir una ovación en el estadio.

    Cabe señalar además que Djokovic no perdía en el debut en un Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2006, cuando cayó contra el estadounidense Paul Goldstein.

    Las palabras de Djokivic

    Una vez finalizado el encuentro, Novak Djokovic tomó la palabra para explicar las situaciones que vivió en el partido.

    Creo que era obvio que me sentía fatal en la cancha. Desafortunadamente, tuve problemas con eso en casi todos los partidos de este año. Vomito... es un problema grave. Después de eso, todo mi cuerpo empieza a fallar, calambres, dolores. Al final, mi espalda cedió, al igual que mi hombro”, señaló de entrada ante los presentes.

    Tuve un quiebre en el cuarto set, pero me costó desde el cuarto juego del partido. No quiero restarle mérito (a Navone), luchó, es un buen tipo, un luchador, pero no lo disfruté”, prosiguió el serbio.

    Luego, consultado sobre su futuro en el tenis, indicó que “no puedo entrar en tantos detalles ahora mismo. Estoy pensando en lo que está pasando y cuánto tiempo más podré seguir así”.

    Pensé en rendirme, pero luego gané el segundo set, e incluso el tercero. Pensé que quizás había una oportunidad. Después, en el cuarto y el quinto set, no quise abandonar, quise terminar”, confesó.

    Navone: “Un sueño hecho realidad”

    Por su parte, el ganador, Mariano Navone, mostró su satisfacción por haber conseguido el pase a la segunda ronda a costa de Djokovic.

    “Es lo mejor que he sentido en una cancha. Esta cancha increíble, el escenario más grande, es increíble. La forma en la que jugamos, cinco sets contra el GOAT. No es algo de todos los días. Estoy muy feliz, no sé qué decir. Significa mucho para mí, es un sueño hecho realidad”, confesó el tenista en la cancha.

    Arranqué 3-0 abajo, un poco nervioso, respetando a la figura que tenía adelante. Ya desde la entrada al partido es difícil jugar con Novak. Un ídolo, difícil bajarlo del póster. Después ya me puse un poco más desafiante, un primer set que duró una hora y cuarto”, prosiguió más adelante en diálogo con ESPN.

    No se lo vio nunca muy cómodo con los golpes ni con la parte física. Eso es real, en el quinto set estaba un poco tocado. Pero bueno, me tuve que concentrar en lo mío”, agregó.

    Lee también:

    Más sobre:TenisNovak DjokovicUS Open

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Huenchumilla (DC) fustiga al gobierno: “Es difícil que una reforma tan mal hecha pueda ser mejorada entre cuatro paredes”

    Postergan petición de reabrir investigación en contra del exalcalde Raúl Torrealba para octubre

    Exembajador José Antonio Viera-Gallo: “El problema de Argentina no es Chile, son Las Malvinas”

    CPC pone paños fríos al mal desempeño de la economía 2026 y pone sus fichas al próximo año: crecerá 3%

    Comisión investigadora por caso Cerimedo queda sin efecto por falta de quorum

    Tras caída del Imacec de julio, Marcel dice que Quiroz se adelantó al decir que junio fue un mes de inflexión

    Lo más leído

    1.
    La cláusula de renovación de Vozinha ya está activa: los desconocidos detalles del contrato del caboverdiano en Colo Colo

    La cláusula de renovación de Vozinha ya está activa: los desconocidos detalles del contrato del caboverdiano en Colo Colo

    2.
    Tensión, distancia con Aránguiz y el golpe del Superclásico: el manejo de Fernando Gago que alejó a la U del título

    Tensión, distancia con Aránguiz y el golpe del Superclásico: el manejo de Fernando Gago que alejó a la U del título

    3.
    A semanas de su eliminación: el castigo de la Conmebol a la UC por la Copa Libertadores

    A semanas de su eliminación: el castigo de la Conmebol a la UC por la Copa Libertadores

    4.
    Juicio premonitorio: el día en que Andre Agassi adelantó el final de la carrera de Novak Djokovic

    Juicio premonitorio: el día en que Andre Agassi adelantó el final de la carrera de Novak Djokovic

    5.
    La denuncia del árbitro Flores a Cecilio Waterman tras sus minutos como arquero en el triunfo del Campanil ante la U

    La denuncia del árbitro Flores a Cecilio Waterman tras sus minutos como arquero en el triunfo del Campanil ante la U

    6.
    La ironía de Garnero tras el triunfo de la UC: “No jugamos bien y hacen análisis; en otros equipos ganan y está todo bárbaro”

    La ironía de Garnero tras el triunfo de la UC: “No jugamos bien y hacen análisis; en otros equipos ganan y está todo bárbaro”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Así funciona la red de Metro este lunes 1 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 1 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, martes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Postergan petición de reabrir investigación en contra del exalcalde Raúl Torrealba para octubre
    Chile

    Postergan petición de reabrir investigación en contra del exalcalde Raúl Torrealba para octubre

    Exembajador José Antonio Viera-Gallo: “El problema de Argentina no es Chile, son Las Malvinas”

    Comisión investigadora por caso Cerimedo queda sin efecto por falta de quorum

    CPC pone paños fríos al mal desempeño de la economía 2026 y pone sus fichas al próximo año: crecerá 3%
    Negocios

    CPC pone paños fríos al mal desempeño de la economía 2026 y pone sus fichas al próximo año: crecerá 3%

    Tras caída del Imacec de julio, Marcel dice que Quiroz se adelantó al decir que junio fue un mes de inflexión

    Subtel ordena bloquear sitios de apuestas en línea como “nayafacil-903″ y “apuestasroyal”, entre otros

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia
    Tendencias

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio

    Qué edad tienen los jugadores que gastan más en videojuegos, según un estudio

    Con Segall a la cabeza: Tribunal de Disciplina pide duro castigo contra Nicolás Monckeberg por infringir código de ética
    El Deportivo

    Con Segall a la cabeza: Tribunal de Disciplina pide duro castigo contra Nicolás Monckeberg por infringir código de ética

    La ruta a la Copa Libertadores: el complejo fixture que marcará el futuro de la U y la UC en la lucha por el Chile 2

    “Tu legado vivirá para siempre”: las sentidas palabras de David Beckham a Messi tras su retiro de la selección argentina

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    ¿Napoleón en Chile? El audaz plan de Lord Cochrane para rescatarlo de Santa Elena
    Cultura y entretención

    ¿Napoleón en Chile? El audaz plan de Lord Cochrane para rescatarlo de Santa Elena

    Declaran culpable a “Keffe D” por el asesinato de Tupac Shakur casi 30 años después del crimen

    Sam Smith lamenta no haber respondido a Tom Petty por disputa de canción: “No escuchaba cantantes hombres”

    “Me van a ahorcar”: la lógica que empujaría a Putin a intensificar la guerra en Ucrania
    Mundo

    “Me van a ahorcar”: la lógica que empujaría a Putin a intensificar la guerra en Ucrania

    Rusia amenaza con adoptar medidas frente a las maniobras militares de Estados Unidos, Japón y Australia

    Putin pide mejorar la “efectividad” de la ONU: “No puede ser que defienda solo los intereses de unos pocos”

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe
    Paula

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?