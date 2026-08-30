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    “Solo a algunos”: Edmundo González pone en duda destino de millonarios ingresos del acuerdo petrolero con EE.UU.

    El excandidato opositor respaldó la recuperación de la industria de hidrocarburos, pero advirtió que el aumento de los recursos no garantiza por sí solo mejoras en la calidad de vida de la población venezolana.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    El dirigente opositor venezolano Edmundo González. Foto: Europa Press/Contacto/Ting Shen - Pool via CNP - Archivo.

    El anuncio de millonarias inversiones y mayores ingresos para el Estado venezolano tras el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos abrió un nuevo frente de discusión política en Venezuela, luego que el excandidato presidencial opositor, Edmundo González, cuestionara que los recursos derivados de la explotación de hidrocarburos terminen beneficiando al conjunto de la población y no solamente a determinados sectores.

    A través de un mensaje difundido en redes sociales, González puso este domingo el foco en la capacidad del Estado para transformar los ingresos provenientes del petróleo en mejoras concretas para los ciudadanos.

    Venezuela ha tenido mucho dinero antes. Lo suficiente como para saber que una cosa es que los recursos entren al país y otra muy distinta que lleguen a la vida de la gente”, afirmó.

    El exdiplomático planteó además una interrogante sobre el impacto que tendrá el acuerdo en la población: “¿Esta vez el petróleo va a mejorar la vida de todos los venezolanos? ¿O solo la de algunos?”.

    Cabe señalar que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó la noche del sábado los ingresos que el país podría obtener mediante el acuerdo con Washington. Según sus estimaciones, considerando un precio de referencia de US$65 por barril, los ingresos para el Estado alcanzarían unos US$209.335 millones.

    El entendimiento contempla, de acuerdo con Rodríguez, el desarrollo de 17 campos estratégicos durante un período de 25 años, con una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

    La mandataria también sostuvo que Venezuela mantendrá la propiedad y soberanía sobre sus recursos, mientras Estados Unidos aportará capital y tecnología.

    En ese tenor, Edmundo González manifestó que está a favor de recuperar la industria petrolera venezolana, pero sostuvo que el éxito del proceso debe medirse por sus efectos sociales.

    Recuperar la industria petrolera (...) pero recuperar Venezuela es recuperar la vida de su gente”, señaló.

    En esa línea, enumeró algunas de las principales necesidades que, a su juicio, deberían ser atendidas mediante los nuevos recursos: reconstrucción de viviendas, especialmente tras el terremoto, mejoras en el sistema sanitario, recuperación del suministro de agua y electricidad y fortalecimiento de la educación.

    También mencionó las dificultades económicas que enfrenta parte de la población y cuestionó que existan trabajadores que, pese a contar con un empleo, no logran cubrir sus necesidades básicas.

    “La recuperación de Venezuela no puede medirse solamente por los barriles que vuelva a producir, sino por las vidas que esa riqueza permita reconstruir”, sostuvo.

    El opositor también expresó preocupación por problemas estructurales como la corrupción, la falta de mantenimiento de infraestructura y la escasez de oportunidades para los jóvenes. A ello sumó la persistencia de problemas sociales como el hambre y la crisis humanitaria.

    González, quien se encuentra exiliado en España, fue candidato presidencial de la oposición venezolana en las elecciones de 2024. La oposición denunció entonces fraude electoral y cuestionó el resultado oficial que otorgó la victoria a Nicolás Maduro. Tras la salida de Maduro del poder, Rodríguez asumió como presidenta encargada y comenzó un proceso de acercamiento con Washington.

    Más sobre:VenezuelaEdmundo GonzálezPetróleoEE.UU.Acuerdo petroleroDelcy RodríguezMundo

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