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    “Fuimos inteligentes y ganamos... chao”: la insólita entrevista de Javier Correa tras su doblete en Colo Colo ante Audax

    El ariete fue la figura del Cacique, pero sus declaraciones tras el encuentro fueron escuetas. Este martes debe presentarse ante el Tribunal de Disciplina por sus gestos tras el Superclásico.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Fuimos inteligentes y ganamos... chao”: la insólita entrevista de Javier Correa tras su doblete en Colo Colo ante Audax. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Javier Correa fue la figura de Colo Colo en la goleada por 5-1 sobre Audax Italiano. El delantero argentino marcó dos goles. Sin embargo, su entrevista posterior al partido duró apenas unos segundos.

    Consultado por la transmisión oficial de TNT Sports, Correa respondió: “Nada, fuimos inteligentes y ganamos. Gracias, chao”. Tras esa frase, el atacante se retiró y no entregó más declaraciones.

    El delantero venía de una semana díficil. Fue protagonista en el Superclásico ante la U, donde Colo Colo se impuso por 2-1 en el Estadio Nacional. Después de aquel encuentro, Correa fue citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP a raíz de una denuncia presentada por Azul Azul.

    La U acusa al atacante de haber realizado gestos obscenos hacia la parcialidad estudiantil una vez terminado el partido. La denuncia solicita tres fechas de suspensión y sostiene que la acción fue deliberada y dirigida hacia la hinchada local.

    Correa deberá presentarse el próximo martes para entregar sus descargos. Universidad de Chile argumenta reincidencia, recordando la sanción que recibió el jugador durante junio por sus declaraciones contra el árbitro Nicolás Gamboa. En esa ocasión, fue sancionado inicialmente con cuatro partidos, pena que posteriormente fue rebajada a tres jornadas.

    Ante Audax Italiano, Correa abrió la cuenta a los 15 minutos. A los 79′, volvió a marcar con un remate desde fuera del área. El argentino completó un doblete y cerró una jornada en la que fue elegido como la figura del partido en la victoria de Colo Colo, aunque su paso por la entrevista televisiva se limitó a una sola respuesta. Una señal de sus días complejos.

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