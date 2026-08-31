Disparó 20 tiros contra la víctima: en prisión preventiva queda sujeto por homicidio en Cerro Navia

Con la medida cautelar de prisión preventiva, por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad, dejó el 5° Juzgado de Garantía de Santiago a un sujeto detenido por su responsabilidad en un violento homicidio registrado el 6 de junio pasado en la comuna de Cerro Navia.

El hecho se registró la mañana del día en cuestión, cuando la víctima -un hombre chileno, de 27 años- salía de su domicilio en la intersección de calles Roma con Milán, en aquella comuna del norponiente de Santiago. Ahí, fue interceptado por un sujeto que, producto de rencillas anteriores, le propinó al menos 20 tiros con un arma de fuego.

Tras esto, se dio a la fuga y se mantuvo con paradero desconocido hasta este sábado, cuando fue detenido por personal de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI en la Región de O´Higgins.

Al respecto, el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Nicolás Núñez, sostuvo que “el imputado se había fugado, luego de la ocurrencia de los hechos, a la comuna de Santa Cruz, en la Región de O’Higgins, donde la PDI, el día de ayer, logró dar con su paradero y su captura”.

Así, fue imputado por los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego, por lo que el tribunal decretó su prisión preventiva y fijó un plazo de investigación de 120 días.