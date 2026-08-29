Repasa la derrota del Sevilla de Gabriel Suazo ante el Atlético de Madrid por la tercera fecha de LaLiga
El chileno, que fue capitán de los nervionenses, no pudo evitar la caída en el duelo frente a los colchoneros.
Minuto a minuto
Sevilla 1-3 Atlético de Madrid
¡Nos despedimos!
Cerramos la transmisión. Los invitamos a leer la crónica del duelo entre el Sevilla y el Atlético de Madrid en nuestro sitio web. ¡Buenas tardes!
¡Final del partido!
90′+6′. El Atlético de Madrid vence de forma contundente al Sevilla de Gabriel Suazo y le endosa su primera derrota en LaLiga 2026-27.
Tarjeta amarilla en Atlético de Madrid
90′+5′. Marc Pubill es amonestado en la visita, por una falta a la orilla del área.
Tarjeta amarilla para Gabriel Suazo
90′+1′. El chileno, preso de la impotencia, baja a Giuliano Simeone y se gana la segunda cartulina en Sevilla.
Tiempo de adición
90′. Últimos seis minutos en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Primera tarjeta amarilla en Sevilla
89′. Isaac Romero es amonestado en el local.
¿Era penal para el Sevilla?
84′. Los andaluces pedían un contacto de Hjulmand sobre Kike Salas en el área. Después de un par de minutos de incertidumbre, el árbitro dice que no hay nada.
Nuevo cambio en Sevilla
Segunda pausa de hidratación
74′. Se vuelve a detener el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán.
¡Tremenda salvada de Vlachodimos!
73′. Pablo Barrios cabeceó casi a quemarropa, pero el portero que defiende al Sevilla se lanza de forma espectacular para evitar el 4-1.
¡Gol del Sevilla!
66′. Tras un centro de Suazo, la pelota rebota en un defensor del Atleti y queda picando en la entrada del área. Allí, Miguel Sierra anota con la zurda y establece el descuento.
El Sevilla quiere el descuento
58′. Tras un pase de Peque, el recién ingresado Kochorashvili intentó sorprender con un remate potente. El georgiano abrió demasiado el pie y el balón se marcha ancho.
Doble cambio en Sevilla
¡Gol anulado en Atlético de Madrid!
51′. Álex Baena quedó mano a mano y habilitó a Ademola Lookman. Sin embargo, en la génesis de la jugada, el español es detectado en fuera de juego. Se salva el Sevilla.
¡Comienza el segundo tiempo!
45′. El Sevilla de Gabriel Suazo salta al complemento con la necesidad de recuperarse de la abultada goleada del Atlético de Madrid.
¡Final del primer tiempo!
45′+6′. Con Gabriel Suazo como capitán, el Sevilla es aplastado por 3-0 ante el Atlético de Madrid al cabo del descanso.
El Sevilla intenta con lo que puede
45′. Guridi acumuló rivales dentro del área y probó los guantes de Jan Oblak. El portero del Atleti está firme.
Tiempo de adición
45′. Se jugarán seis minutos más.
Era el cuarto para el Atleti
37′. Lookman dispara y el rebote le queda a Baena, que se ubicaba en el punto penal del área del Sevilla. La figura del partido quería alcanzar su triplete en la cuenta personal, por lo que pecó de ansioso y la mandó por encima del arco.
¡Gol del Atlético de Madrid!
33′. Ya es goleada absoluta del Atleti. Álex Baena saca un fierrazo cruzado desde fuera del área y bate a Vlachodimos. Doblete para el campeón del mundo.
Fin de la pausa de hidratación
31′. Se reanuda el partido.
Pausa de hidratación
29′. Se detiene transitoriamente el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán.
¡Gol del Atlético de Madrid!
26′. Pablo Barrios conduce por el centro del campo y habilita a Ademola Lookman. El nigeriano encaró dentro del área y la ajustó pegada a un poste. El Sevilla no tiene cómo frenar el ataque colchonero.
Primera llegada del Sevilla
23′. Kike Salas buscó con un intento de volea, pero el remate se marchó a un metro del arco.
¡Gol del Atlético de Madrid!
4′. Los colchoneros no tardan en romper el marcador. Por la banda de Gabriel Suazo, Álex Baena se filtra y anota el 1-0. El jugador, campeón del mundo con España, marca de entrada la diferencia.
¡Comienza el partido!
1′. El Sevilla de Gabriel Suazo recibe al Atlético de Madrid por la tercera fecha de LaLiga
La novela de Julián Álvarez continúa
Tras el portazo de la dirigencia del Atleti para facilitar su traspaso al Barcelona, el argentino no la pasa bien en Madrid. Ha sido abucheado por los hinchas, relegado al banco de suplentes e, incluso, no se ha presentado a los entrenamientos. Para este compromiso ante el Sevilla, ni siquiera aparece citado.
La formación titular del Atlético de Madrid
La formación del Sevilla con Gabriel Suazo como titular
El Sevilla de Gabriel Suazo recibe al Atlético de Madrid
Con el chileno como capitán, los nervionenses chocan contra los colchoneros.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.
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