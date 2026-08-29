DPR de Tarapacá y Collahuasi presentan plan de apoyo para recuperación tras sistema frontal

La delegación presidencial regional de Tarapacá y la compañía minera Doña Inés de Collahuasi presentaron un plan de apoyo para contribuir en la recuperación de la región en ámbitos de salud, mejoramiento vial, infraestructura crítica y espacios públicos tras el sistema frontal que afectó a la zona.

La iniciativa contempla una inversión cercana a $3.000 millones de parte de Collahuasi, quienes gestionarán y ejecutarán las obras a través de Fundación Collahuasi y empresas especializadas.

La delegada presidencial regional de Tarapacá, Adriana Tapia, sostuvo que la situación en la región fue compleja y que los esfuerzos estaban en recuperar las comunas y apoyar a los afectados. “Como Gobierno, desde la Delegación Presidencial, estamos articulando y coordinando los esfuerzos necesarios para avanzar en esta tarea, donde la colaboración público-privada es fundamental”, señaló.

“Agradecemos a Collahuasi por sumarse con este plan, que permitirá contribuir concretamente a la reconstrucción y, además, generar oportunidades para trabajadores y empresas locales. Tenemos un nuevo desafío regional y estamos convencidos de que salir adelante es una tarea de todos”, añadió Tapia.

Delegación presidencial de Tarapacá y Collahuasi presentan plan de apoyo para recuperación tras sistema frontal

El gerente de relacionamiento con el entorno de Collahuasi, Gaetano Manniello, indicó que ante la contingencia “es clave sumar capacidades y avanzar en soluciones concretas”.

Es por eso que Manniello detalló que la prioridad de la iniciativa será mejorar la infraestructura -techumbres, sistemas eléctricos y otras instalaciones afectadas- en cuatro centros de atención primaria, dos en Iquique y dos en Alto Hospicio, con el fin de normalizar la atención a pacientes.

“En paralelo, avanzaremos en el mejoramiento vial y en la recuperación de infraestructura y espacios relevantes para la comunidad, poniendo nuestras capacidades al servicio de la región”, indicó el trabajador de la minera.

En ese sentido, el plan considera también la recuperación y habilitación de dependencias de Aduanas y Carabineros en el Complejo El Loa, afectadas por los aluviones, y la recuperación de veredas dañadas en el Paseo Peatonal Baquedano.