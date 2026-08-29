SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    Repasa la derrota del Sevilla de Gabriel Suazo ante el Atlético de Madrid por la tercera fecha de LaLiga

    El chileno, que fue capitán de los nervionenses, no pudo evitar la caída en el duelo frente a los colchoneros.

    El Sevilla de Gabriel Suazo se enfrenta al Atlético de Madrid Servicios / La Tercera

    Minuto a minuto

    Sevilla 1-3 Atlético de Madrid

    Actualiza el relato aquí

    ¡Nos despedimos!

    Cerramos la transmisión. Los invitamos a leer la crónica del duelo entre el Sevilla y el Atlético de Madrid en nuestro sitio web. ¡Buenas tardes!

    ¡Final del partido!

    90′+6′. El Atlético de Madrid vence de forma contundente al Sevilla de Gabriel Suazo y le endosa su primera derrota en LaLiga 2026-27.

    Tarjeta amarilla en Atlético de Madrid

    90′+5′. Marc Pubill es amonestado en la visita, por una falta a la orilla del área.

    Tarjeta amarilla para Gabriel Suazo

    90′+1′. El chileno, preso de la impotencia, baja a Giuliano Simeone y se gana la segunda cartulina en Sevilla.

    Tiempo de adición

    90′. Últimos seis minutos en el Ramón Sánchez Pizjuán.

    Primera tarjeta amarilla en Sevilla

    89′. Isaac Romero es amonestado en el local.

    ¿Era penal para el Sevilla?

    84′. Los andaluces pedían un contacto de Hjulmand sobre Kike Salas en el área. Después de un par de minutos de incertidumbre, el árbitro dice que no hay nada.

    Nuevo cambio en Sevilla

    Segunda pausa de hidratación

    74′. Se vuelve a detener el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán.

    ¡Tremenda salvada de Vlachodimos!

    73′. Pablo Barrios cabeceó casi a quemarropa, pero el portero que defiende al Sevilla se lanza de forma espectacular para evitar el 4-1.

    ¡Gol del Sevilla!

    66′. Tras un centro de Suazo, la pelota rebota en un defensor del Atleti y queda picando en la entrada del área. Allí, Miguel Sierra anota con la zurda y establece el descuento.

    El Sevilla quiere el descuento

    58′. Tras un pase de Peque, el recién ingresado Kochorashvili intentó sorprender con un remate potente. El georgiano abrió demasiado el pie y el balón se marcha ancho.

    Doble cambio en Sevilla

    ¡Gol anulado en Atlético de Madrid!

    51′. Álex Baena quedó mano a mano y habilitó a Ademola Lookman. Sin embargo, en la génesis de la jugada, el español es detectado en fuera de juego. Se salva el Sevilla.

    ¡Comienza el segundo tiempo!

    45′. El Sevilla de Gabriel Suazo salta al complemento con la necesidad de recuperarse de la abultada goleada del Atlético de Madrid.

    ¡Final del primer tiempo!

    45′+6′. Con Gabriel Suazo como capitán, el Sevilla es aplastado por 3-0 ante el Atlético de Madrid al cabo del descanso.

    El Sevilla intenta con lo que puede

    45′. Guridi acumuló rivales dentro del área y probó los guantes de Jan Oblak. El portero del Atleti está firme.

    Tiempo de adición

    45′. Se jugarán seis minutos más.

    Era el cuarto para el Atleti

    37′. Lookman dispara y el rebote le queda a Baena, que se ubicaba en el punto penal del área del Sevilla. La figura del partido quería alcanzar su triplete en la cuenta personal, por lo que pecó de ansioso y la mandó por encima del arco.

    ¡Gol del Atlético de Madrid!

    33′. Ya es goleada absoluta del Atleti. Álex Baena saca un fierrazo cruzado desde fuera del área y bate a Vlachodimos. Doblete para el campeón del mundo.

    Fin de la pausa de hidratación

    31′. Se reanuda el partido.

    Pausa de hidratación

    29′. Se detiene transitoriamente el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán.

    ¡Gol del Atlético de Madrid!

    26′. Pablo Barrios conduce por el centro del campo y habilita a Ademola Lookman. El nigeriano encaró dentro del área y la ajustó pegada a un poste. El Sevilla no tiene cómo frenar el ataque colchonero.

    Primera llegada del Sevilla

    23′. Kike Salas buscó con un intento de volea, pero el remate se marchó a un metro del arco.

    ¡Gol del Atlético de Madrid!

    4′. Los colchoneros no tardan en romper el marcador. Por la banda de Gabriel Suazo, Álex Baena se filtra y anota el 1-0. El jugador, campeón del mundo con España, marca de entrada la diferencia.

    ¡Comienza el partido!

    1′. El Sevilla de Gabriel Suazo recibe al Atlético de Madrid por la tercera fecha de LaLiga

    La novela de Julián Álvarez continúa

    Tras el portazo de la dirigencia del Atleti para facilitar su traspaso al Barcelona, el argentino no la pasa bien en Madrid. Ha sido abucheado por los hinchas, relegado al banco de suplentes e, incluso, no se ha presentado a los entrenamientos. Para este compromiso ante el Sevilla, ni siquiera aparece citado.

    La formación titular del Atlético de Madrid

    La formación del Sevilla con Gabriel Suazo como titular

    El Sevilla de Gabriel Suazo recibe al Atlético de Madrid

    Con el chileno como capitán, los nervionenses chocan contra los colchoneros.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"SevillaAtlético de MadridLaLigaGabriel SuazoFútbolFútbol españolFútbol internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Paso Los Libertadores reabre para transporte de carga y se extiende horario de invierno

    Grupo Marina aprueba inversión de $49.000 millones para ampliación del Mall Curicó

    En eventual bilateral: PS emplaza a Kast a exigir a Milei una declaración formal de respeto a soberanía chilena en Magallanes

    El Pentágono instala secretamente a personas influyentes del ámbito militar en puestos civiles para promover ideas de Hegseth

    Arrau descarta quiebre en el oficialismo por reforma de seguridad: “Ya hay un consenso en seguir avanzando, mejorando, haciendo cambios”

    Jefe de la Armada argentina señala que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile en medio de tensión por soberanía

    Lo más leído

    1.
    Tras un nuevo despido: la millonaria cifra que ha recibido Jorge Sampaoli en finiquitos a lo largo de su carrera

    Tras un nuevo despido: la millonaria cifra que ha recibido Jorge Sampaoli en finiquitos a lo largo de su carrera

    2.
    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS

    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS

    3.
    Subir en el ranking ATP y un cuantioso premio: todo lo que se juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el US Open

    Subir en el ranking ATP y un cuantioso premio: todo lo que se juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el US Open

    4.
    El primer quiebre de Cruzados: la historia detrás del fin del ciclo de José María Buljubasich en la UC

    El primer quiebre de Cruzados: la historia detrás del fin del ciclo de José María Buljubasich en la UC

    5.
    “Estoy pensando en cuánto tiempo más puedo seguir así”: Novak Djokovic se despide llorando del US Open en la primera ronda

    “Estoy pensando en cuánto tiempo más puedo seguir así”: Novak Djokovic se despide llorando del US Open en la primera ronda

    6.
    Partido suspendido: barristas de Coquimbo Unido impactan con bombas de estruendo al arquero de Huachipato

    Partido suspendido: barristas de Coquimbo Unido impactan con bombas de estruendo al arquero de Huachipato

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Así funciona la red de Metro este lunes 31 de agosto: Línea 2 presenta retraso en su frecuencia de trenes

    Así funciona la red de Metro este lunes 31 de agosto: Línea 2 presenta retraso en su frecuencia de trenes

    Temblor hoy, lunes 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Paso Los Libertadores reabre para transporte de carga y se extiende horario de invierno
    Chile

    Paso Los Libertadores reabre para transporte de carga y se extiende horario de invierno

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    En eventual bilateral: PS emplaza a Kast a exigir a Milei una declaración formal de respeto a soberanía chilena en Magallanes

    Grupo Marina aprueba inversión de $49.000 millones para ampliación del Mall Curicó
    Negocios

    Grupo Marina aprueba inversión de $49.000 millones para ampliación del Mall Curicó

    Kast dice que era “evidente” que el alza de las bencinas iba a generar pesimismo, pero que permitió “ordenar los recursos”

    La minería y las manufacturas se hunden en julio y suponen un mal apronte para el Imacec

    La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría actuar en contra de nuestros intereses y perder el control”
    Tendencias

    La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría actuar en contra de nuestros intereses y perder el control”

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto es lo que dice el pronóstico

    El examen de sangre que puede predecir enfermedades cardiovasculares con 15 años de antelación, según un estudio

    “Estoy pensando en cuánto tiempo más puedo seguir así”: Novak Djokovic se despide llorando del US Open en la primera ronda
    El Deportivo

    “Estoy pensando en cuánto tiempo más puedo seguir así”: Novak Djokovic se despide llorando del US Open en la primera ronda

    Niño de Corinthians sale escoltado por la policía después que Neymar le regalara su camiseta del Santos

    Tras un nuevo despido: la millonaria cifra que ha recibido Jorge Sampaoli en finiquitos a lo largo de su carrera

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Primer casete de La ley revive en inédito concierto en GAM
    Cultura y entretención

    Primer casete de La ley revive en inédito concierto en GAM

    Los sicópatas de Viña del Mar: al rescate de un histórico true crime chileno

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”

    El Pentágono instala secretamente a personas influyentes del ámbito militar en puestos civiles para promover ideas de Hegseth
    Mundo

    El Pentágono instala secretamente a personas influyentes del ámbito militar en puestos civiles para promover ideas de Hegseth

    Jefe de la Armada argentina señala que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile en medio de tensión por soberanía

    ¿Qué gana y qué cede Venezuela con el “histórico” acuerdo petrolero con Trump?

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”
    Paula

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?