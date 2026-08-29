DPR de Tarapacá y Collahuasi presentan plan de apoyo para recuperación tras sistema frontal
La iniciativa contempla una inversión cercana a $3.000 millones de parte de Collahuasi y tendrá como prioridad mejorar la infraestructura en cuatro centros de atención primaria en Iquique y Alto Hospicio.
La delegación presidencial regional de Tarapacá y la compañía minera Doña Inés de Collahuasi presentaron un plan de apoyo para contribuir en la recuperación de la región en ámbitos de salud, mejoramiento vial, infraestructura crítica y espacios públicos tras el sistema frontal que afectó a la zona.
La iniciativa contempla una inversión cercana a $3.000 millones de parte de Collahuasi, quienes gestionarán y ejecutarán las obras a través de Fundación Collahuasi y empresas especializadas.
La delegada presidencial regional de Tarapacá, Adriana Tapia, sostuvo que la situación en la región fue compleja y que los esfuerzos estaban en recuperar las comunas y apoyar a los afectados. “Como Gobierno, desde la Delegación Presidencial, estamos articulando y coordinando los esfuerzos necesarios para avanzar en esta tarea, donde la colaboración público-privada es fundamental”, señaló.
“Agradecemos a Collahuasi por sumarse con este plan, que permitirá contribuir concretamente a la reconstrucción y, además, generar oportunidades para trabajadores y empresas locales. Tenemos un nuevo desafío regional y estamos convencidos de que salir adelante es una tarea de todos”, añadió Tapia.
El gerente de relacionamiento con el entorno de Collahuasi, Gaetano Manniello, indicó que ante la contingencia “es clave sumar capacidades y avanzar en soluciones concretas”.
Es por eso que Manniello detalló que la prioridad de la iniciativa será mejorar la infraestructura -techumbres, sistemas eléctricos y otras instalaciones afectadas- en cuatro centros de atención primaria, dos en Iquique y dos en Alto Hospicio, con el fin de normalizar la atención a pacientes.
“En paralelo, avanzaremos en el mejoramiento vial y en la recuperación de infraestructura y espacios relevantes para la comunidad, poniendo nuestras capacidades al servicio de la región”, indicó el trabajador de la minera.
En ese sentido, el plan considera también la recuperación y habilitación de dependencias de Aduanas y Carabineros en el Complejo El Loa, afectadas por los aluviones, y la recuperación de veredas dañadas en el Paseo Peatonal Baquedano.
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