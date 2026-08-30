Repasa el triunfo de la U de Conce que complica a la U con el Chile 2

Tarjeta roja en la U de Conce

90′+4′. El arquero Fatura Broun se va expulsado de manera insólita. Primero, se gana una amarilla por no sacar rápido. Luego, se gana la segunda al instante por desaprobar el cobro del árbitro Diego Flores. El Campanil no tiene más cambios, por lo que Waterman se pondrá al arco. Insólito.