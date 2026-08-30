Tras detección de drogas en el cuerpo de su hijo: sujeto quedó en prisión preventiva en Viña del Mar

Un sujeto de 48 años quedó en prisión preventiva tras ser detenido en Viña del Mar, Región de Valparaíso, por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF).

El 26 de agosto, en horas de la noche, funcionarios de la Brigada de Investigación de Criminal (Bicrim) concurrieron hasta el Hospital Gustavo Fricke tras tomar conocimiento de un niño de cinco años en urgencias, que se encontraba con un cuadro convulsivo y de intoxicación.

Tras la realización de diversos exámenes para determinar su estado, se informó que tenía cocaína en su cuerpo. En la actualidad, el menor de edad se encuentra fuera de riesgo vital.

El hallazgo activó diligencias de la Bicrim, en coordinación con la Fiscalía de Flagrancias de Valparaíso. Estas indagatorias permitieron hacer ingreso al domicilio del niño, donde encontraron envoltorios de la mencionada droga.

Esto culminó con la detención en flagrancia del padre del menor por el delito de lesiones menos graves en contexto de VIF según explicó el subprefecto Pablo Hernández, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Viña del Mar.

El imputado pasó a control de detención el 28 de agosto. Fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Viña del Mar, donde se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, de acuerdo con el uniformado.