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    Nuevo balance por riada en Nepal: al menos 797 muertos y más de 3.000 desaparecidos

    Nepal concentra la mayor parte de las víctimas, con 781 fallecidos y 2.502 desaparecidos. La magnitud del desastre obligó a iniciar entierros masivos de cuerpos no identificados, mientras los equipos de rescate enfrentan caminos destruidos y riesgo de nuevos deslaves.

    Por 
    Felipe Rivera
    Nuevo balance por riada en Nepal: al menos 797 muertos y más de 3.000 desaparecidos. Foto: @UN en X.

    El balance de las devastadoras inundaciones y deslaves que golpearon esta semana la frontera entre Nepal y China aumentó este domingo a 797 muertos y 3.048 desaparecidos, mientras los equipos de emergencia continúan buscando sobrevivientes en localidades aisladas del Himalaya.

    La mayor parte de las víctimas se concentra en Nepal, donde la autoridad encargada de la gestión de emergencias elevó el balance provisional a 781 fallecidos y 2.502 desaparecidos.

    En territorio chino, en tanto, medios estatales reportaron 16 muertos y 546 personas desaparecidas.

    Cuatro días después de la catástrofe, los rescatistas trabajan entre el barro y los escombros de localidades arrasadas, enfrentando además carreteras destruidas, interrupciones en las comunicaciones y la amenaza de nuevos desbordes y deslizamientos.

    En la localidad nepalesa de Bharatpur, unos 160 kilómetros río abajo de una de las zonas más golpeadas, familiares de desaparecidos han debido revisar fotografías de cuerpos recuperados para intentar identificar a sus seres queridos.

    Entierros masivos

    Las morgues de la zona también se encuentran sobrepasadas por la cantidad de víctimas. En el bosque de Devghat, en el distrito de Chitwan, fueron excavadas cientos de fosas para sepultar restos que fueron arrastrados desde las zonas afectadas por los aluviones y cuyo estado de descomposición dificulta su reconocimiento.

    No nos quedó otra opción y tuvimos que dar este paso. Nos preocupaba el riesgo para la salud pública que supone la rápida descomposición de los cadáveres”, explicó Ganesh Arya, jefe distrital de Bharatpur.

    Las autoridades informaron que durante la jornada anterior fueron sepultados 96 cuerpos no identificados y que estaba previsto enterrar a más de un centenar durante este domingo.

    Antes de las sepulturas, equipos integrados por rescatistas, policías y funcionarios fotografían los restos y recopilan antecedentes que puedan facilitar posteriormente su identificación.

    Nuevo balance por riada en Nepal: al menos 797 muertos y más de 3.000 desaparecidos

    También se están tomando muestras de ADN de los cuerpos y registrando con precisión la ubicación de cada sepultura. De esa manera, los restos podrán ser localizados y exhumados en caso de que posteriormente sean identificados mediante pruebas genéticas, registros oficiales o familiares.

    India ya envió un equipo forense para colaborar con las autoridades nepalíes en el análisis de las muestras, mientras Nepal mantiene contactos con especialistas chinos.

    Entre los desaparecidos también se encuentran ciudadanos extranjeros. Los antecedentes disponibles, sin embargo, entregan cifras distintas respecto de su número: uno de los reportes habla de 592 extranjeros, mientras otro señala que más de 260 ciudadanos de 23 países permanecen sin ser ubicados.

    Las autoridades tampoco han podido establecer todavía la magnitud total de los daños materiales. El ministro de Relaciones Exteriores de Nepal estimó que la reconstrucción podría costar “varios miles de millones de dólares” y solicitó apoyo de la comunidad internacional.

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