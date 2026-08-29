EE.UU. amenaza con quitar respaldo a Inglaterra por soberanía de las Malvinas si Londres no aumenta gasto en defensa

Estados Unidos amenazó con oponerse a la soberanía de Inglaterra sobre las Islas Malvinas en caso de que el primer ministro inglés, Andy Burnham, no aumente el gasto en defensa.

Según indicó The Telegraph el pasado viernes, altos funcionarios del Pentágono plantearon que el gobierno británico debe avanzar hacia un mayor nivel de inversión militar, en línea con la presión del presidente Donald Trump para que los países de la OTAN destinen hasta un 5% de su PIB a defensa.

En esa misma línea, entre las medidas analizadas estaría una eventual modificación del respaldo estadounidense a la posición británica sobre las Malvinas, donde Argentina e Inglaterra se enfrentaron en una guerra por la disputa de la soberanía del archipiélago en 1982.

Si bien Estados Unidos ha reconocido la administración británica del archipiélago, la advertencia de Washington podría significar un giro al dar su respaldo diplomático a Argentina en una disputa en la que han mantenido una postura de neutralidad formal.

EE.UU. amenaza con quitar respaldo a Inglaterra por soberanía de las Malvinas si Londres no aumenta gasto en defensa

Consultados por The Telegraph, funcionarios estadounidenses señalaron bajo reserva que las conversaciones han sido “sinceras” y que “ninguna opción se descarta” para incentivar a los aliados a incrementar su gasto militar.

Es la segunda vez que Washington utiliza la situación de las Malvinas para hacer presión. En abril, Reuters informó que dentro de las opciones evaluadas por Estados Unidos para sancionar a aliados de la OTAN aparecía la posibilidad de suspender su respaldo al Reino Unido en la disputa con Argentina.

Renovada atención sobre la disputa

Si bien ni el presidente de Argentina, Javier Milei, ni el canciller argentino, Pablo Quirno, se refirieron a las declaraciones de Washington, el canciller si se refirió al amarre de un buque petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia.

El ministro explicó que la embarcación fue contratada para transportar crudo producido en la Cuenca Marina Austral y aseguró que no mantiene vínculos con las autoridades británicas de las Malvinas.

EE.UU. amenaza con quitar respaldo a Inglaterra por soberanía de las Malvinas si Londres no aumenta gasto en defensa Agustin Marcarian

Es así que Quirno acusó una “operación” política y mediática en torno al episodio y defendió que la escala del buque en Ushuaia correspondió a una actividad comercial legítima vinculada a operaciones petroleras en territorio argentino.

“La cuestión Malvinas merece ser defendida con seriedad. No con operaciones políticas que confunden una actividad comercial legítima en territorio continental argentino con una operación vinculada al Reino Unido y la ocupación ilegal de nuestro territorio. La defensa de nuestra soberanía también exige distinguir los hechos del relato”, sostuvo el canciller.