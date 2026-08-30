Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS

Alexis Sánchez vive su gran primera prueba en la MLS. Desde su llegada al Montreal, el Niño Maravilla había tenido que lidiar con rivales más terrenales como Columbus Crew y LA Galaxy; sin embargo, ninguno suponía la dificultad de uno de los elencos que anima el fútbol de Estados Unidos y Canadá: el Inter Miami de Lionel Messi.

En ese marco, el tocopillano fue uno de los más buscados por los medios para analizar su reencuentro con la Pulga, a quien conoce desde hace casi dos décadas.

En la antesala del partido, eso sí, el chileno partió abordando el motivo de su arribo a esta competición. “Están viniendo todos los jugadores importantes para acá, a jugar a la MLS. Quería probar y ver una etapa nueva de mi vida, por eso quise intentarlo”, partió diciendo al sitio oficial de la liga norteamericana.

En esa línea, puntualizó en su adaptación al conjunto canadiense. “Es un poco complicado el cambio de casa y la familia lejos. Todo es nuevo. Los viajes son de cuatro horas o más, mañana tengo uno de ocho horas. En Europa eran dos, máximo. Jugabas la Champions en Alemania o Inglaterra y era todo más fácil”, señaló.

“Poco a poco me estoy poniendo en forma, el equipo ya lleva tres o cinco meses jugando y tienen continuidad. Yo llegué hace solo unas semanas, pero me pongo en forma rápidamente. Jugando tres partidos ya estoy en forma”, complementó.

Alexis Sánchez abordó su reencuentro con Lionel Messi. Foto: @cfmontreal

Al momento de ser consultado por su cara a cara con el rosarino, el goleador histórico de la Roja no evitó los elogios. De paso, recordó los años como compañeros, así como también cuando fueron rivales. “Es lindo. Obviamente siempre va a ser lindo jugar contra él. Para mí, es uno de los mejores de la historia del fútbol, eso ya lo saben todos. Hoy es otra etapa, otros años, ya estamos mayores y no es la misma velocidad que jugábamos antes. Estuvimos en el Barcelona, jugamos en contra cuando estaba en el United y también en la selección. Me recordó las finales de Copa América, pero es lindo verlo a él”, sentenció.