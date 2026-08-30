Chile espera sanciones contra Uruguay tras pelea en el Americas Rugby Championship

El triunfo de Chile sobre Uruguay por 33-12, en el estreno del Americas Rugby Championship, quedó empañado por una violenta batalla campal y la grave lesión sufrida por Emilio Shea.

El incidente se produjo en el segundo tiempo del encuentro disputado en el estadio CAP de Talcahuano. Cuando los Cóndores buscaban asegurar la victoria y se imponían por 21-12, una infracción del uruguayo Joaquín Myszka sobre Shea provocó la reacción de los jugadores y derivó en una masiva pelea entre ambos equipos.

La situación terminó con tres expulsados: Myszka y los capitanes Lucas Bianchi, de Uruguay, y Clemente Saavedra, de Chile. Este lunes serán las audiencias para determinar los castigos de los sancionados.

Sin embargo, las peores noticias llegaron con el correr de las horas. A través de un comunicado, Chile Rugby informó la compleja lesión sufrida por Shea durante la jugada que originó el incidente. “El jugador Emilio Shea, pilar titular de nuestro seleccionado Chile XV, sufrió una lesión ligamentaria de alto grado de rodilla derecha, compatible preliminarmente con una rotura completa del ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial, tras una jugada de contacto en el segundo tiempo del partido versus Uruguay XV”, señalaron.

El diagnóstico definitivo todavía está pendiente. “Esperamos completar los estudios imagenológicos pertinentes en los próximos días para determinar el pronóstico de Emilio. Le enviamos un fuerte abrazo y toda la fuerza”, complementaron desde el seleccionado nacional.

Este domingo, los Cóndores regresaron a Santiago para preparar su próximo compromiso en el torneo, ante Paraguay, programado para el miércoles a las 15 horas. Shea, en tanto, se someterá exámenes a la clínica Meds para realizarse una resonancia y conocer con mayor precisión los alcances de su lesión.

Lo ocurrido en Talcahuano también generó repercusiones en la prensa internacional. En Uruguay, Ovación de El País tituló: “Piñas, expulsiones y dura lesión: el debut de Uruguay en el Americas Rugby Championship fue con derrota ante Chile”.

El medio charrúa también detalló el origen de la pelea: “Una fuerte jugada desató un desborde emocional en ambos equipos que mantienen una gran rivalidad desde hace varios años (…) En el complemento, los locales fueron muy superiores y en un tackle peligroso, Joaquín Myszka vio la roja, pero enseguida se armó una bataola en la que varios jugadores se tomaron a golpes de puño, incluidos los capitanes Clemente Saavedra y Lucas Bianchi, quienes se terminaron yendo expulsados”.

En Argentina, TyC Sports también reaccionó al incidente y tituló: “Brutal batalla campal entre Chile XV y Uruguay XV terminó con tres expulsados y una lesión de gravedad”.

“Un escándalo se desató en el encuentro entre Chile XV y Uruguay XV por la primera fecha del Americas Rugby Championship, con una batalla campal a las antípodas de los valores que pregona el deporte. En un partido que venía caldeado, Joaquín Myszka, hooker de Uruguay, realizó un tackle ilegal a la rodilla de Emilio Shea, que no pudo terminar el partido y podría tener entre siete y ocho meses de recuperación debido a la lesión ocasionada”, añadió el medio transandino.

La Nueva Provincia también cuestionó duramente las imágenes de la pelea: “Las imágenes son terribles. Por el grado de violencia. Por la cantidad de jugadores involucrados. Por lo inusual en este deporte hoy, que gracias a la evolución de sus reglas es (o debería ser) más seguro y controlado”.

Olé, por su parte, catalogó el episodio como “una tremenda pelea”. “Mientras Los Pumas jugaban en Jujuy frente a Australia, un picante partido de rugby terminó de la peor manera en Chile. Durante el partido entre el seleccionado local y el de Uruguay, que se disputó por la primera fecha del Americas Rugby Championship, se dio una tremenda pelea entre los jugadores de ambos equipos que terminó con los dos capitanes expulsados”.

El Americas Rugby Championship se extenderá hasta el 6 de septiembre y tendrá partidos en Talcahuano, la Escuela Militar y el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Después del duelo ante Paraguay, Chile enfrentará a Argentina el domingo, a las 16 horas.