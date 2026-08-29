Repasa la derrota del Sevilla de Gabriel Suazo ante el Atlético de Madrid por la tercera fecha de LaLiga

La novela de Julián Álvarez continúa

Tras el portazo de la dirigencia del Atleti para facilitar su traspaso al Barcelona, el argentino no la pasa bien en Madrid. Ha sido abucheado por los hinchas, relegado al banco de suplentes e, incluso, no se ha presentado a los entrenamientos. Para este compromiso ante el Sevilla, ni siquiera aparece citado.