Repasa el triunfo de la U de Conce que complica a la U con el Chile 2
Los azules cayeron en su visita al Campanil, que respira en la zona baja de la tabla.
Minuto a minuto
U. de Concepción 2-1 U. de Chile
¡Final del partido!
90′+12′. La U de Conce aguanta con 10 hombres y la gana una U que no tuvo respuestas. Resultado clave para escapar de la zona de descenso y los azules se complican con el Chile 2.
Tarjeta roja en la U de Conce
90′+4′. El arquero Fatura Broun se va expulsado de manera insólita. Primero, se gana una amarilla por no sacar rápido. Luego, se gana la segunda al instante por desaprobar el cobro del árbitro Diego Flores. El Campanil no tiene más cambios, por lo que Waterman se pondrá al arco. Insólito.
Tarjeta amarilla en la U de Conce
90′+2′. Pablo Parra baja a Eduardo Vargas con una dura falta.
Tiempo de adición
90′. A raíz de la detención, se agregan 10 minutos.
¡Gol de Universidad de Chile!
90′. Vásquez se inventa un remate, el balón se estrella en el palo y Matías Zaldivia captura el rebote.
La pausa le sirve a la U
88′. Tras la reanudación, Lucero remata de media distancia y el portero del Campanil salva su arco.
Se reanuda el partido
87′. Tras varios minutos de incidentes, que incluyeron lanzamientos de bengalas y bombsa de estruendo, se reactiva la acción.
Partido detenido por lanzamiento de bombas de estruendo
82′. La barra de la U se manifiesta contra los dirigentes.
También hay cambio en la U
74′. Gago hace su última variante: Gonzalo Reyna por Nicolás Ramírez
Más cambios en el Campanil
73′. Mesías y Ubal adentro. Osvaldo González y Antonio Díaz afuera.
Cambios en el Campanil
68′. Entra Oyanedel por Funes Mori.
Tarjeta amarilla en la U de Conce y cambio en la U
63′. Ogaz es amonestado en el Campanil, mientras Ignacio Vásquez entra por Maximiliano Guerrero.
Tarjeta amarilla en la U
61′. Charles Aránguiz es el primer amonestado en la visita, por una falta sobre Fuentealba.
Dominio sin profundidad
60′. La U tiene la pelota en su totalidad, pero ni siquiera le alcanza para rematar al arco. Tenencia vacía por ahora.
¡Arranca el segundo tiempo!
45′. La U de Conce y la U ya animan el complemento en Collao.
Triple cambio en la U de cara al segundo tiempo
45′. Entra Juan Martín Lucero, Javier Altamirano y Tobías Reinhart. Sale Bianneider Tamayo, Agustín Arce y Lucas Barrera.
¡Final del primer tiempo!
45′+4′. La U de Conce le gana con justicia a una Universidad de Chile que no tiene respuestas.
Tiempo de adición
45′. Se jugarán cuatro minutos más en Collao.
Tuvo el tercero el Campanil
29′. Fuentealba volvió a irse mano a mano, aunque esta vez responde Castellón con los pies.
Primer remate al arco de la U
24′. Centro de Guerrero que encuentra la cabeza de Vargas. El intento de Turboman sale a las manos del portero.
¡Gol de Universidad de Concepción!
17′. Carrerón notable de Cecilia Waterman, tras pase de Funes Mori. El panameño corrió a la espalda de Tamayo, le ganó en el mano a mano y batió a Castellón.
Tarjeta amarilla en la U de Conce
8′. David Retamal le comete una falta a Marcelo Morales y se gana la cartulina. Queda suspendido para el próximo partido por acumulación.
¡Gol de Universidad de Concepción!
4′. Jeison Fuentealba, de penal, adelanta al Campanil de forma tempranera. De paso, le convierte al club que lo formó.
¡Penal para Universidad de Concepción!
2′. Bianneider Tamayo derriba a Fuentealba en el área y el árbitro Diego Flores no duda ni un segundo en sancionar la pena máxima.
¡Comienza el partido!
1′. La U ya se enfrenta a Universidad de Concepción en el Ester Roa Rebolledo.
El equipo de la U
La alineación del Campanil
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre Universidad de Concepción y Universidad de Chile.
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