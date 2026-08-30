SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Godard, Ford y Baker

    Héctor SotoPor 
    Héctor Soto
    Godard, Ford y Baker

    Una joya. El reestreno de Le Mepris (El desprecio) en funciones del Cine Arte Normandie califica como acontecimiento. Primero, no es usual que una película vuelva a la pantalla grande después de 60 años. Segundo, se trata posiblemente de la mejor película de Jean Luc Godard, que filmó cuando tenía 33 años. Y, tercero, la copia que se exhibe está remasterizada y corrige las deficiencias de las versiones que circulaban en DVD. Protagonizada por Michel Picolli y Brigite Bardot, e inspirada en una novela de Alberto Moravia, Le Mepris es una película sobre un matrimonio sometido a presión. El protagonista es un guionista de cine que está vendiendo su trabajo (¿también su alma?) a un productor americano empeñado en filmar La Odisea. Está casado con una bella mecanógrafa a la cual no le reconoce gran inteligencia. En algún momento ella siente que su marido se la está cediendo al productor. Él no cree estar haciendo eso y dice adorar a su mujer. Pero casi siempre hay algo que no cuadra. Ella está insegura. Y él se hace el desentendido. ¿Hasta qué punto ese matrimonio es de verdad y puede soportar tales desinteligencias? Godard filmó una película bellísima acerca de la fragilidad de los sentimientos y le sacó a Brigitte posiblemente la mejor actuación de su vida. También esta fue la cinta que coronó a Picolli y que puso a Fritz Lang, gran director del cine clásico, a cargo de un personaje inolvidable. La cinta, además de una historia romántica cruzada por la tragedia, también es una gran reflexión sobre el cine. Parte importante de la película fue rodada en la extraordinaria casa de Curzio Malaparte, en la isla de Capri,

    Revelación. Tal como protagonista de El burgués gentilhombre, que hablaba en prosa sin saberlo, Richard Ford viene a descubrir ahora que sus novelas también son políticas. Su iluminación ocurre pasada la curva de los 80, aunque confiesa que él viene dando vueltas al tema desde hace años, concretamente desde 1989, cuando en Hamburgo un joven alemán con cara de mateo le preguntó si un cuento que Ford acababa de leer en el auditorio podía corresponder a lo que llamó “realismo social”. Ford, que tampoco tenía muy claro si eso se parecía al realismo socialista, lo negó y le dijo que él y su obra eran enteramente apolíticos. Pero el tema le quedó dando vueltas, hizo memoria de sus despreciables años en Misisipi, estado retardatario y conservador, y con el tiempo llegó a elaborar un concepto tan amplio de novela política -la que registra los efectos de la Historia o de la vida pública sobre la vida de las personas- que hasta Caperucita Roja podría calificar en esa categoría. El tema debe haberle parecido relevante, como que recoge estas reflexiones, mezclándolas con autobiografía, en un librito que en realidad es más atractivo que bueno: En palabras sencillas, editado por Feltrinelli (2026, tapas duras, 126 pp). Como Ford tiene una especial serenidad en su escritura, como su prosa transmite sinceridad, como él es un tipo entrañable y el discurso de ese ensayo efectivamente es muy simple, en ningún momento es difícil seguirlo, no obstante incurrir a menudo en ideas confusas y en un número de citas y referencias literarias abiertamente superior al requerido. Así y todo, imposible negar que Ford es un grandísimo novelista, por mucho que haya acostumbrado a abusar su poco de la extensión en sus libros. Nadie, por otro lado, podría subestimar su aporte a las letras estadounidenses en títulos como El periodista deportivo o en esa obra maestra que fue Incendios. Notables son también muchos de sus cuentos reunidos en Rock Spring, De mujeres con hombres o Pecados sin cuento. Claramente, sin embargo, En palabras sencillas no está a la altura de ese legado.

    Youtuber. Puesto a seleccionar los mejores estrenos del año, creo que pondría Obsesión, una modesta cinta de terror exhibida hace poco, en un muy destacado lugar. No es chiste. Se trata de una modesta película de terror -de terror adolescente, como manda la ortodoxia- y cuenta la historia de un chico perdida y platónicamente enamorado de una compañera que, en lo que parece ser un buen día, compra en una tienda esotérica un producto que garantiza el cumplimiento de los deseos más recónditos. Ni corto ni perezoso, el protagonista pide que la chica con que sueña pase a quererlo. Y, bueno, ahí comienza el problema, porque el hechizo se cumple y se va a transformar en una pesadilla infernal. No es por este lado -un poco adocenado, intercambiable- que la cinta se hace querer. Es por su puesta en escena. Obsesión está protagonizada por un joven traumado que, si es no derechamente impotente, por timidez, inexperiencia o problemas de masculinidad, nunca consigue tomar el control de los deseos que alentó. Lo mejor de la cinta, aparte de Inde Navarrette, en el rol de la chica deseada que se va volviendo cada vez más siniestra, es el manejo de la profundidad de campo. Hacía tiempo que no se veía una cinta tan cuidada en términos de composición. Son varias las escenas donde los personajes discurren con naturalidad y sin mayor conciencia del entorno, mientras son observados desde el fondo del plano por una mirada a la cual el espectador no se puede sustraer. A partir de ahí se articulan varias secuencias que no solo son meritorias. La verdad es que son notables. Esta es la primera película de Curry Barker, quien viene del mundo youtuber. También fue en el caso de Kane Parsons, el director de Backrooms, también de este año, pero que me interesó poco. Obsesión, en cambio, invita a poner ojo en el futuro de este realizador.

    Más sobre:OpiniónHéctor SotoObsesiónEl DesprecioRichard Ford

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El duro reproche de los jueces del caso licencias a médicos condenados por “uno de los mayores fraudes al erario fiscal”

    Dorothy Perez detalla que Steinert desistió en su solicitud de reconsiderar dictamen que establecía que excedió sus atribuciones

    Detienen a clan familiar dedicado al contrabando de cigarrillos en Viña del Mar

    La carrera por ocupar los últimos tres cupos en Capitán Yáber

    Julio a la baja: sectores económicos anticiparían otro Imacec negativo

    Casa Rosada confirma asistencia de Milei a Foro Madrid y bilateral con Kast en La Moneda

    Lo más leído

    1.
    Primer casete de La ley revive en inédito concierto en GAM

    Primer casete de La ley revive en inédito concierto en GAM

    2.
    Los sicópatas de Viña del Mar: al rescate de un histórico true crime chileno

    Los sicópatas de Viña del Mar: al rescate de un histórico true crime chileno

    3.
    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”

    4.
    Tony Coleman, el escudero de B.B. King: “El espíritu del blues ha perdido su esencia, ahora hay más músicos egoístas”

    Tony Coleman, el escudero de B.B. King: “El espíritu del blues ha perdido su esencia, ahora hay más músicos egoístas”

    5.
    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    6.
    El espía masón: un relato de Jaime Bayly

    El espía masón: un relato de Jaime Bayly

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    A qué hora juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios hoy y dónde ver el US Open

    A qué hora juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios hoy y dónde ver el US Open

    Se acerca el cambio de hora: ¿Cuándo y dónde se modifican los relojes?

    Se acerca el cambio de hora: ¿Cuándo y dónde se modifican los relojes?

    Rating del domingo 30 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 30 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios hoy y dónde ver el US Open
    Chile

    A qué hora juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios hoy y dónde ver el US Open

    El duro reproche de los jueces del caso licencias a médicos condenados por “uno de los mayores fraudes al erario fiscal”

    Dorothy Perez detalla que Steinert desistió en su solicitud de reconsiderar dictamen que establecía que excedió sus atribuciones

    La carrera por ocupar los últimos tres cupos en Capitán Yáber
    Negocios

    La carrera por ocupar los últimos tres cupos en Capitán Yáber

    Julio a la baja: sectores económicos anticiparían otro Imacec negativo

    Ignacio Briones aterriza en el directorio de Shinkansen, la fintech que busca lanzar el “Pix chileno”

    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días
    Tendencias

    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días

    La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría actuar en contra de nuestros intereses y perder el control”

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto es lo que dice el pronóstico

    En duda para el Mundial: Chile Rugby confirma la grave lesión que sufrió Emilio Shea frente a Uruguay
    El Deportivo

    En duda para el Mundial: Chile Rugby confirma la grave lesión que sufrió Emilio Shea frente a Uruguay

    “Una historia muy grande”: el mundo se conmueve con el adiós de Messi a la selección argentina

    Cerró el quinto set llorando: las lágrimas de Novak Djokovic en el US Open que conmovieron al mundo

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Primer casete de La ley revive en inédito concierto en GAM
    Cultura y entretención

    Primer casete de La ley revive en inédito concierto en GAM

    Los sicópatas de Viña del Mar: al rescate de un histórico true crime chileno

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”

    Estados Unidos tilda de “falso” que un “superpetrolero” sufriera un incendio tras impactar con minas en el sur de Ormuz
    Mundo

    Estados Unidos tilda de “falso” que un “superpetrolero” sufriera un incendio tras impactar con minas en el sur de Ormuz

    El Pentágono instala secretamente a personas influyentes del ámbito militar en puestos civiles para promover ideas de Hegseth

    Jefe de la Armada argentina señala que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile en medio de tensión por soberanía

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”
    Paula

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?